Бывший командующий армией заявил, что Педро Кастильо попросил его повысить полковников

В ходе заседания Контрольной комиссии Конгресса Республики, бывший генерал-командующий армией Хосе Вискарра ратифицировал его версию, которую президент Педро Кастильо попросил полковников Карлоса Санчеса Кауаманку и Сиро Боканегру Лоайзу продвигать.

Бывший командир участвовал в качестве свидетеля в рабочей группе парламента в режиме виртуальной конференции. Он представил серию скриншотов того, что, по-видимому, является сообщениями, с которыми он бы поделился. президента, которого он сохранил в своих контактах вроде «Profe».

Таким образом, он подтвердил, что его попросили повысить двух полковников. В случае с Боканегрой он попросил его повысить его до должности бригадного генерала.

«Я спросил президента, что у нас есть только министр (обороны, Уолтер Айяла) и он. Конечно, он согласился. Я снова объяснил ему: «Этот джентльмен, на которого я не могу подняться». Президент спокойно слушал меня, пока в конце не сказал: «Ну, господин генерал, тогда мы будем уважать решение, которое вы приняли как институт». Но он сказал: «Я просто хочу у тебя кое-что спросить. Скажите, а мы ничего не можем сделать для мистера Сиро Боканегра? Он уже настаивал на одном, только на одном», - сказал он комитету.

Кроме того, сообщения, которые он получил от президента, показывают, что он попросил его связаться с тогдашним секретарем Дворца правительства Бруно Пачеко, что было странно для Вискарры.

Президент написал ему в WhatsApp: «Генерал, добрый день, я прошу вас поговорить с Бруно о некоторых неотложных вопросах». Затем я прикрепляю контакт бывшего секретаря.

«Не было темы (для обсуждения) с секретарем. Обычно канал является министром обороны», - заявил Вискарра во время своих показаний в конгрессе.

Таким образом, он подтвердил, что оказывалось давление со стороны Бруно Пачеко, на которого уже было вынесено постановление о предварительном заключении 36 месяцев в случае моста Тарата III.

«Он посылает мне еще одно сообщение, которое, кажется, он пересылал его из приказа, который кто-то его разместил. Там написано: «Командующий армией Виктор Уго Торрес Киспе для полковника», - добавляет он.

В сообщениях на экране видно, что это сообщение содержит уведомление о том, что оно было переслано из другого чата. Это означало бы, что президент получал запросы или распоряжения от третьего лица о том, каких людей нужно продвигать в Вооруженных силах.

Председатель комитета Конгресса по надзору Гектор Вентура подтвердил, что уже заслушал 25 свидетелей по этому делу. Из них качество 8 из них изменилось на «исследованное».

Бывший командующий армией генерал Хосе Вискарра присутствовал в Ревизионной комиссии в качестве свидетеля | ВИДЕО: TV Perú

ЧТО ТАКОЕ СКАНДАЛ С ПОВЫШЕНИЕМ ПО СЛУЖБЕ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ?

Случай повышения в вооруженных силах выяснился, когда Педро Кастильо неожиданно отстранил начальника армии , генерала Хосе Вискарры и главы военно-воздушных сил генерала Хорхе Чапарро в начале ноября 2021 года.

Два генерала были назначены президентом в августе, сообщили они получив давление со стороны тогдашнего министра обороны Вальтера Айяла и бывшего секретаря Дворца правительства Бруно Пачеко с целью нерегулярного продвижения по службе офицеров, связанных с правительством. Эти акции не были реализованы.

Так, 11 ноября прокуратура страны начала расследование в отношении Айялы и Пачеко, утверждая, что начальники армии и военно-воздушных сил оказывали давление на начальников вооруженных сил и военно-воздушных сил с целью оказания поддержки некоторым офицерам в процессе ежегодного повышения по службе.

Оба чиновника подали в отставку и в настоящее время расследуются, чтобы установить, совершили ли они «предполагаемое совершение преступлений злоупотребления властью и незаконного спонсорства, предусмотренных и санкционированных в Уголовном кодексе», говорится в документе прокуратуры.

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