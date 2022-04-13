Предупреждение о перегреве в CDMX, мэрии ожидают температуры до 30 градусов

CIUDAD DE MÉXICO, 11MARZO2021.- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, lanzó una alerta por las altas temperaturas que se han registrado en la ciudad. Recomendó a la población el uso de protector solar e hidratación constante. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

За последние несколько дней Мехико страдал от высоких температур в течение всего дня, что может вызвать различные проблемы со здоровьем среди населения, если люди не защищены должным образом.

По этой причине Секретариат комплексного управления рисками и гражданской защиты Мехико через социальные сети заверил, что желтое предупреждение активируется с 20:15 для мэров Аскапоцалько, Куаутемока, Густаво А. Мадеро, Истакалько, Мигеля Идальго и Венустиано Карранса.

Период температур от 28 градусов до 30 градусов по Цельсию начнется с 14:00 13 апреля 2022 года до 17:00 того же дня, когда может быть выпущено новое оповещение.

Среди наиболее важных рекомендаций гражданской защиты, направленных на то, чтобы не стать жертвой высоких температур, - это следующие шаги: использовать солнцезащитный крем, носить светлую одежду; носить солнцезащитные очки, шляпы или кепки; не подвергайте себя длительному воздействию солнца и, наконец, избегайте еды на дорогах общего пользования, так как еда быстро разрушается.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, lanzó una alerta por las altas temperaturas que se han registrado en la ciudad. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM Rogelio Morales | Rogelio Morales

Кроме того, не забывайте оставаться свежими, обезвоженными и пить много жидкости, пользоваться солнцезащитным кремом и информировать общество. В экстренных случаях вы можете обратиться за помощью по номеру службы экстренной помощи 911 или 55-5683-2222.

Но в чем заключается классификация уровней оповещения по метеорологическим явлениям? Программа раннего предупреждения — это ресурс, предупреждающий население о рисках, которые существуют в случае дождя, сильного ветра, града и т. д.

На первом уровне есть зеленая сигнализация для средних условий в Мехико; его характеристики: количество осадков менее 15 мм/24 часа, ветер менее 39 км/ч, отсутствие града или снегопада, высокая температура 28 градусов по Цельсию, минимум 6 градусов по Цельсию.

Он желтый из-за наличия легких гидрометеоров, которые наносят ущерб, если они связаны с другими обстоятельствами; его характеристиками являются количество осадков менее 15-29 мм/24 часа, ветер от 50 до 59 км/ч, небольшой град и снежная вода, высокие температуры от 28 до 30 градусов Цельсия или низкие температуры от 4 до 6 градусы Цельсия.

Las alcaldías en alerta amarilla son Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM Rogelio Morales | Rogelio Morales

Они продолжают использовать оранжевый цвет для метеорологических явлений, интенсивность которых может привести к повреждению хрупких конструкций; его характеристиками являются количество осадков менее 30-49 мм/24 часа, ветер от 60 до 69 км/ч, средний град, небольшой снег, высокие температуры от 31 до 33 градусов Цельсия или низкие температуры от 1 до 3 градусы Цельсия.

Наконец, красный цвет обозначает погодные явления, интенсивность которых наносит ущерб; его характеристиками являются дожди со скоростью менее 50-70 мм/24 часа, ветер менее 70 до 70 км/ч, большой град и наличие снегопадов, высокие температуры от 34 до 36 градусов Цельсия, низкие температуры от -2 до 0 градусов Цельсия.

Последним, впервые активированным в Мексике два года назад, является Purple Alert из-за явлений с редко регистрируемой интенсивностью и наносящих серьезный ущерб столице. Его критериями являются количество осадков более 70 мм/24 часа, ветер более 80 км/ч, очень сильный град, высокие температуры выше 36 градусов по Цельсию, низкие температуры ниже -3 градусов Цельсия, а также обильные снегопады.

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