Скрывая противоречивые позиции, стратегия ультраправой Марин Ле Пен по победе на выборах во Франции

Marine Le Pen, French far-right National Rally (Rassemblement National) party candidate for the 2022 French presidential election, gestures as she speaks during a news conference on democracy and the exercise of power in Vernon, France, April 12, 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier

После своего горького поражения на президентских выборах 2017 года Марин Ле Пен, ультраправый кандидат, которая возвращается, чтобы конкурировать с Эммануэлем Макроном 24 апреля, решила отказаться от своей традиционной речи, своего рода мутации, которая позволит ей на этот раз добраться до Елисейского дворца.

Просеивание и маскировка позиций, по крайней мере в течение этих двух недель, приводит к тому, что лидер Национальной группы (РН) концентрирует свои атаки исключительно на экономических трудностях, с которыми сталкиваются французы. Кандидат в президенты РН с этой стратегией обвиняет правительство Эммануэля Макрона в отказе противостоять «стене инфляции», которая вызывает скорбь среди сограждан.

«Франция Макрона - это Франция, которая остановится», - выплескивает он, подчеркивая, что ее строительные леса увеличат свой электоральный объем для второго тура.

Что скрывает Ле Пен? Она начинается с его позиций, самых жестких и сомнительных, его взглядов на иммиграцию, членство в Евросоюзе, его международных связей с президентами Владимиром Путиным или Виктором Орбаном. Определения относительно того, будет ли ваша администрация в конечном итоге настаивать на выходе из евро, несмотря на обещание не делать этого, или верховенство французского законодательства над европейским правом будет превалировать. Политика, противоречащая договорам сообщества. В прошлом Ле Пен даже ставила под сомнение свободу передвижения товаров и людей.

Все эти вопросы были перекрыты проблемой роста цен. Тем не менее, это программа, которая представляет собой достаточно взрывное меню, чтобы спровоцировать серьезный кризис на европейском уровне, «Frexit»

С отточенным выражением, его глубоко суверенная программа может привести к разрыву с европейскими партнерами. Защита рынка, идея «национального предпочтения» перед европейским единством, нанесет удар по основам устойчивого развития сообщества.

Dos proyectos contradictorios competirán el 24 de abril por la presidencia de Francia. REUTERS

Будучи преисполнена решимости ответить хотя бы на некоторые из этих вопросов, Марин Ле Пен сослалась на свои связи с Путиным. Ультраконсервативного лидера допрашивают по поводу кредита в 9 миллионов евро, который ее партия заключила с российским банком в 2014 году, для региональных и ведомственных выборов.

Для финансирования президентской кампании 2022 года Ле Пен также получила кредит в размере 10,6 миллиона евро от венгерского банка. Кандидат защищалась от любой связи зависимости против зарубежья, утверждая:

«Я абсолютно независим от любой связи, от любой власти, от компаний любой национальности, в остальном. Я сделал кредит российскому банку, потому что мне никогда не удавалось получить кредит ни во Франции, ни в Европе», - сказал он в ходе пресс-конференции в среду.

Он добавил: «Я не думаю, что чешские банки или чешско-российские банки принимают приказы от российского руководства, точно так же, как я смею не представляю или не хочу верить, что французские банки принимают приказы от президента Франции».

Ультраправый лидер, который был принят Владимиром Путиным во время президентской кампании 2017 года, регулярно обвиняемый его оппонентами в знании российской власти, объяснил, что не хочет «подчинения Москве» или «последующего наблюдения за администрацией Байдена», особенно в Азии- Океания.

По поводу России «судебный процесс против меня особенно несправедлив», «я только защищал интересы Франции», вспоминая «сходство» с Эммануэлем Макроном, когда он принимал российского президента во Франции.

Европейский союз и НАТО

С другой стороны, Ле Пен оказалась на распутье из-за двусмысленности, которую Макрон в рамках французской политики указывает на будущие отношения Франции с Европейским союзом, если она займет Елисейский дворец. «Здесь нет никакой двусмысленности. Я хочу сказать, что мы все защитники Европы, и я считаю, что преобразование Европейского Союза в Европейский альянс наций спасает Европу», - настаивала она в ходе своей пресс-конференции, посвященной дипломатии, которую она хочет осуществить, если ей удастся быть избранной.

«Мой проект — это проект, который примирит французский народ с европейской организацией, которая является европейской организацией, уважающей свободные и суверенные нации». Речь идет о национальных автономиях, что уже было сделано Венгрией Виктором Орбаном или Польшей, Матеуш Моравецкий, столкнувшийся с общинным правительством в Брюсселе, всегда был в поле зрения их нападений в возрасте 27 лет.

Она также призвала к «стратегическому сближению между НАТО и Россией», «как только российско-украинская война закончится и будет разрешена мирным договором».

La líder de Agrupación Nacional ha debido responder sobre sus vínculos con Vladimir Putin. No obstante, la aspirante tambien tiene cercanías con Viktor Orban, el premier húngaro, enfrentado al gobierno europeo en Bruselas REUTERS

«В интересах Франции и Европы, но и, я думаю, Соединенных Штатов, чтобы [...] они не заинтересованы в том, чтобы видеть появление тесного китайско-российского союза», - сказал он.

Кроме того, последствия его идей, которые сейчас отретушированы, могут быть гораздо более дестабилизирующими для Союза, особенно исходящие от члена-основателя. Кандидат от РН в то время хотел в одностороннем порядке сократить вклад Франции в бюджет ЕС.

Хотя выход из Европейского Союза фигурировал в президентских программах 2012 и 2017 годов, последнее уже не является предвыборным обещанием Ле Пен. Но Эммануэль Макрон задает вопрос своему ультраправому оппоненту в последние дни по этому вопросу, говоря, что «госпожа Ле Пен по-прежнему хочет покинуть Европу «не говоря об этом», учитывая «меры, которые она предлагает».

«Я не думаю, что уход из многосторонних организаций означает уход или замедление роста. Я говорю это тем более легко, потому что Frexit ни в коем случае не является нашим проектом», - продолжила госпожа Ле Пен в своей презентации о своей внешней политике.

Экологическая проблема

«Международная экологическая проблема не будет альфой и омегой моей внешней политики», — предупреждает соперник нынешнего президента. По словам кандидата, «Парижское соглашение по климату, которое мобилизовало почти весь французский дипломатический персонал в течение многих месяцев, считается успехом для Франции, но мы больше не заботимся об обороне и интересах Франции», - осудила она, высмеивая «священную COP21».

«Однако я не выйду из Парижского соглашения», - сказал он. «На самом деле, я поддерживаю ориентацию этого соглашения, потому что хочу как можно больше отказаться от ископаемого топлива в пользу гражданской атомной энергетики», — пояснила Марин Ле Пен.

Конституция против референдума

Еще один момент, в котором ее ставят под сомнение, заключается в том, что оппонент Макрона хочет организовать референдум по законопроекту о пересмотре Конституции, включив в него «национальный приоритет», то, что вызвало дебаты в стране.

Ле Пен ищет короткие пути, среди прочего, для того, чтобы поставить под сомнение иерархию Европейского Союза над иерархией Франции. Статья 11 Конституции страны фактически позволяет президенту Республики — теоретически — представлять законопроект непосредственно народу без вмешательства парламентариев. Но это относится только к обычному закону, в отличие от статьи 89, которая предусматривает процедуру пересмотра Конституции и требует, чтобы текст был проголосован двумя ассамблеями на одинаковых условиях до того, как он будет вынесен на референдум.

Марин Ле Пен открыто заявила, что хочет использовать эту процедуру, чтобы обойти любой конституционный контроль. Это вызвало споры. Некоторые конституционалисты уже заявили, что «мы окажемся на грани государственного переворота или столкнемся с серьезным вызовом нашим институтам».

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