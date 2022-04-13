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Россия

«Я все еще стою на коленях перед Богом, ожидая этого чуда»; Рене Игита о здоровье Ринкона

El Loco сохраняет веру нетронутой перед лицом последнего медицинского заключения Колосса Буэнавентуры

Newsroom Infobae

13 апрель 2022

Через свой официальный аккаунт в Twitter Рене Игита в очередной раз выразил поддержку Фредди Ринкону, который с прошлого понедельника был госпитализирован в отделение интенсивной терапии (ОИТ) клиники Имбанако в городе Кали.

A través de su cuenta de Twitter, el exportero mostró su apoyo a Rincón. Tomado de @higuitarene
A través de su cuenta de Twitter, el exportero mostró su apoyo a Rincón. Tomado de @higuitarene

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