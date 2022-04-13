Диего Ребальяти жестко высказался о спорном уголовном преступлении против Кристал в Кубке Либертадорес

Спортинг Кристал против Католики: упоминается журналист Диего Ребалиати к пенальти против команды Селеста в матче на дату 2 группы H Кубка Либертадорес 2022 года, который проходил на стадионе Сан-Карлос Апокиндо в Сантьяго.

В минутах матча между небесной командой и «крестоносцами» уругвайский судья Леодан Гонсалес заявил о спорном пенальти, полученном в результате руки внутри области Перси Лизы, когда он оспаривал воздушный мяч с защитником Неуэном Пасом. Это решение привело к победному голу чилийской команды.

Журналист Movistar Deportes разместил в своем аккаунте в Twitter комментарий, отвергающий решение судьи о помолвке. «То, что изобрел преступник, всегда что-то происходит в...», — цитирует он.

Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

Он был не единственным, кто прокомментировал это через социальные сети. Его коллега, Орасио Циммерманн, также прокомментировал тему: «Нечестный результат, потому что разница между одной командой и другой была сделана судьей. В любом случае, Кристал, должно быть, закрыла его первой. Перси Лиза дважды потерпела неудачу в одиночку. Наедине».

Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

«Это не преступно. Это рука католического игрока. Леодан Гонсалес отдал матч Универсидад Католика (...), он дал местным жителям пенальти в конце», - подписал Жан Мартин Дуэньяс, репортер Rpp. В том же ключе Хуан Карлос Ортечо, журналист той же станции, написал в Twitter: «Кристал не преступник в Сантьяго. Они безнаказанно грабят его».

Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

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Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

Эдди Флейшман из Willax Tv цитирует; Рефери изобретает преступного католического U. для руки, которой не было. Они 1:1, а Кристал не заслуживает поражения. Жаль, что в Кубке Либертадорес нет VAR».





Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

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Спор по уголовному обвинению против У. Католики против Спортинг Кристал за Кубок Либертадорес 2022. (Видео: ESPN).





Спортинг Кристал проиграл в своем премьерном матче Кубка Либертадорес 2022 года бразильскому Фламенго (2:0) на Национальном стадионе в Лиме. Бразильская команда победила с голами Бруно Энрике и Матеузиньо. Небесная команда также потерпела поражение в последнем матче от перуанской Лиги 1 после проигрыша со счетом 2:0 университету Сесара Вальехо, набрала 12 очков и заняла 10-е место в турнирной таблице турнира по апертуре.

U.Católica дебютировал с поражением в группе H после падения со счетом 1:0 Таллерес де Кордоба на первом свидании серии. Матч проходил на стадионе Марио Альберто Кемпеса в Аргентине, а победный гол забил Эктор Фертоли. «Крестоносцы» упали со счетом 2:0 против Ла-Серены в своей недавней презентации на чилийском турнире и заняли девятое место в таблице с 12 очками.

Тренер «Спортинг Кристал» Роберто Москера выстроился в ряд с Алехандро Дуарте; Йоханом Мадридом, Джанфранко Чавесом, Омаром Мерло, Нильсоном Лойолой; Хесусом Кастильо, Орасио Калькатеррой, Кристофером Гонсалесом, Леандро Соса; Ирвеном Авилой и Перси Лайзой.

Стратег Католического университета Кристиан Палуччи тренировался у Себастьяна Переса; Хосе Фуэнсалиды, Эрвина Ампуэро, Неуэна Паса, Альфонсо Паро; Марселино Нуньеса, Хуана Лейвы, Фелипе Гутьерреса, Гонсало Тапии; Диего Валенсии и Фернандо Зампедри.

СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ СПОРТИНГ КРИСТАЛ

Спортинг Кристал vs Депортиво Мунисипал

Сьенсиано vs Спортинг Кристал

Таллерес де Кордоба vs Спортинг Кристал

Спортинг Кристал vs Депортиво Бинациональ

ADT против Спортинг Кристал

Спортинг Кристал против Католического университета

Спортинг Кристал vs Аякучо

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Huachipato vs Католический университет

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Католический университет против Фламенго

Спортинг Кристал против Католического университета

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Универсидад Католика vs Унион Ла Калера

Фламенго против Католического университета

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