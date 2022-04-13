Лорена Селис: Кто модель и почему она связана с мужем Валерия Ревелло?

После того, как Серхио Пенья подтвердил, что он холост, имя модели Лорены Селис стало звучать в разных СМИ. Похоже, это указывает на то, что все надежды на примирение с матерью его сына Валерия Ревело остались за ним, поскольку его уже связывают с девушкой реалити-мальчика Диего Родригеса.

Селис не ускользнула от этих слухов, так как она также отвечала за то, чтобы кормить их флиртами по отношению к футболисту Серхио Пенье. Из разговора в социальных сетях видно, как влиятельный человек указывает, что ей совсем не нравится, когда ее связывают в качестве бойфрендов. Это до улыбки футболиста.

Даже в интервью для Amor y Fuego молодая женщина не раздумывая охарактеризовала спортсмена как привлекательного мужчину, с которым не исключает будущих отношений. В этом разговоре модель не стесняется взволноваться перед репортером, когда говорит об отце дочери.

Но кто эта модель вызвала ажиотаж в последние дни. Здесь мы представляем его вам.

КТО ТАКАЯ ЛОРЕНА СЕЛИС?

Лорена Селис — перуанская модель, у которой более 65 000 подписчиков в Instagram. Она была подругой бывшего члена Esto es Guerra Диего Родригеса, с которым продержалась более полутора лет. Двадцать с чем-то сделали это после того, как простили мальчика реальности и решили вернуться к нему, хотя ее заменила Алессандра Фуллер. Тогда модель указала, что ему жаль, что он изменил стабильные отношения с актрисой.

Однако отношения продлились недолго после того, как Диего снова поймали с другой женщиной. Программа Amor y Fuego записала модель в полном праздновании дня рождения Уго Гарсии, на котором он присутствовал вместе с Селисом.

Судя по изображениям, которые журнал Willax Televisión представил в начале апреля, бывший реалити-мальчик прибыл в ночной клуб в сопровождении своей тогдашней подруги. Они вошли в развлекательное заведение около часа ночи, но через несколько часов удивились, увидев, как Лорена ушла одна и взяла такси до своего дома.

Через час Диего Родригес поступил бы так же, но не остался один, так как его сопровождает Ванесса Кайо, бывшая девушка футболиста Адриана Зелы. Согласно программе, они перемещаются по старому Панамериканскому Югу, но, заметив их присутствие, они меняют место назначения и оставляют девушку дома.

Увидев эти изображения, модель решила навсегда покончить с молодым человеком. «И я думаю, что это нормально, дать шанс, но один... Не так ли? », - рассказал он программе Родриго Гонсалеса.

После этого влиятельная личность решила перевернуть страницу и посвятить себя работе модели и спорту. В ее социальной сети вы можете увидеть, как она хорошо себя чувствует на мероприятиях и в поездках с друзьями.

ОН ТАКЖЕ БЫЛ СВЯЗАН С ДЖЕФФЕРСОНОМ ФАРФАНОМ

Следует отметить, что модель Лорена Селис не в первый раз встречается со спортсменкой. В декабре 2021 года программа «Любовь и огонь» выпустила репортаж, связывающий ее с Джефферсоном Фарфаном. В этой заметке он подчеркивает, что футболист был ошеломлен красотой молодой женщины, так как он не стесняется «лайкать» ее посты в Instagram.

Однако больше всего внимание прессы привлекло то, что она участвовала в прямых трансляциях Фарфана, где не стеснялась наполнять его лестью. «Немного танца для тото (...) Заслуженно, я люблю тебя, Августин!» , он прокомментировал это событие.

ФЛИРТ ЛОРЕНЫ СЕЛИС С СЕРХИО ПЕНЬЯ

В апреле во время трансляции в Instagram Лорена Селис и Серхио Пенья провели особый разговор. Футболист предупредил ее, что они, возможно, начнут спекулировать, что они бойфренды, на что она говорит: «Чего мы не (бойфренды)?» Спортсмен повторяет ему: «С чем мы встречаемся. Они скажут, что мы встречаемся». Тут же модель сказала: «Ничего страшного, не так ли? », вызывая смех мужа Валерия Ревелло.

Следует отметить, что до сих пор Серхио Пенья не высказывался через свои социальные сети. Ранее он выражал свое недовольство спекуляциями о предполагаемых отношениях между ним и Лореной Селис.

СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ СЕРХИО ПЕНЬЯ

Футболист Серхио Пенья женат на Валерии Ревело, от которого у него есть дочь. Однако несколько месяцев назад брак подтвердил, что он разделен. Однако мать ее маленькой девочки использовала свои социальные сети, чтобы уточнить, что она все еще очень любит спортсмена.

Amor y Fuego entrevistó a Lorena Celis. Ella no descarta una relación con Sergio Peña. (Foto: Instagram)

«Пусть эти мусорные программы принесут что-нибудь завтра, я хочу посмотреть... », написал по этому поводу бывший партнер Валерия Ревелло в прямом эфире Лорены. «Пелучин продолжает выводить глупости», - возмущенно добавил он в другое время.

В этот раз Родриго Гонсалес не молчал и дал понять, что ни журнал Amor y Fuego не виноват в решениях, которые принимает он или его бывший партнер, поэтому каждый раз, когда у них появляется материал, они будут передавать его, чтобы все знали, что они делают.

«Ни потому, что вы выразите это сообщение, ни несколько других подобных сообщений, люди перестанут понимать, каков порядок вещей, я не имею к этому никакого отношения, я не имею никакого отношения к тому, чтобы вы уходили и уходили, в том, что если они были разлучены, если они любили вас, если вы собираетесь простить вас, если это больно, если вам все равно, это не наша тема... если у нас есть изображения, мы выведем их в эфир», - сказала телеведущая.

ЛОРЕНА СЕЛИС НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ОТНОШЕНИЙ С СЕРХИО ПЕНЬЯ

Молодая женщина без колебаний говорит, насколько привлекательным кажется ей Серхио Пенья, даже она сказала в интервью Amor y Fuego, что не исключает отношений со спортсменом.

«Я думаю, что он супер крутой парень, я знаю его давно, он привлекательный. Правда в том, что я не собираюсь говорить вам, что вы не увидите меня с ним, мы могли бы пойти поесть, я ничего не исключаю», - сказал он покоям Любви и Огня.

О Валерии он сказал: «Я ее не знаю, я ничего о ней не знаю. Они прислали мне часть, которая смеется над тем, что меня оборачивают. Мне не нужно ничего говорить о ней. Я думаю, что то, что она говорит, больше говорит о ней, чем обо мне».

Селис подтвердил, что часто разговаривает с футболистом, и они смеются над тем, что говорят люди. «Мы не говорим о ней. Он на ноте, ему не нужно ни о ком говорить. Если бы ты заставил меня спрятаться или что-то в этом роде, но мы жили вместе. Я одинока, а он холост, мы друзья, но если бы у нас было что-то, это тоже не было бы плохо», - сказала она.

Лорена Селис не исключает отношений с Серхио Пенья. ВИДЕО: YouTube

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