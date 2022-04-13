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среда 13 апрель 2022
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Россия

Клан Персидского залива будет нанимать диссидентов ФАРК

Альянс между незаконными группировками будет происходить по мере того, как обе стороны будут стремиться к совершению террористических актов в некоторых районах национальной территории.

Newsroom Infobae

13 апрель 2022

В последние дни в стране поступали различные жалобы на союзы, которые некоторые преступные группировки заключают в некоторых районах страны для усиления своей власти. Последняя жалоба была опубликована Noticas RCN, которая имела доступ к разведывательной информации, которая уверяет, что клан Персидского залива будет создавать новые союзы, вербуя членов FARC диссидентов для нападения на силы безопасности в Бахо-Каука и некоторых районах Ураба и Чоко.

Причина, по которой власти понимают этот новый союз, заключается в том, что клан Персидского залива заинтересован в знаниях, которые есть у боевиков незаконной группировки, занимающейся изготовлением взрывных устройств, для осуществления различных террористических переворотов на некоторых территориях страны.

«Предотвращение распространения разведывательной информации полицией и вооруженными силами, а также нападения на полицейских в некоторых местах, где мы проводим операции против основных лидеров», - осудил генерал Хорхе Луис Варгас, директор Национальной полиции, национальным средствам массовой информации.

Согласно утверждениям, причина, по которой они должны были знать, заключается в том, что их возглавляют бывшие члены и лидеры вымершей FARC, которые готовились в течение многих лет преступной жизни, такие как Иван Мордиско и Джентил Дуарте.

«Среди его функций - размещение взрывчатых веществ, вымогательство, организация мероприятий в лагерях, которые, благодаря своему партизанскому опыту, помогают давать инструкции», - сказал генерал Варгас.

Еще одна область, где такие соглашения были денонсированы, находится в департаменте Нариньо в районе Искуанде, где граждане заявили, что Вторая Маркеталия вместе с АНО и военизированной группой создали альянсы для завоевания господства над территорией.

По словам местных жителей, вооруженные субъекты дали понять, что готовы на все, чтобы завоевать территорию, в результате чего жители этого района больше всего пострадали, поскольку они страдают от различных видов запугивания и насилия со стороны незаконных группировок.

Представитель сообщества, попросивший остаться анонимным, сообщил Blu Radio, что у него есть показания граждан, которым пришлось жить с тревогой по поводу запугивания вооруженных актеров, и что они будут переданы ООН и Национальному омбудсмену. Документы и записи, подтверждающие жалобу, продемонстрируют поведение групп и соглашений, которые усугубляют насилие на территории, и что его цель заключается в восстановлении контроля над районом, который известен преступникам как один из важнейших маршрутов для перемещения наркотиков и оружия.

Похожий случай альянсов между вооруженными субъектами в стране был обнародован несколько недель назад Human Right Watch. Организация отметила в своем последнем докладе, что венесуэльские вооруженные силы являются непосредственными сообщниками Армии обороны в ее операциях на границе, которую она разделяет с Колумбией, где она стремится разгромить другие вооруженные группировки, чтобы взять под контроль эти территории и маршруты незаконного оборота наркотиков. Выводы этого документа были сделаны в результате расследования, проведенного на основе показаний людей, перемещенных в результате насилия в департаменте Араука и в венесуэльском штате Апуре.

В документе отмечается, что вооруженный конфликт между диссидентами FARC и ELN начал усиливаться с 1 января и привел к многочисленным нарушениям прав человека, таким как: насильственные исчезновения, убийства, перемещение и другие преступления.

«Сотрудники венесуэльских сил безопасности, замешанные в нарушениях прав человека, которые привели к международным расследованиям предполагаемых преступлений против человечности, провели совместные операции с членами ELN и были причастны к их злоупотреблениям», - говорится в документе НПО, который в нем также содержится призыв принять необходимые меры, поскольку именно общины пострадали от насилия, которое обострилось в последние годы.


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