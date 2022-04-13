«Я все еще стою на коленях перед Богом, ожидая этого чуда»; Рене Игита о здоровье Ринкона
El Loco сохраняет веру нетронутой перед лицом последнего медицинского заключения Колосса Буэнавентуры
Newsroom Infobae
13 апрель 2022
Через свой официальный аккаунт в Twitter Рене Игита в очередной раз выразил поддержку Фредди Ринкону, который с прошлого понедельника был госпитализирован в отделение интенсивной терапии (ОИТ) клиники Имбанако в городе Кали.
A través de su cuenta de Twitter, el exportero mostró su apoyo a Rincón. Tomado de @higuitarene