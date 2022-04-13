Франсия Маркес обратилась к женщинам Сукре с танцами и песнями в поддержку жизни

Танцы и пение, Франсия Маркес, вице-президентская формула Густаво Петро и Вероника Алькосер, жена кандидата, поделились с группой женщин в Синселехо (Сукре) предвыборными предложениями Исторического пакта. Мероприятие под названием Juntanza de Mujeres para Vivir Sabroso было «сплести воспоминания между горой, рекой, болотом и морем».

Затем кандидат приветствовал тех, кто присутствовал на мероприятии, в группе «Исторический пакт» и заверил их, что возможное правительство Петра Маркеса будет иметь участие все систематически изолированные общины. Он заверил, что в своем беге по стране он засвидетельствовал недостатки граждан и сказал, что перемены необходимы.

Франсия Маркес танцует и поет на бегу для Синселехо

Для Маркеса колумбийские женщины олицетворяют любовь и заботу, и, добавила она, это то, что необходимо в настоящее время: чтобы женщины взяли на себя лидерство, чтобы оттуда они могли исцелить страну.

Это видение разделял Густаво Петро, который, несмотря на то, что не играл ведущей роли в этом мероприятии, как это было для женщин, вмешался в течение нескольких минут. Политический лидер заверил, что, если он приедет в Каса-де-Нариньо, он позаботится о том, чтобы женщины занимали больше властных должностей, чтобы они могли получить большую автономию.

В дополнение к паритету на государственных должностях была также отмечена важность наличия у женщин основных элементов и возможностей для обеспечения своей автономии. Было отмечено, что это очень важно, потому что это приютит большую часть населения и, в большинстве случаев, благодаря этим женщинам будет гарантировано благополучие детей и молодежи.

Исторический пакт утверждает, что «забота о жизни связана с заботой о земле и заботе о воде». Было отмечено, что если женщины владеют им, они могут гарантировать, что о детях и еде в Колумбии можно будет хорошо заботиться, поэтому Петро отметил, что в случае избрания президентом он предложит популярный жилищный проект и сохранит субсидии для этого населения.

«Из 15 миллионов семей в Колумбии более 5 миллионов — это одинокие женщины. Мы хотим восстановить семью, чтобы государство могло дать этой женщине руку в одиночку, чтобы она могла производить, заботиться о своих детях. Мы предлагаем организовать общественное жилье, где государство размещает земельные участки и услуги, включая Интернет, а община строит жилье на основе общественных организаций и прав женщин. Программа «Семьи в действии» удерживает женщин в нищете, недостаточно для того, чтобы прокормить своих детей. Мы хотим преобразовать ее, которая была предоставлена каждой женщине, возглавляющей семью с несовершеннолетними детьми, половину минимальной заработной платы, 500 тысяч долларов в месяц», — сказал Петро.

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