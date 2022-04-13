MML: это 5 ресторанов в центре Лимы, которые были закрыты из-за нездоровых и небезопасных

В рамках мероприятий, проведенных в честь Страстной недели в Историческом центре, Муниципалитет Лимы закрыл пять ресторанов, которые работали в антисанитарных условиях и не соответствовали правилам безопасности.

Напомним, что испорченные продукты могут быть переносчиками серьезных заболеваний, таких как: гепатит, сальмонелла или желудочные инфекции.

Вот почему сотрудники Инспекции, Управления по охране здоровья и управлению рисками стихийных бедствий проинспектировали эти предприятия, которые предлагали себиче среди своих основных блюд, и обнаружили наличие тараканов и выделений грызунов, а также фруктов в состоянии разложения среди продуктов, приготовленных для употребления клиенты.

Магазины, на которые распространяются санкции за отсутствие оптимальных гигиенических условий, - это «Большие братья», «Кордон Блю», «Эль-Ринкон-де-Олайя» и «Дом Эллен». Тем временем помещения под торговым названием Hellen's House были закрыты из-за отсутствия надлежащих мер безопасности.

За эти серьезные правонарушения мэр инициировал административный процесс по санкциям в отношении этих предприятий и наложил штраф в размере 2 МСЭ (налоговая единица), что эквивалентно 9 200 S/9 200. Кроме того, он распорядился закрыть его до тех пор, пока нарушающее поведение не будет урегулировано.

Муниципалитет Лимы призывает владельцев этих заведений соблюдать установленные стандарты охраны здоровья и безопасности, чтобы избежать санкций. Кроме того, он объявил, что эти операции продолжатся во время Страстной недели.

МУНИЦИПАЛИТЕТ ЛИМЫ СОБИРАЕТ 450 Т ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ

Чтобы поддерживать чистоту и безопасность улиц и восстанавливать общественные места, муниципалитет Лимы организовал кампанию по сбору, в которой также участвовали районы Ла-Виктория и Эль-Агустино.

В заявлении муниципалитет Лимы сообщил общине, что 450 тонн твердых отходов было собрано после межрайонных операций в марте в Серкадо-де-Лима в рамках действий по освобождению общественных мест в столице.

В этом документе столичная коммуна пояснила, что после девяти дней сбора твердых отходов было собрано в общей сложности 453,5 тонны твердых отходов в различных районах округа, таких как проспекты Николас Аййон, Авиасьон, 28 де Хулио, Грау и Пакасмайо, а также на улицах Уанкавелика, Уарочири, Аскопе, Акомайо, Гарсия Вильон, Каркамо, Хунин и Мануэль Теллерия.

В этих помещениях 30 сотрудников муниципального дома собирали, среди прочего, дерево, мебель, стулья, столы, картон, пластмассы, строительные отходы.

Многие из этих действий были осуществлены благодаря управлению и координации с муниципалитетами округов Ла-Виктория и Эль-Агустино в соответствии с целями устойчивого развития.

Recolección de materiales sólidos para recuperar principales avenidas del centro de Lima.

Для выполнения работ использовались погрузчики с бортовым поворотом, бортовые грузовики, самосвалы, автоцистерна и компактный грузовик. Кроме того, ответственный персонал правильно использовал защитное снаряжение, которое включает перчатки, комбинезон, шлем, маску или маску и защитную обувь.

Столкнувшись с этим, жители этих районов выступили за меры, принятые муниципалитетом, поскольку эти отходы привели к присутствию грызунов, и люди воспользовались возможностью оставить мусор на углах основных проспектов. Вот почему они поддержали акцию и попросили, чтобы эта работа также была связана с серенадами, чтобы защитить улицы от роста грабежей и нападений.

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