Познакомьтесь с Хоакином Торресом, перуанцем, который выиграл серебряную медаль на Панамериканском

В последние годы индивидуальные и контактные виды спорта также принесли большую радость перуанцам завоевание медалей, которые заставляют нас гордиться, когда они стоят на подиуме, со славным бело-красным флагом, Хоакин Торрес, боец джиу-джитсу, не стал исключением, поскольку он выиграл серебряную медаль на бразильском Панамериканском Чемпионат по джиу-джитсу.

В течение четырех лет он оставил свои удобства в Лиме и упаковал сумки, чтобы поселиться в Майами, США, и стремиться сделать себе имя в джиу-джитсу. По этой причине Infobae позвонил ему, чтобы рассказать нам свою историю успеха.

Поздравляем, мы узнали, что вы завоевали серебряную медаль в панамериканском джиуджитсу, насколько сильна была конкуренция?

Я был на Панамериканском чемпионате IBJJF (Международная федерация бразильского джиу-джитсу) в Орландо, штат Флорида. У меня было 4 тяжелых боя, в которых я выиграл 3, а в финале проиграл бразильскому сопернику.

Как долго вы занимаетесь этим боевым искусством?

Я занимаюсь бразильским джиу-джитсу почти 11 лет. Я переехал в Майами 4 года назад, чтобы тренироваться и соревноваться на самом высоком уровне. Здесь я добился очень хороших результатов во многих соревнованиях, и в 2019 году мой учитель Роберто Киборг Абреу получил «Черный пояс».

Почему вы решили заняться этим видом спорта?

Я начал заниматься джиу-джитсу в 2010 году, после нескольких лет участия в ММА. Я также занимался боксом, и должен сказать, что джиу-джитсу — самое полное и эффективное боевое искусство из всех. Помимо обучения самообороне, он очень помогает вам сосредоточиться, сосредоточиться и дисциплинировать.

С какими соревнованиями вас ждут следующие соревнования?

15 мая я буду сражаться в Чикаго. Обычно я стараюсь соревноваться раз в месяц, чтобы не пропустить ни одного удара. Затем он должен провести еще 2 или 3 турнира перед чемпионатом мира, который пройдет в сентябре в Лас-Вегасе, штат Невада.

Каковы самые важные достижения в этом виде спорта?

Самым важным достижением, несомненно, был американский гражданин 2020 года. Это был тяжелый и сложный турнир. Я завоевал золотую медаль в категории Super-Heavy (до 100,5 кг), учитывая, что я вешу 90 кг, но мне это нравится и мне комфортнее сражаться с людьми постарше меня. Тогда Панамерика несколько дней назад также была очень ценным достижением.

Итак, вы всегда любите заниматься контактными видами спорта?

Да, как я уже сказал, я начал очень рано. Когда мне было 16 лет, после участия в соревнованиях я перешел на джиу-джитсу. Я всегда был конкурентоспособным человеком, а также дисциплинированным. Джиу-джитсу придало мне больше дисциплины и ценностей, что важно для каждого человека. Вот почему говорят, что джиу-джитсу — единственный вид спорта, в котором есть семья.

Кем вы восхищаетесь?

Он восхищался многими спортсменами, но человеком, который подавал мне больше всего примеров и помощи, был мой учитель Роберто Киборг Абреу. За то, что он продолжает бороться в возрасте 41 года на самом высоком уровне. Он завоевал золотую медаль в Панамерике несколько дней назад в сверхтяжелой категории. С тех пор как я переехала в Майами, джиу-джитсу дало мне много возможностей и открыло двери для многих людей. Я планирую и дальше оставлять пример настойчивости и настойчивости для достижения поставленных целей. У меня два младших брата, и они идут по моему пути.

Есть ли разница в уровне джиуджитсу между Соединенными Штатами и Перу?

Я всегда говорю, что латиноамериканскими державами, помимо очевидной Бразилии, являются Перу, Эквадор и Аргентина. У нас есть кровь воинов, и нас трудно победить. Не только в этом виде спорта.

В Майами и в США в целом есть лучшие, тот простой факт, что я тренировался в FightSports, дал мне невероятное прикосновение и уровень, которого я вряд ли мог бы достичь в Перу. На татами у нас есть минимум 20 черных поясов за тренировку.

Почему вы решили эмигрировать в Майами?

У меня был план с тех пор, как я закончил колледж. Я изучал маркетинг в UPC, а после выпуска продал машину и с некоторой экономией переехал в Майами. Как я уже упоминал, возможности, уровень подготовки и компетенции здесь самые лучшие в США. Слава Богу, мне удалось получить визу спортсмена, а затем резидентуру (greencard).

Любое сообщение молодым людям, которые хотят практиковать джиуджитсу?

Когда мне было 5 лет, я попал в автомобильную аварию и перелом бедренной кости. Я рискула стать хромой и параплегией. Слава Богу, они вставили мне гвоздь в ногу и кость, а затем сварили две операции. Теперь у меня нет проблем. Как я всегда говорю, проиграли только те, кто не рискует. Если бы я не решила переехать жить в Майами, возможно, я бы не была на правильном пути, чтобы осуществить свои мечты. Вот почему я всегда говорю, что нужно отказаться от страха, оправданий, оправданий и искать то, что делает тебя счастливым.

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