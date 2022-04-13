COVID-19 легкой или средней степени тяжести также может повлиять на мужскую фертильность

COVID-19 уже затронул более 497 миллионов человек в мире и унес жизни 6,1 миллиона человек. Среди выживших коронавирусная инфекция прошла без последствий. Но некоторые люди страдают от последствий, таких как ментальный туман, которые включены в долгосрочную картину COVID, и каждый день обнаруживается все больше последствий. Последние новости заключаются в том, что есть больше доказательств того, что даже мужчины, у которых развиваются легкие случаи COVID-19, могут страдать от изменений в фертильности.

Новое исследование было проведено в Международном центре Jaslok FertilTree Департамента генетики и вспомогательной репродукции Исследовательского центра и больницы Jaslok в Индии. Он был опубликован в специализированном журнале ACS Omega Американского химического общества.

Исследование, проведенное под руководством ученого Фирузы Парих, состояло из анализа уровня белка в сперме мужчин, выздоровевших после COVID-19. Это было пилотное исследование, которое финансировалось больницей Яслока. Результаты показывают, что даже легкое или умеренное заболевание может изменить уровень белка, связанный с репродуктивной функцией мужчин.

Ya se han identificado más de 200 síntomas que aparecen como secuelas del COVID-19 (Wang Guansen/Xinhua via AP, File) Wang Guansen | AP

Хотя инфекция в основном поражает дыхательную систему, коронавирус - и реакция организма на его прием - также повреждает другие ткани. Недавние данные свидетельствуют о том, что инфекция COVID-19 может снизить мужскую фертильность, и вирус был обнаружен в мужских репродуктивных органах.

Фируза Парих и Раджеш Парих из больницы Джаслок Санджива Шривастава из Индийского технологического института и их коллеги задались вопросом, может ли инфекция COVID-19 иметь долгосрочные последствия для мужской репродуктивной системы. Чтобы выяснить это, они решили сравнить уровни белка в сперме здоровых мужчин и тех, кто ранее страдал от легких или умеренных случаев COVID-19.

Исследователи проанализировали образцы спермы у 10 здоровых мужчин и 17 мужчин, которые недавно выздоровели от COVID-19. Ни у кого из мужчин, возраст которых колебался от 20 до 45 лет, не было бесплодия в анамнезе. Команда обнаружила, что у выздоровевших мужчин значительно уменьшилось количество и подвижность сперматозоидов , а также меньше сперматозоидов в норме, чем у мужчин, не перенесших COVID- 19.

Когда исследователи анализировали белки спермы с помощью тандемной масс-спектрометрии с жидкостной хроматографией, они обнаружили 27 белков с более высокими уровнями и 21 белок на более низких уровнях у мужчин, восстановленных после COVID-19, по сравнению с контрольной группой. Многие из белков были вовлечены в репродуктивную функцию. Два из связанных с фертильностью белков, семеногеллин 1 и прозапозин, присутствовали в сперме группы, восстановленной после COVID-19, менее чем в половине их уровней, чем в сперме контрольной группы.

Los hombres recuperados de COVID-19 tenían un recuento y una movilidad de esperma significativamente reducidos, así como menos espermatozoides de forma normal Europa Press

Индийские исследователи говорят о том, что коронавирус оказывает прямое или косвенное воздействие на мужское репродуктивное здоровье, которое сохраняется после выздоровления. Они подчеркнули, что их работа может также раскрыть информацию о патофизиологии репродукции человека у выздоровевших мужчин.

Однако они признали, что необходимо провести более обширные исследования для подтверждения этих результатов и включить контрольную группу мужчин, которые недавно вылечились от других гриппоподобных заболеваний, чтобы убедиться, что результаты являются специфичными для COVID-19.

С конца 2020 года, когда в мире начала проводиться вакцинация против COVID-19, также циркулировали мифы о прививках, связанных с бесплодием . Однако доказано, что вакцины не вызывают эректильной дисфункции или мужского бесплодия. С другой стороны, правда в том, что коронавирусная инфекция увеличивает риск развития этих расстройств.

Ранее врачи и исследователи из Университета Майами по-новому пролили свет на эту проблему. Они выявили потенциально далеко идущие последствия для мужчин всех возрастов, включая мужчин младшего и среднего возраста, которые хотят иметь детей.

По словам Ранджит Рамасами, директора программы репродуктивной урологии Медицинской школы Миллера Университета Майами, были проанализированы ткани вскрытия яичек шести мужчин, умерших от инфекции. Вирус появился в тканях одного из мужчин, а у трех появилось снижение количества сперматозоидов. Другой пациент, переживший инфекцию COVID-19, перенес биопсию яичка примерно через три месяца после исчезновения первоначальной инфекции COVID-19. Биопсия показала, что коронавирус все еще находится в яичках.

«Наша команда также обнаружила, что COVID-19 влияет на половой член. Анализ ткани полового члена у двух мужчин, получивших имплантаты полового члена, показал, что вирус присутствовал через семь-девять месяцев после диагноза COVID-19. У обоих мужчин развилась тяжелая эректильная дисфункция, вероятно, потому, что инфекция уменьшила кровоснабжение полового члена», - сказал ученый, опубликовавший статью в The World Journal of Men's Health. У одного из мужчин, участвовавших в исследовании в Майами, были только легкие симптомы COVID-19. Другой госпитализирован. Это говорит о том, что даже люди с относительно легким случаем вируса могут испытывать тяжелую эректильную дисфункцию после выздоровления.

“Los hombres que tuvieron COVID-19 y que quieran tener un hijo solo tienen que seguir con la búsqueda. Si después de un lapso de tiempo el embarazo no llega, se puede hacer la consulta médica”, dijo el andrólogo Omar Lajus

Что делать мужчинам, перенесшим COVID-19, после распространения научных результатов? «Очевидно, коронавирус изменит подвижность сперматозоидов, как и в случае с другими инфекциями. Каждый сперматозоид созревает за 73 дня и очень уязвим для инфекций и других факторов. Но мы должны помнить, что он не поврежден навсегда», - ответил Infobae врач-андролог клиники фертильности WeFiv в Аргентине Омар Лайус. «Мужчинам, которые перенесли COVID-19 и хотят завести ребенка, просто нужно продолжать поиски. Если по прошествии времени беременность не наступит, можно обратиться к врачу», — добавил он.

Известно, что другие вирусы проникают в яички и влияют на выработку сперматозоидов и фертильность. Исследователи, изучавшие ткани яичек шести пациентов, умерших от вируса атипичной пневмонии в 2006 году, обнаружили, что у всех из них было широко распространенное разрушение клеток с небольшим количеством сперматозоидов или без них. Также известно, что вирусы паротита и Зика могут проникать в яички и вызывать воспаление. До 20% мужчин, инфицированных этими вирусами, будут иметь нарушение выработки спермы.

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