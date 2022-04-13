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Фалькао раскрыл, чем хотел бы заниматься после выхода на пенсию: «Хотел бы я закончить его»

Колумбийский нападающий восстанавливается после травмы, которая удерживает его от кортов почти два месяца.

Newsroom Infobae

13 апрель 2022
El delantero colombiano del Rayo Vallecano, Radamel Falcao, en una fotografía de archivo. EFE/Javier Lizón
El delantero colombiano del Rayo Vallecano, Radamel Falcao, en una fotografía de archivo. EFE/Javier Lizón

Радамель Фалькао Гарсия переживает не лучший момент в Райо Вальекано. Колумбиец не смог продолжить игру в последние недели из-за травмы, которая удерживала его от кортов с 26 февраля, когда он столкнулся с «Реалом». Эти физические осложнения не позволили ему присутствовать на последних матчах сборной Колумбии в отборочном туре чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Колумбийский тигр отлично начал свой первый сезон в Вальекасе, он быстро выделился и начал забивать голы, Фалькао начал менять ситуацию не только в команде, но и в городе. Болельщики были довольны добавлением колумбийского нападающего и быстро стали главными героями ЛаЛиги, достигнув верхних позиций турнирной таблицы и сражаясь за место в европейских турнирах. Однако уровень в 2022 году не удалось сохранить.

Похоже, что с новым годом в Райо Вальекано что-то изменилось, так как они начали сдавать очки, травмы снова постучали в дверь колумбийского нападающего, которому пришлось уйти с кортов. Команда Vallecas до сих пор не смогла выиграть ни одной игры в ЛаЛиге в этом году, поэтому теперь она занимает 13-е место в турнирной таблице с 34 очками.

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В интервью порталу Vallecasweb Фалькао рассказал о своем начинании еще до того, как пришел в футбол, даже вспомнив, каково было изучать журналистику, это еще до того, как он дебютировал на профессиональном уровне в River Plate. Эль Тигре до сих пор имеет близость к этой профессии, то, что он видит добрыми глазами, и что он не исключает, что сделает после выхода на пенсию.

«Мои родители всегда настаивали на том, чтобы я продолжала учиться и готовиться к жизни. Я начал изучать журналистику, потому что думал, что смогу каким-то образом адаптироваться или привнести журналистику в спортивную часть. Вскоре после того, как я начал играть в первой команде Ривер, и все стало сложно, и мне пришлось уйти, но я думаю, что это был хороший опыт», — сказал Радамель Фалькао Гарсия в интервью Vallecasweb.

И добавил: «Нет, я никогда толком не думал о другом. Я никогда не испытывал такой крайней страсти, как к футболу, к другой профессии. Я выбрала журналистику, потому что думаю, что смогу адаптировать ее к футболу (...) Очевидно, что со спортивной журналистикой мне было легче, потому что я спортивный человек, не просто играя в футбол, но я люблю спорт в целом. Думаю, журналистика могла бы адаптировать его к моей спортивной карьере, и я думаю, что это та область, в которой я смогу продолжить».

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Что касается текущего момента, который переживает Райо Вальекано, он сказал, что следующие матчи будут решающими и будут сыграны в финале. Соперники, с которыми команда Vallecas столкнется до конца сезона: Алавес, Эспаньол, Барселона, Реал Сосьедад, Хетафе, Вильярреал, Майорка и Леванте.

«Это матчи, которые мы должны прожить в финале, они решающие, и мы должны искать необходимые очки. Мы должны бороться и доверять нам, потому что это единственное, что приведет нас к победам», — сказал Радамель Фалькао Гарсия.

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