Влиятель и эксперт по недвижимости: она предполагаемая новая подруга Кристиана Нодала

За три дня до празднования Дня любви и дружбы в Мексике Кристиан Нодал объявил, что его медиа-роман с Белиндой закончился, с которой он даже уже женился, мексиканский региональный певец возобновляет свою жизнь и свои профессиональные проекты, такие как Forajido Tour, который уже привел к различным национальным и международным сценариям.

Через несколько дней после объявления о прекращении отношений певец в стиле «Мариаченьо» стерл татуировки, сделанные им в середине помолвки с переводчиком Sapito, поэтому он прикрыл слово «Бели», которое он изобразил рядом с ухом, превратив его в четыре символа универсального покера палуба.

Кроме того, исполнитель De los besos i gave you превратил огромную татуировку взгляда Белинды, которая была изображена на ее груди, в череп с шлейфом, дизайн, который еще не был раскрыт композитором, но был раскрыт татуировщиком, который сделал сокрытие для нее.

El cantante eliminó los tatuajes que se hizo en alusión a su romance con Belinda (Foto: Instagram/@rafaelvaldezart)

Со своей стороны, мексиканская национализированная испанская певица также была бы покрыта инициалами «CN», которые заглядывали внутрь маленького сердца, которое она татуировала на одной из своих лодыжек, как отмечалось во время ее рекламного тура, чтобы рассказать о предстоящем сериале Bienvenidos a Eden.

После удаления татуировок стало бы ясно, что певцы окончательно закрыли главу романа и оставили тысячи своих поклонников без надежды на их жажду примирения.

После того, как Кристиан Нодал был пойман несколько недель назад в ресторане в Лос-Анджелесе, США, с блондинкой колумбийского происхождения по имени Мариана Риос, которая якобы встретилась на вечеринке, начали распространяться версии о том, что родившийся в Каборке, Сонора, будет готов начать новые романтические отношения, и для этого он выбрал модель и создателя эротического контента.

La modelo colombiana Mariana Ríos fue vista en LA con Christian (Foto: Instagram/@marianab.rios98)

Но теперь, по прибытии в Вильяэрмосу, штат Табаско, куда он прибыл на частном самолете, чтобы выступить в турне 11 апреля, 23-летнего певца сопровождала женщина, с которой он очень улыбался, непринужденно и очень близко.

Изображения ее прибытия в город Табаско были запечатлены с поличным, и этого было достаточно для пользователей Интернета, чтобы немедленно раскрыть личность молодой женщины, на которую она обратила внимание, что у нее обильные черные волосы, вопреки недавним завоеваниям Нодала, Марианы и Белинды, которые блондинок.

A su llegada a Villahermosa, Tabasco, Nodal fue captado con una misteriosa joven de pelo oscuro (Foto: Twitter)

Это Аврора Карденас, у которой почти 100 000 подписчиков в Instagram, что делает ее влиятельной в цифровом мире. Но создатель контента в Instagram, где она делится несколькими изображениями, демонстрирующими свою красоту и вкус к моде, не является самым важным аспектом молодой женщины, потому что, согласно ее публикациям, она известная личность в мире недвижимости и недвижимости.

Aurora cuenta con certificaciones importantes en el ramo inmobiliario (Foto: IG @auroracardenas)

Aurora имеет сертификаты магистра в области глобальных продаж и дипломы, специализирующиеся на недвижимости и стратегиях продаж, а также признание некоторых компаний, поскольку она была одной из самых продаваемых в течение многих лет подряд.

Предполагаемое новое завоевание Нодала — генеральный директор компании «Я сделал это для тебя», и он имеет более чем 10-летний опыт работы в сфере недвижимости, поэтому есть предположение, что успешный композитор встретил ее, когда захотел приобрести какую-то недвижимость, и именно там должно было произойти сближение. возникли.

La joven comparte fotos en su cuenta de Instagram donde también luce su faceta de modelo (Foto: IG @auroracardenas)

На данный момент молодая женщина не опубликовала ни одного сообщения, подтверждающего или отрицающего ее отношения с переводчиком Botella after botella, который также предпочел не говорить о своей романтической жизни.

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