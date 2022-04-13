Дискотеки Orfeón: родина мексиканского рок-н-ролла, основанного Роджерио Аскаррагой

Рожерио Аскаррага, один из крупнейших водителей и предпринимателей радио в Мексике, скончался в ночь на 11 апреля 2022 года, оставив после себя важный наследие для развлечений.

Среди его самых больших вкладов, конечно, создание Формулы-группы, одной из крупнейших вещательных компаний в стране, где развились великие таланты национального озвучивания, которые, конечно, оплакивал его смерть через социальные сети.

Еще одним из ее достижений было изменение радио, уникально музыкализированного для радио, разговорного и полного водителей, чтобы сопровождать слушателя в гораздо более интимном ключе, в дополнение к реализации бара шоу-журналистики, направленного и составленного только из женщин-дирижеров.

Однако эта особая привязанность, которую он испытывал к радио, была во многом обусловлена его любовью к музыке, унаследованной его отцом, землей, где он также внес важный вклад, например, создание звукозаписывающей компании, посвященной на 100% мексиканцам.

Rogerio Azcárraga Madero fue ganador del Premio Nacional de la Comunicación en el año 2017 FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM Moisés Pablo

Рожерио Аскаррага, окончивший школу бизнес-администратора в TEC de Monterrey, также видел в молодых звездах одну из величайших драгоценностей в короне, поэтому он основал свой собственный лейбл, Discos Orfeón, в 1958 году.

Орфеон записал и продал нескольких великих звезд рок-н-ролла 1960-х годов. Одна из записей, которая считается одной из первых оригинальных песен рок-н-ролльного движения, наполненного англосаксонскими переводами. Это не что иное, как «Gólvora» из Лос-Локос-дель-Ритмо.

Другие замечательные песни шестидесятых годов, которые выделялись Орфеоном, были, например, «Конфиданте средней школы» или «Popotitos» из Los Teen Tops; «Poison Ivy» из рок-бунтарей Джонни Лабориэля.

В каталоге Discos Orfeón представлены такие великолепные группы, как Rockin Devils, Лос Роджерс, Лос Синнерс, Альберто Васкес, Лос-Бельмонтс, Лос Хиттерс, Локос дель Ритм, Лос Роджерс, Хулиганы, НЛО и даже скандальный Энрике Гусман.

Los Teen Tops en sus inicios como banda (Foto: Facebook/@teentops)

Он даже отвечал за сольные релизы, когда эти группы, уже состоявшиеся, увидели, как их самые большие звезды ушли. Сезар Коста из Black Jeans, выпущенный в Орфеоне «Ми Пуэбло», Анжелика Мария «Эдди Эдди», Энрике Гусман из Los Teen Tops, тема «Твоя голова на моем плече» и другие.

Он редко открывал свои двери для групп и сольных талантов из других стран, но они были большими. Так обстоит дело с Биллом Хейли и его кометами во главе с Уильямом Джоном Клифтоном из Мичигана, США, создателем таких великих хитов, как «Rock Around The Clock».

Его лейбл обязательно заставил продюсеров и самого Аскаррагу интегрировать другие радиопередачи для размещения всех мексиканских артистов по всей Республике, и поэтому он основал, например, Radio Distrito Federal в центре страны.

Затем появилась Discotheque Orfeón A Go Go, телевизионная программа, в которой величайшие представители жанра собрались не только на национальном, но и на международном уровне, как в случае с вышеупомянутым Биллом Хейли. Он транслировался по телеканалу XEW на 2-м канале.

Discos Orfeón también lanzó a los solistas del Rock and roll mexicano más famosos en la década de los 60 FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM Adolfo Vladimir | Adolfo Vladimir

Программа широко известна как один из пионеров в специализации исторических музыкальных передач, сделанных молодыми людьми и для молодежи, где собрались величайшие звезды, большинство из которых, конечно, со своего собственного лейбла.

На YouTube до сих пор есть множество записей этой программы. Его сценический монтаж был выделен большими платформами, клетками, коробками и многими танцорами, которые сопровождали музыку таких групп, как Los Hitters, Belmonts, Teen Tops, The Hooligans, среди многих других.

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