Миграции: путешественники проснулись, чтобы получить экстренные паспорта

Путешественники проснулись за пределами миграций | ВИДЕО: América Tv

Сотни отчаявшихся путешественников проснулись у головного офиса Национального управления по миграции, чтобы иметь возможность обрабатывать и получать их паспорта перуанские биометрические, что позволяет им без проблем покинуть страну и наслаждаться праздниками Пасхи.

Отсутствие паспортов и сбои в системе печати этого документа привели к тому, что в прошлый понедельник, 11 апреля, более 100 человек не смогли сесть на борт и заплатить несколько тысяч долларов, чтобы перенести билеты и не потерять их.

В этом случае Иммиграционная служба посещает только запланированные встречи и путешественники, путешествующие в течение следующих 48 часов, в противном случае оно не будет удовлетворять запрос.

По словам репортера América Noticias, некоторые люди провели ночь у штаб-квартиры Бренья, чтобы их видели первыми, но некоторые путешественники жаловались вчера на задержку доставки паспорта, поскольку после завершения процедуры им приходится ждать до пяти часов для доставки документ. Многим даже приходится бежать с багажом в аэропорт, чтобы не опоздать на рейс.

Длинные очереди за миграцией за границу | ВИДЕО: América TV

Во время экскурсии по экстерьеру Migraciones были также замечены десятки людей с ограниченными возможностями, их маленькие дети и пожилые люди ждали сидящих и обнимающих одеял, которые их укрывают, потому что в течение нескольких дней температура в Лиме значительно упала, особенно рано утром.

По сравнению со вчерашним днем, сегодня прием прошел спокойно и гладко, но жалобы падают на задержку ухода, когда кто-то находится в помещении.

В аэропорту Хорхе Чавеса ситуация спокойнее, и процедура выполняется в обычном режиме, но некоторых людей направляют в офис торгового центра Mall Plaza Bellavista для доставки документа, что вызывает дискомфорт у пользователей.

ОНИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПАСХЕ

В новом заявлении Migraciones сообщила, что «для того, чтобы предоставить больше возможностей тем, кто нуждается в оформлении своих паспортов, было решено, что децентрализованное агентство del Jockey Plaza примет участие в этом четверг и Страстную пятницу. В этих местах внимание будет уделяться гражданам, которым требуются паспорта, с 8:00 до 17:00, поскольку они должны покинуть страну в течение следующих 48 часов».

Они добавляют, что агентство Mall Plaza Bellavista будет заниматься делами, которые будут переданы из Миграционного управления аэропорта Хорхе Чавеса. «Это для тех, кто обрабатывает паспорт за 24 часа до вылета по расписанию».

Кроме того, они утверждают, что «Иберия, Вива Эйр, Европа Эйр, Латам, KLM и Air France смогли предоставить помещения для изменение расписания рейсов без оплаты сборов и дополнительных расходов».

«Именно так заботятся пассажиры, которых в последние дни затронула задержка с получением электронного паспорта», - говорится в заявлении.

«Он также управляется Ассоциацией международных авиатранспортных компаний (AETAI) и каждой из 25 международных авиакомпаний, которые имеют отправную точку в нашей стране для предоставления услуг тем, кто в этом нуждается».

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