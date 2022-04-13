Приготовьтесь к посадке «Щенячий патруль: фильм» 14 апреля на Paramount +

Щенки, оснащенные лучшими технологиями, сражаются вместе, чтобы спасти жителей Сьюдад Авентура. (Парамаунт )

После долгого ожидания канадский приключенческий анимационный боевик, вышедший в кинотеатров в 2021 году, выйдет на Paramount +. Он основан на телесериале «Щенячий патруль », созданном Китом Чепменом.

В фильме Райдер и Кабс приглашаются в Город приключений, чтобы мэр Хамдингер не превратил шумный мегаполис в состояние хаоса. С новой штаб-квартирой, новыми гаджетами и транспортными средствами и даже новым щенком по имени Либерти Щенячий Патруль готов к эпическому приключению, которое будет «веселым и очаровательным».

Давайте погрузимся в историю

В Bahia Aventura водитель грузовика разбился и остался висеть на городском мосту. Капитан Тюрбот встречает сцену и вызывает Райдера, который отправляет в бой Щенячий патруль. Чейз, щенок полицейского, спасает дальнобойщика. Тем временем в соседнем городе приключений мэром недавно был избран главный враг Щенячего патруля, мэр Хамдингер. Зная о своих печально известных проступках на Cloud Background, такса по имени Либерти звонит команде. Он прибывает и поселяется в своих новых казармах.

Между тем, Хамдингер из-за плохой погоды использует устройство, называемое уловителем облаков, для очистки неба и проведения шоу фейерверков. Однако он выходит из-под контроля, вызывая пожар, и оборудование срабатывает. Разгневанный Хамдингер говорит своим приспешникам Бутчу и Рубену, чтобы они любыми способами избавились от Щенячего патруля.

Испаноязычные голоса Брайана и Эдди Скабече в роли Рубена и Бутча; и Нина Рубин Легаррета в роли Свободы, Щенячий патруль: фильм содержит часы развлечений с дополнительным эксклюзивным контентом. Фильм был спродюсирован Spin Master Entertainment, компанией по производству игрушек, создавшей сериал, с анимацией, предоставленной Mikros Image. Режиссёром фильма стал Кэл Бранкер, который совместно с Билли Фроликом и Бобом Барленом написал сценарий по сюжету Фролика. Это первый из нескольких запланированных фильмов, снятых под брендом Spin Master Entertainment.

3 ноября 2021 года, после огромного успеха в прокате, Spin Master и Nickelodeon Movies официально объявили о разработке сиквела под названием Щенячий патруль: могучий фильм.

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