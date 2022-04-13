Google will invest $9.5 billion this year in offices and data centers and create 12,000 jobs in the United States

Интернет-гигант Google объявил в среду, что в 2022 году он инвестирует 9,5 миллиарда долларов в офисы и центры обработки данных в Соединенных Штатах, что, как ожидается, будет способствовать созданию 12 000 новых рабочих мест на полный рабочий день.

В своем корпоративном блоге генеральный директор Google и ее материнской компании Alphabet Сундар Пичаи также заверил, что помимо 12 000 рабочих мест в Google инвестиции также создадут тысячи рабочих мест среди ее поставщиков и партнеров.

Согласно новому исследованию, опубликованному в среду Экономическим институтом Совета залива, создание рабочих мест в высокотехнологичной компании создает более четырех рабочих мест в местной экономике.

Компания признала, что может показаться «нелогичным» инвестировать в физические пространства сейчас, когда растет приверженность удаленной работе, но заверила, что «как никогда важно» иметь современное оборудование, которое приводит к улучшению продуктов, улучшению качества жизни сотрудников и укреплению сообществ.

Un logo de Google Cloud fuera de las unidades de Google en California (REUTERS/Paresh Dave/File Photo) REUTERS

Офисы и центры обработки данных Google обеспечивают «жизненно важные опоры для местных сообществ и помогают нам вносить свой вклад в их экономику», говорится в заявлении.

Фирма самого популярного в мире интернет-поисковика откроет новые офисы в Атланте, штат Джорджия, и продолжит инвестировать в свои объекты в Техасе, Теннесси, Вирджинии, Оклахоме, Айове, Небраске, Нью-Йорке, Колорадо и Калифорнии.

В своем пресс-релизе компания заявляет, что они работают над тем, чтобы к 2030 году ее офисы и центры обработки данных работали на безуглеродной энергии 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, поскольку они стремятся установить новые стандарты проектирования зеленых зданий.

Oficinas de Google en EEUU (EFE/ROMAN PILIPEY/Archivo)

За последние пять лет Google инвестировала более 37 миллиардов долларов в офисы и центры обработки данных, расположенные в 26 штатах США, создав более 40 000 рабочих мест на полный рабочий день. Это в дополнение к более чем 40 миллиардам долларов, вложенным в исследования и разработки в стране в период с 2020 по 2021 год.

В сегодняшнем отчете также опубликован отчет об экономическом влиянии на 2021 год о более широком вкладе Google в экономику. Он отражает вклад в экономическую деятельность в размере 617 миллиардов долларов в миллионы американских компаний, некоммерческих организаций, авторов, разработчиков и издателей в прошлом году.

«Мы также продолжаем помогать людям приобретать навыки, необходимые для достижения успеха в современной экономике: от нашей роли члена-основателя Центрального инновационного района Детройта до Фонда карьерных сертификатов Google стоимостью 100 миллионов долларов — новой финансовой модели, помогающей людям получить доступ к образованию и овладеть цифровыми технологиями. навыков», - продолжает он.

(С информацией из EFE)

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