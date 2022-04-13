Фиорелла Кайо: Кто такой Мигель Лабарт и почему они закончились после 2 лет брака?

Перерыв между Фиореллой Кайо и Мигелем Лабартом заставил местных жителей и незнакомцев более чем удивить. Хотя они не были медиа-парой и не появлялись на телевидении, оба не преминули показать свою любовь в социальных сетях.

Однако 12 апреля старшая сестра Стефани Кайо призналась, что ее брак с Мигелем Лабартом подошел бы к концу, и в заявлениях пресса показала, что разница между их личными ценностями в конечном итоге отдалила их.

«Я думаю, что произошло расхождение в целостности ценностей. Можно простить некоторые вещи в духе попыток увидеть вещи не такие белые, не такие черные. Но, наконец, есть вещи, которые идут вразрез с вашей сущностью, вы не должны говорить больше. Мы не придерживались одних и тех же ценностей», - сказала актриса для камер America Today во время красной дорожки фильма «Не говори мне, спинстер 2».

КТО ТАКОЙ МИГЕЛЬ ЛАБАРТ?

Фиорелла Кайо и Мигель Лабарте поженились 1 декабря 2019 года в Тарапото в районе Саусе в компании своих семья и близкие друзья. С тех пор средства массовой информации внимательно следят за любыми проблемами между ними.

О Мигеле Лабарте известно очень мало. Как видно из ее социальных сетей, муж перуанской актрисы и танцовщицы имеет большой опыт в маркетинге и был менеджером по закупкам в таких компаниях, как Saga Falabella. В настоящее время он будет работать на бренд Oechsle.

Точно так же в своем официальном аккаунте в Instagram у него более 10 000 подписчиков, и он остается активным, не стесняясь делиться фотографиями и видео своих различных поездок по всему миру, таких как Китай, Францию, Италию, США и другие страны.

Это даже показывает, что он остается в хорошей физической форме, поскольку он публикует фотографии своего тела, находясь на пляже и занимаясь спортом, который ему больше всего нравится. Он также прояснил свою любовь к Фиорелле Кайо, так как он постоянно публиковал с ней романтические снимки.

Miguel Labarthe en New York en el años 2016. (Foto: Instagram)

КАК ДОЛГО ВЫ ПРОЖИЛИ В РАЗЛУКЕ?

Когда Фиореллу Кайо спросили о том, когда они закончили отношения, она без проблем ответила, что расставание произошло недавно. Кроме того, она пояснила, что по-прежнему считает своего мужа замечательным человеком, даже несмотря на то, что во время брака они не договорились о некоторых вещах.

«Не в последнее время и я желаю ему всего хорошего, он отличный человек. Но мы не придерживались одних и тех же ценностей. Есть люди, которые живут в браке много лет, потому что внезапно у них нет другого выхода, и у нас нет», - сказал член семьи Кайо утреннему журналу América Televisión.

Фиорелла Кайо объявляет, что недавно ее разлучили с Мигелем Лабартом. Кроме того, он рассказывает более подробную информацию о своем расставании | ВИДЕО: America TV//America Today

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