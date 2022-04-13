Как комик Поло Поло делает шесть лет после выхода на пенсию

Комик Леопольдо Роберто Гарсия Пелаес Бенитес, более известный как Поло Поло, ушел со сцены и других мероприятий в 2016 году, в то время он не дал никаких объяснений, но через пару лет начались слухи о его предполагаемой болезни Альцгеймера.

«Я знаю и много говорю, что хорошее поло борется с болезнью Альцгеймера, я просто хочу, чтобы все было хорошо», - сказал Хорхе Фалькон. Со своей стороны Луис де Альба заявил, что знает, что болен, но ничего не уточнил об этом.

Недавно Хорхе Карранса Эль Костеньо сообщил, что в последнее время не общался ни с ним, ни с членом его семьи, но он знает, что у него есть стабильность благодаря близости с одним из партнеров бара, где он начал рассказывать анекдоты в Мехико:

«У вас есть много того, что я не вижу вашего сына, который был моим соседом, но я знаю, что он в порядке, что о нем хорошо заботятся, благословенный Бог... Но, насколько я знаю от другого партнера El Cuevón, это стабильно, хорошо», - сказал комик программы De Primera Mano.

Комик также пояснил, что знает, кто принадлежит к его близкому кругу и часто его посещает:

«Я думаю, что он не так давно встречался с Карлой Эстрадой, с теми, кто его видит, Чабело, дорогой Хорхе Ортис де Пинедо, являются теми, кто больше всего контактирует с ним», - уточнил он.

В программе De Primera Mano Хорхе Карранса рассказал, что именно Поло помогло ему отправиться в Мехико, предоставив ему первые возможности после успеха в Акапулько.

Когда комик собирался уйти из одного из мест, где он предлагал свое шоу, Поло предложил ему остаться и нашел собственное место:

«Однажды он говорит мне: «Не уходи из Эль Куэвона, оставайся здесь, мы собираемся выковать маленькое место, давайте толкаем», и я был очень удостоен этого приглашения от великого мастера Поло», - сказал он Де Примермано.

Хорхе Карранса упомянул, что именно этот комик помог ему рискнуть в Мехико.

«Однажды он говорит мне не покидать Эль Куэвон, остаться здесь, мы собираемся выковать маленькое место, мы будем толкать, и я был очень удостоен этого приглашения от великого мастера Поло», - сказал он

В интервью для программы Mimí Contigo Хорхе Карранса сказал, что рискнул работать, рассказывая анекдоты на школьных мероприятиях, в то время ему было меньше 15 лет, а денег не хватало, так как его первая зарплата составляла 20 песо.

В разговоре с певицей Фланса она рассказала, что повторяла только рутины своего отца как комик, но даже не могла полностью понять эти шутки.

В этих условиях Хавьер Карранса планировал покончить жизнь самоубийством в качестве «жертвы», чтобы у его матери было на один рот меньше, комментарий известного певца я бы передумал.

Поло Поло - комик, который характеризовался своими шутками и рутинами, полными сексуальных отсылок, двойного смысла и кислотного юмора, до такой степени, что его подвергли цензуре в восьмидесятые годы. Он также снимался в таких архивных фильмах, как «Молоко Захарии» (1986) и «Страшный мальчик соседства» (1989).

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