Фалькао раскрыл, чем хотел бы заниматься после выхода на пенсию: «Хотел бы я закончить его»

El delantero colombiano del Rayo Vallecano, Radamel Falcao, en una fotografía de archivo. EFE/Javier Lizón

Радамель Фалькао Гарсия переживает не лучший момент в Райо Вальекано. Колумбиец не смог продолжить игру в последние недели из-за травмы, которая удерживала его от кортов с 26 февраля, когда он столкнулся с «Реалом». Эти физические осложнения не позволили ему присутствовать на последних матчах сборной Колумбии в отборочном туре чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Колумбийский тигр отлично начал свой первый сезон в Вальекасе, он быстро выделился и начал забивать голы, Фалькао начал менять ситуацию не только в команде, но и в городе. Болельщики были довольны добавлением колумбийского нападающего и быстро стали главными героями ЛаЛиги, достигнув верхних позиций турнирной таблицы и сражаясь за место в европейских турнирах. Однако уровень в 2022 году не удалось сохранить.

Похоже, что с новым годом в Райо Вальекано что-то изменилось, так как они начали сдавать очки, травмы снова постучали в дверь колумбийского нападающего, которому пришлось уйти с кортов. Команда Vallecas до сих пор не смогла выиграть ни одной игры в ЛаЛиге в этом году, поэтому теперь она занимает 13-е место в турнирной таблице с 34 очками.

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В интервью порталу Vallecasweb Фалькао рассказал о своем начинании еще до того, как пришел в футбол, даже вспомнив, каково было изучать журналистику, это еще до того, как он дебютировал на профессиональном уровне в River Plate. Эль Тигре до сих пор имеет близость к этой профессии, то, что он видит добрыми глазами, и что он не исключает, что сделает после выхода на пенсию.

«Мои родители всегда настаивали на том, чтобы я продолжала учиться и готовиться к жизни. Я начал изучать журналистику, потому что думал, что смогу каким-то образом адаптироваться или привнести журналистику в спортивную часть. Вскоре после того, как я начал играть в первой команде Ривер, и все стало сложно, и мне пришлось уйти, но я думаю, что это был хороший опыт», — сказал Радамель Фалькао Гарсия в интервью Vallecasweb.

И добавил: «Нет, я никогда толком не думал о другом. Я никогда не испытывал такой крайней страсти, как к футболу, к другой профессии. Я выбрала журналистику, потому что думаю, что смогу адаптировать ее к футболу (...) Очевидно, что со спортивной журналистикой мне было легче, потому что я спортивный человек, не просто играя в футбол, но я люблю спорт в целом. Думаю, журналистика могла бы адаптировать его к моей спортивной карьере, и я думаю, что это та область, в которой я смогу продолжить».

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Что касается текущего момента, который переживает Райо Вальекано, он сказал, что следующие матчи будут решающими и будут сыграны в финале. Соперники, с которыми команда Vallecas столкнется до конца сезона: Алавес, Эспаньол, Барселона, Реал Сосьедад, Хетафе, Вильярреал, Майорка и Леванте.

«Это матчи, которые мы должны прожить в финале, они решающие, и мы должны искать необходимые очки. Мы должны бороться и доверять нам, потому что это единственное, что приведет нас к победам», — сказал Радамель Фалькао Гарсия.

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