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вторник 12 апрель 2022
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Россия

MML: это 5 ресторанов в центре Лимы, которые были закрыты из-за нездоровых и небезопасных

Были приняты меры по закрытию ресторанов, которые не соблюдают правила гигиены и уборки.

Newsroom Infobae

12 апрель 2022

В рамках мероприятий, проведенных в честь Страстной недели в Историческом центре, Муниципалитет Лимы закрыл пять ресторанов, которые работали в антисанитарных условиях и не соответствовали правилам безопасности.

Напомним, что испорченные продукты могут быть переносчиками серьезных заболеваний, таких как: гепатит, сальмонелла или желудочные инфекции.

Вот почему сотрудники Инспекции, Управления по охране здоровья и управлению рисками стихийных бедствий проинспектировали эти предприятия, которые предлагали себиче среди своих основных блюд, и обнаружили наличие тараканов и выделений грызунов, а также фруктов в состоянии разложения среди продуктов, приготовленных для употребления клиенты.

Магазины, на которые распространяются санкции за отсутствие оптимальных гигиенических условий, - это «Большие братья», «Кордон Блю», «Эль-Ринкон-де-Олайя» и «Дом Эллен». Тем временем помещения под торговым названием Hellen's House были закрыты из-за отсутствия надлежащих мер безопасности.

За эти серьезные правонарушения мэр инициировал административный процесс по санкциям в отношении этих предприятий и наложил штраф в размере 2 МСЭ (налоговая единица), что эквивалентно 9 200 S/9 200. Кроме того, он распорядился закрыть его до тех пор, пока нарушающее поведение не будет урегулировано.

Муниципалитет Лимы призывает владельцев этих заведений соблюдать установленные стандарты охраны здоровья и безопасности, чтобы избежать санкций. Кроме того, он объявил, что эти операции продолжатся во время Страстной недели.

МУНИЦИПАЛИТЕТ ЛИМЫ СОБИРАЕТ 450 Т ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ

Чтобы поддерживать чистоту и безопасность улиц и восстанавливать общественные места, муниципалитет Лимы организовал кампанию по сбору, в которой также участвовали районы Ла-Виктория и Эль-Агустино.

В заявлении муниципалитет Лимы сообщил общине, что 450 тонн твердых отходов было собрано после межрайонных операций в марте в Серкадо-де-Лима в рамках действий по освобождению общественных мест в столице.

В этом документе столичная коммуна пояснила, что после девяти дней сбора твердых отходов было собрано в общей сложности 453,5 тонны твердых отходов в различных районах округа, таких как проспекты Николас Аййон, Авиасьон, 28 де Хулио, Грау и Пакасмайо, а также на улицах Уанкавелика, Уарочири, Аскопе, Акомайо, Гарсия Вильон, Каркамо, Хунин и Мануэль Теллерия.

В этих помещениях 30 сотрудников муниципального дома собирали, среди прочего, дерево, мебель, стулья, столы, картон, пластмассы, строительные отходы.

Многие из этих действий были осуществлены благодаря управлению и координации с муниципалитетами округов Ла-Виктория и Эль-Агустино в соответствии с целями устойчивого развития.

Recolección de materiales sólidos para recuperar principales avenidas del centro de Lima.
Recolección de materiales sólidos para recuperar principales avenidas del centro de Lima.

Для выполнения работ использовались погрузчики с бортовым поворотом, бортовые грузовики, самосвалы, автоцистерна и компактный грузовик. Кроме того, ответственный персонал правильно использовал защитное снаряжение, которое включает перчатки, комбинезон, шлем, маску или маску и защитную обувь.

Столкнувшись с этим, жители этих районов выступили за меры, принятые муниципалитетом, поскольку эти отходы привели к присутствию грызунов, и люди воспользовались возможностью оставить мусор на углах основных проспектов. Вот почему они поддержали акцию и попросили, чтобы эта работа также была связана с серенадами, чтобы защитить улицы от роста грабежей и нападений.

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