Мелкочита входит в политику в качестве кандидата в советники от La Victoria с Fuerza Popular

Не один привлек внимание к тому, что Мелкочита собирается баллотироваться в качестве кандидата в советники штата Виктория. Комик отправится в политику через партию Кейко Фухимори «Народная сила».

Согласно веб-сайту жюри национальных выборов, Пабло Вильянуэва занимает 7-е место в списке, и если он выиграет своего кандидата, он сможет выполнять различные муниципальные процедуры в течение следующих 4 лет.

Следует отметить, что это не первый случай, когда комик выражает желание выйти на государственные должности, поскольку некоторое время назад он объявил о выдвижении своей кандидатуры в Конгресс, но это так и не увенчалось успехом.

Мелкочита также не была далека от политики, так как в прошлом она была частью различных кампаний, таких как кампании Кейко Фухимори, бывшего мэра Сусаны Вильяран и даже Сиро Гальвеса на президентском посту.

Через Twitter журналист Джонатан Кастро объявил о постулации комика, вызвав различные комментарии, одни в пользу комика, а другие против него.

«И этот джентльмен, кроме слов «не вижу его», знает ли он что-нибудь о муниципальном управлении?» ; « Мы жалуемся именно на государственных чиновников, названных Кастильо, но видим, кто является кандидатом Кейко », — критиковали некоторые из них.

С другой стороны, те, кто его защищал, указывали, что Пабло Вильянуэва может баллотироваться, как и любой другой перуанец, подавая пример Педро Кастильо, который без опыта баллотировался и победил на президентском посту Республики.

«Считаете ли вы, что, поскольку он комик, господин Пабло Вильянуэва «Мелкочита» не тот, кто? Нынешний президент Украины - бывший комик, Рональд Рейган был актером до того, как стал президентом. Бьюсь об заклад, он делает это гораздо лучше, чем выбирает чиновник Кастильо », - прокомментировал другой пользователь.

Melcochita postula como regidor a la municipalidad de La Victoria. (Foto: Twitter)

ЗЕФИР ПРОТИВ РЕАЛИТИ-ШОУ

С оживлением экономики и открытием дискотек, реалити-мальчиков снова нанимают, чтобы оживить атмосферу; однако их развитие на сцене не будет таким, как ожидалось многими артистами. Так обстоит дело с Мелкочитой, которая подвергла резкой критике выступления некоторых членов Esto es Guerra.

Точно так же он не мог не выразить своего возмущения, узнав, что они взимают непомерную сумму денег за полчаса шоу, которое он считает некачественным.

« Это не стоит денег. Они «портят» площадь всем великим художникам. Это зло, потому что вы много лет выносили грязь », - сказал перуанский художник в беседе с репортером Magaly Tv: La firme.

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