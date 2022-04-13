Конгресс одобрил формирование комиссии по расследованию смертей во время апрельских демонстраций

Riot police confront demonstrators during clashes which erupted in the framework of a partial strike of cargo and passenger carriers, in Ate, a district east of Lima, on April 4, 2022. - A partial strike of cargo and passenger carriers caused road blockades and suspension of classes in Peru, in the first strike against the government of leftist President Pedro Castillo. (Photo by Gian MASKO / AFP)

Новая комиссия в Конгрессе Республики. Во вторник вечером, 12 апреля, пленарное заседание парламента одобрило формирование многопартийной комиссии по расследованию, которая будет заниматься определением возможной политической, уголовной и административной ответственности за гибели людей во время демонстраций, начавшихся 28 марта.

Народный банк обновления был тем, кто подал предложение по повестке дня 2348, который получил 65 голосов за, 38 против и ноль воздержавшихся.

Этот комитет должен состоять не менее чем из пяти членов, и у него будет 90 рабочих дней для подготовки и представления своего окончательного отчета.

КОМИССИЯ МОНТОЙЯ ЗАЩИЩАЕТ

Конгрессмен Хорхе Монтойя (Народное обновление) поддержал это предложение и отметил, что протесты граждан начались с забастовки грузоперевозчиков, к которой присоединились фермеры и перевозчики. Он заверил, что это произошло не только из-за роста цен на топливо и удобрения, но и из-за безразличия нынешнего правительства к решению народных требований.

Кроме того, он утверждал, что необходимо создать эту многопартийную рабочую группу и обладать следственными полномочиями. Он также утверждал, что это должно быть 90 календарных дней, а не 60, как того просили некоторые парламентарии, потому что это расследование, которое включает в себя несколько регионов страны, куда они будут ездить для сбора показаний.

ДЕБАТЫ

Со своей стороны, несгруппированная конгрессвумен Сусель Паредес Пике и ее коллега Эдвин Мартинес («Народное действие») договорились о том, чтобы это расследование было проведено рабочей группой Ревизионной комиссии.

Между тем парламентарий Рут Луке («Вместе за Перу») заявила, что министр внутренних дел должен явиться перед пленарным заседанием, чтобы дать объяснения гибели этих соотечественников.

В свою очередь, правящий законодатель Кэти Угарте (Свободное Перу) предложила привлечь к расследованию тех, кто способствовал протестам, остановкам и блокпостам в разных избирательных округах страны.

СМЕРТИ В ХОДЕ ПРОТЕСТОВ

Следует отметить, что вечером в субботу, 2 апреля, министр внутренних дел Альфонсо Чаварри подтвердил гибель четырех граждан, но заявил, что это не произошло в результате столкновений с PNP. «Четверо погибших, один умер, потому что ему не могли помочь, собирался в больницу; ребенок, который падает на мост, и двое в дорожно-транспортных происшествиях, их сбивают те же транспортные средства, которые бастовали, больше ничего не было, их четверо», - сказал он.

Еще два случая смерти были зафиксированы 5 и 6 апреля. В первом случае в Уануко 18-летний мальчик, опознанный как Александр Трухильо Ноласко, погиб после того, как якобы был ранен в голову снарядом со слезоточивым газом. На следующий день в Ике 24-летний Yhony Quinto Contreras погиб после попадания снаряда в голову.

ПРЕЗИДЕНТ КАСТИЛЬО ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

7 апреля президент Педро Кастильо выразил соболезнования семьям погибших во время демонстраций, зафиксированных в последние дни.

Выступая на четвертом децентрализованном совете министров в Уанкайо, регион Хунин, президент сказал, что «мы заложим основы того, что в Перу свобода демонстраций и протестов должна быть правом» и что лидеров никогда не следует преследовать.

«Так же, как есть коллеги, демонстрирующие сегодня, такие как CGTP, учителя, лидеры имеют улицы и площади, открытые для демонстрации, потому что это демократия», - сказал он.

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