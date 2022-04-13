Фернандо Белаунсаран назвал Эпигменио Ибарру «геббельсито» за нападения на НИС

По итогам утверждения отзыва мандата сторонники правительства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) выразили свою поддержку и приветствовали результаты консультации.

Однако цифры оказались ниже, чем ожидалось, и тех, кто приветствовал результат, критиковали за то, что они отметили, что отзыв был успешным благодаря участию более миллиона человек, 90% из которых проголосовали за выполнение мандата AMLO.

Среди них была глава правительства Клаудия Шейнбаум, так как именно она сказала, что консультация прошла успешно. Хотя позже она подверглась критике со стороны различных пользователей социальных сетей, напомнив ей, что участвовало менее 20%.

Еще одним предметом издевательств стал кинорежиссер Эпигменио Ибарра, который позиционирует себя как одного из главных защитников президента и его проекта под названием Четвертая трансформация (Q4). Это, с другой стороны, для обозначения Института после закрытия консультации.

La participación en la consulta llegó a un 17% (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM) Galo Cañas

Поскольку он выступил с несколькими замечаниями против советников Национального избирательного института (НИС) за якобы саботаж распространения заявления об аннулировании мандата. Не только в конце, но и на протяжении всего запрета на выборы.

И перед лицом небольшого участия пианист Фернандо Белаунсаран отметил «провал» консультации. Но он также сделал кислотный комментарий против основателя Argos Comunicación, который он назвал «goebbelcito» AMLO, намекая на нацистского пропагандиста Джозефа Геббельса.

Точно так же он высказался за низкое участие людей в голосовании по отстранению президента от должности, которую он ранее дисквалифицировал, при этом называя избирателей «увлеченными».

«Успех измеряется от цели. -Если люди ратифицировали мандат @lopezobrador_, 82% воздержавшихся указывают на размер НЕУДАЧИ. Если бы это было доказательство грузоподъемности и способности Морены и ее правительств без противника на местах, 15 миллионов не являются незначительными», - сказал паниста.

Epigmenio Ibarra criticó al INE de sabotear la Revocación (foto: @epigmenioibarra)

Предыдущие комментарии прозвучали после того, как Ибарра заявил на пресс-конференции, что НСИ не выполнила свою задачу по обеспечению демократии. Поскольку он заявил, что его цель «заключалась в содействии этому беспрецедентному мероприятию, а не в саморекламе, она заключалась в том, чтобы объяснить общественности, что поставлено на карту».

Вместе с фрагментом видео он прокомментировал, что «Чиро Мураяма не говорит, что единственной грязной вещью в консультациях по отзыву было его собственное выступление и выступление Лоренцо Кордовы; они оба предали демократию, неуважительно относились к народу Мексики, они нарушили свой долг...».

Консультация, чтобы иметь обязательную силу, потребовала участия 40 процентов избирательных списков. И, согласно подсчету, проведенному НИС, было достигнуто всего 17%, поэтому это не будет иметь прямых политических последствий.

Согласно подсчету голосов, в голосовании приняли участие более 16 миллионов 503 636 человек из 92 миллионов 823 тысяч 216, составляющих номинальный список. Из числа участников 91,86% высказались за то, чтобы AMLO оставался во главе исполнительной власти до конца шестилетнего срока в 2024 году, в то время как 6,4% проголосовали за отмену Tabasqueño, а 1,69% отменили свой голос.

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