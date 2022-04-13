Число случаев и смертей от COVID-19 в мире продолжает снижаться

Foto de archivo. Personas usando tapabocas para evitar el contagio de COVID-19 caminan durante la pandemia en una calle de Bogotá, Colombia, 10 de julio, 2020. REUTERS/Luisa González

Согласно данным, опубликованным сегодня в еженедельном эпидемиологическом отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество новых подтвержденных случаев и смертей, вызванных COVID-19, продолжало снижаться во всем мире на прошлой неделе.

Это уже третья неделя подряд, когда оба показателя снижаются за последние семь дней на 24 и 18 процентов, соответственно.

Общее число случаев заболевания COVID-19 в мире за последнюю неделю составило 7 миллионов и еще 22 000 смертей, при этом снижение наблюдалось во всех регионах.

Таким образом, общее число людей, инфицированных с начала пандемии и прошедших диагностический тест, возрастает до 496 миллионов, а смертей во всем мире достигает 6 миллионов.

ВОЗ настаивала на том, что к этим позитивным тенденциям следует относиться с осторожностью, поскольку многие страны меняют свои стратегии тестирования, и их количество значительно сократилось, в результате чего выявлено меньше случаев, чем реальных.

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За последнюю неделю Соединенные Штаты сообщили о наибольшем количестве смертей (3682), за которыми следуют Корея (2186), Россия (2008), Германия (1686) и Бразилия (1120).

Европа и западнотихоокеанский регион, в том числе Китай, зафиксировали самое большое снижение заболеваемости, составив 26 процентов в обоих случаях.

Африка была континентом с наиболее заметным снижением числа новых смертей (-40%).

В том же эпидемиологическом отчете ВОЗ указала, что она продолжает отслеживать несколько подвариантов омикронного варианта, на который приходится 99,2 процента всех генетических секвенирований, проведенных в мире.

Таким образом, ученые следят за эволюцией подвариантов BA.1, BA2, BA3, а также самых последних BA.4 и BA.5, а также рекомбинированной формы BA.1 и BA.2, чтобы определить их характеристики и понять их возможное влияние на общественное здравоохранение.

ВОЗ также подтвердила, что, хотя омикрон может избежать иммунитета, обеспечиваемого вакцинами, вакцины по-прежнему считаются эффективными в предотвращении серьезных заболеваний и госпитализаций.

(С информацией из EFE)

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