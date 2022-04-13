Could sucralose sweeteners cause diabetes-like disorders?

Сукралоза — это искусственный подсластитель, который придает сладкий вкус продуктам и напиткам без увеличения потребления калорий. Несколько исследований уже показали, что потребление сукралозы связано с нарушением метаболизма глюкозы и инсулина в организме человека, поскольку оно нарушает баланс микробиома кишечника.

Исследователи в Мексике провели клиническое исследование среди молодых и здоровых взрослых, чтобы выяснить, какое влияние оказывает потребление долгосрочный подсластитель на микробиоме. Они обнаружили, что сукралоза может вызывать изменения, аналогичные развитию диабета 2 типа.

Работа была выполнена исследователями из больницы общего профиля Мексики, Национального института геномной медицины, медицинского факультета, Национального автономного университета Мексики (UNAM), Центра научных исследований и высшего образования в Энсенаде и факультета общественного здравоохранения и питания Автономного университета штата Нуэво-Леон.

Узнав о результатах исследования в Мексике, эндокринолог из Перу и избранный президент Латиноамериканской диабетической ассоциации Сегундо Секлен заявил в диалоге с Infobae: «Данные показывают, что подсластители изменяют микробиоту кишечника и превращают ее в низкоинтенсивный воспалительный фактор, который нарушает метаболизм глюкозы и повышает резистентность к инсулину. Таким образом, риск диабета увеличивается при его потреблении, особенно у людей с факторами риска развития диабета, такими как абдоминальное ожирение, гипертония, дислипидемия и другие».

«Мы провели клиническое исследование на здоровых молодых людях, чтобы изучить влияние длительного приема сукралозы на обилие в кишечнике четырех видов бактерий, представляющих актинобактерии, бактериоиды и фирмикуты в качестве основного результата. В качестве вторичного результата мы изучили, был ли дисбактериоз, вызванный сукралозой, потенциально связан с изменениями уровня глюкозы и инсулина во время пероральной нагрузки глюкозой», - написали исследователи в опубликованной статье.

La microbiota intestinal es el conjunto de miles de bacterias de distintas especies que viven en nuestro intestino y contribuyen “a nuestra salud o a nuestra enfermedad”/Jonathan Bailey, NHGRI

Сукралоза рекомендуется пациентам с диабетом, так как она сохраняет сладкий вкус без увеличения калорий и пиков гликемии. Но, как это ни парадоксально, частое использование сукралозы у здоровых людей может повысить уровень глюкозы в крови и инсулина. Исследование проводилось доктором Галилео Эскобедо, научным сотрудником Отделения экспериментальной медицины UNAM и больницы общего профиля Мексики.

Микробиота кишечника, которую можно считать дополнительным органом весом около двух килограммов взрослого человека весом около двух килограммов, представляет собой совокупность тысяч бактерий разных видов, которые живут в нашем кишечнике и способствуют «нашему здоровью или нашей болезни».

Клиническое исследование проводилось в двух группах мужчин и женщин. В течение 10 недель одному давали 48 миллиграммов сукралозы ежедневно в воде, а другой, контрольной группе, плацебо (только вода). Доза введенной сукралозы «равна полулитровому соку или четырем печеньям». Это количество, которое представляет собой среднее умеренное потребление, хотя есть люди, которые потребляют гораздо больше этого подсластителя ежедневно.

В начале и конце воздействия сукралозы Эскобедо и его коллеги измеряли уровни глюкозы, инсулина и лептина, а также процедуры секвенирования и ПЦР для определения профиля микробиоты в ответ на потребление подсластителя.

Исследование, опубликованное в специализированном журнале «Микроорганизмы», показало, что сукралоза вызывает дисбактериоз кишечника, то есть «резкое» изменение баланса или доли кишечные бактерии, которые у него есть у человека. Начнем с того, что одновременно с увеличением бактерии Clostridium coccoides, связанной с «скачками глюкозы и инсулина в крови и тенденцией к развитию диабета 2 типа», популяция Lactobacillus acidophilus, бактерий, которые полезны для здоровья обмена веществ и содержатся даже в некоторых молочных продуктах.

Según los investigadores mexicano, la sucralosa aumentaría la tendencia a desarrollar alteraciones metabólicas que se presentan durante la diabetes”/Archivo CAROL YEPES | Getty Images

Кроме того, это изменение бактерий микробиоты связано со склонностью к воспалению кишечника и учащением рецидивов расстройств пищеварения. Известно, что Эскобедо напомнил в пресс-релизе, что если гликемические пики сохраняются в течение длительного времени, они повреждают нервы и кровеносные сосуды, что начинает наблюдаться у пациентов, которые еще не болеют диабетом, но у которых он разовьется в течение пяти или 10 лет.

Нечто очень похожее, хотя и в меньшей степени, наблюдается с сукралозой: «как будто ее потребление увеличивает тенденцию к развитию метаболических нарушений, возникающих во время диабета». Хотя диабет является заболеванием с набором уже установленных изменений, эти же изменения наблюдаются отдельно при потреблении сукралозы.

Команда Escobedo продемонстрировала, что даже с этим умеренным количеством сукралозы (некоторые люди потребляют больше печенья, апельсинового сока и подслащивают свой кофе подсластителем сукралозой) «оказывает впечатляющее воздействие на кишечные бактерии: она уничтожает некоторые и способствует вредным другим, связанным с метаболические нарушения здоровья и пищеварения», говорится в официальном заявлении.

En personas sanas, recomiendan evitar el consumo de edulcorantes artificiales, tomar agua y endulzar los alimentos solo con pequeñas cantidades de azúcar/Mascha Brichta/dpa Mascha Brichta/dpa

Из-за высокого потребления сукралозы среди населения и того, что это может быть связано с развитием диабетических расстройств, таких как гиперинсулинемия, гипергликемия, непереносимость углеводов и расстройства пищеварения, доктор Эскобедо рекомендовал пациентам с диабетом, которым необходимо употреблять его по состоянию здоровья, рекомендуется делать это под наблюдением врача.

Он предупредил, что плохо контролируемый диабет (высокий уровень сахара в крови) вызывает микро- и макрососудистые аномалии, которые приводят к повреждению нервов и кровеносных сосудов и могут привести к слепоте, потере конечностей, чувству очень болезненности или полной потере чувствительности, и даже повышенному сердечно-сосудистому риску, который может привести к сердечному приступу.

Между тем, людям, ведущим здоровый образ жизни, и особенно детям, «рекомендуется избегать употребления искусственных подсластителей, питьевой воды и подслащивающих продуктов с небольшим количеством сахара, чтобы не вызывать привязанности к сладкому вкусу у девочек и мальчиков, которые завтра могут стать пациентами с типом 2 диабет», - рекомендовали исследователи в заявлении.

На вопрос Infobae доктор Сильвио Шрайер, заместитель директора специализированной программы по питанию в Fundación Barceló и член Аргентинского диабетического общества, сказал другое мнение: «Исследование, проведенное в Мексике, имеет ограничения . Это было сделано с небольшой выборкой людей, и потребление сукралозы сравнивалось с водой. Судя по всему, у тех, кто принимал сукралозу, повышалась секреция инсулина, что является логическим изменением. На данный момент потребление сукралозы еще не может быть связано с развитием диабета».

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