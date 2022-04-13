Фернандес Норонья набросился на Сантьяго Крила за электрическую реформу: «Не делайте себя так, чтобы вы не понимали»

После окончания отмены мандата следующим сложным вопросом в мексиканской политической повестке дня является предстоящее голосование по реформе электроэнергетики, которое обсуждалось так же или чаще, чем консультация президента.

Его голосование должно было состояться во вторник, 12 апреля, однако оно было отложено в последнюю минуту президентом Палаты депутатов Серхио Гутьерресом Луной до следующего воскресенья 17 года, что вызвало разногласия по местам тех, кто выступает против проекта президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадор (АМЛО).

Фактически, члены Партии национального действия (PAN) провели ночь в участке, чтобы не препятствовать их прохождению, поскольку они осудили, что в день голосования Национальное движение возрождения (Морена) захватит Святого Лазаря.

Однако президент заверил, что если голосование не склонится в пользу проекта, у него есть резервный план по литию: выдвинуть инициативу по реформировать Закон о горнодобывающей промышленности.

Los partidos que forman la coalición Va por México han mostrado oposición a la iniciativa de Reforma Eléctrica (EFE/LUIS TEJIDO) EFE

Об этом поделился глава исполнительной власти во время своей утренней конференции в понедельник, 11 апреля, который заявил, что литий должен быть защищен, чтобы он не находился в руках иностранцев. Кроме того, для этого не требуется абсолютное большинство, поэтому он сказал, что чувствует «уверенность, что будет достигнуто».

По этой причине вице-президент Палаты депутатов и член ПАН Сантьяго Крил Миранда позиционировал себя через свой официальный аккаунт в Twitter, против стратегии президента, утверждая, что полезные ископаемые уже принадлежат нации.

На что депутат Лейбористской партии (ПТ) Херардо Фернандес Норонья вновь заявил, что речь идет о том, чтобы она была единственной сферой нации, поскольку он подтвердил, что ресурсы находятся в руках частных лиц.

На что вице-президент ответил, что нет необходимости принимать закон, когда правительство уступает добычу и использование природных ресурсов частным компаниям, поскольку конституция гласит, что литий принадлежит нации и может быть уступлен.

Santiago Creel contestó a Noroña (foto: @SantiagoCreelM)

«Облегчение незапрошенной консультации - не требует платы - нет необходимости в новом законе, чтобы правительство предоставило все доступные месторождения лития государственному субъекту. Я повторяю, литий принадлежит нации, и я добавляю, что конституция гласит, что он является льготным, «водным»», - написал депутат.

Крил ранее выступал против реформы электроэнергетики и заверил, что PAN восстанет против проекта вместе с Институционно-революционной (PRI) и Демократической революцией (PRD) в ее коалиции Going for Mexico, и призвал Морена также восстать.

Он также заверил, что инициатива «вредит Мексике, потому что она загрязняет окружающую среду, влияет на здоровье, изменение климата, будет стоить дороже вырабатывать электроэнергию и в конце дня налогоплательщики или пользователи будут платить ее, то есть люди будут платить за это».

В прошлый понедельник, 11 апреля, электрическая реформа Лопеса Обрадора была одобрена комитетами, что привело к пленарному заседанию Конгресса Союза. В целом это мнение было одобрено 25 голосами за и 19 против в Комитете по энергетике и 22 голосами за и 18 голосами против в Комитете по конституционным вопросам.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:



