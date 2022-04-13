Гол Эдгара Бенитеса сделать скидку в матче «Альянса Лима» против «Коло Коло» за Кубок Либертадорес

Альянса Лима потерпел частичное поражение от Коло Коло из Чили в матче, который проходил в рамках второго раунда группы F Кубка Либертадорес 2022 года. Короче говоря, цели «мапочо» оставили перуанцев приверженными, которые видели, что их шансы на достижение хорошего результата уменьшились. Однако Эдгару Бенитесу удалось забить гол скидки и оправдать надежды посетителей.

Полузащитник «Гуарани» присутствовал на табло против чилийцев | Видео: ESPN

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Альянса Лима посетит Коло-Коло из Чили в матче, который состоится сегодня, в среду, 13 апреля, на стадионе «Монументаль» в Сантьяго в рамках второго раунда группы F Кубка Либертадорес 2022 года. Картина «сине-белая» будет пытаться складываться в сценарий, который будет выглядеть полным с последним утверждением «южного» правительства, которое позволило увеличить пропускную способность до 100%.

«Интимный» состав улучшил свои показатели в Лиге 1 после последней победы над UTC дома, что позволило им набрать 8 очков и подняться на тринадцатое место в отсутствие предстоящего матча со Sport Huancayo, который не был сыгран из-за забастовки транспортеров в Хунине.

Тренер Карлос Бустос использовал это время, чтобы исправить ошибки, допущенные на старте местного чемпионата. И дело в том, что такие игроки, как Кристиан Рамос, Хайро Конча и Эрнан Баркос, если назвать несколько имен, не продемонстрировали уровень, который они обычно предлагают, хотя победа над UTC может означать перемены к лучшему в команде.

Что касается Либертадорес, то они проиграли в первом матче Ривер Плейт. В этом случае «белые и синие» справились с задачей, однако иерархию «Миллионера» выиграл одиночный гол Матиаса Суареса.

С другой стороны, чилийская команда живет совершенно другой реальностью в чемпионате PlanVital, поскольку она находится на первой позиции с 17 очками, как и Unión Española, но с большей разницей мячей. В этом смысле за 9 сыгранных ими игр они выиграли 5 раз, сыграли вничью в 2 и проиграли в оставшихся.

Кроме того, на международных соревнованиях команде «альба» удалось дебютировать над Форталезой в Бразилии со счетами Хуана Мартина Лусеро и Пабло Солари. По этой причине они приходят с определенным преимуществом на матч с перуанской командой и с намерением продлить этот замечательный момент, который они проживают.