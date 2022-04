Изменение климата в 10 определенностях: от причин и виновников до последствий и ограничений

Изменение климата уже стало реальностью, и остается все меньше и меньше времени, чтобы обратить его вспять. Чтобы выяснить, что происходит с планетой, почти 40 лет назад Организация Объединенных Наций (ООН) сформировала Межправительственную группу экспертов по изменению климата (МГЭИК). Он объединяет ученых со всего мира, которые месяцами анализируют научную литературу и определяют ситуацию с глобальным потеплением .

Предыдущий отчет был подготовлен в 2014 году и послужил основой для Парижского соглашения, которое год спустя подписали около 200 стран . Сегодня руководящие принципы, которые были согласованы на этом совещании, находятся под контролем либо потому, что они не были соблюдены, либо потому, что до них не дошли. И хотя эксперты предупреждают, что время на исходе и что, если оно останется таким курсом, планета ждет климатическая катастрофа, результаты последних трех отчетов МГЭИК не оставляют места для сомнений.

1- Что такое МГЭИК?

Как отмечает сама ООН, Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) является научным органом, которому поручено анализировать «самую последнюю научную, техническую и социально-экономическую литературу, выпущенную во всем мире, имеющую отношение к пониманию изменения климата». Другими словами, он не проводит никаких исследований и не отслеживает данные или параметры, связанные с климатом. В настоящее время 195 стран признают научный авторитет этих докладов, а также являются частью этого межправительственного органа.

El primer informe de la sexta entrega que realiza el IPCC fue tajante: el cambio climático es una realidad y el responsable es el humano

Со своей стороны, ученые, участвующие в МГЭИК, делают это в качестве добровольцев и ad honorem . Среди задач, которые они могут выполнять, могут быть авторы, авторы и рецензенты. Его создание состоялось в 1988 году и нацелено на проведение всеобъемлющих оценок изменения климата на основе «научных, технических и социально-экономических знаний», а также «его причин, потенциальных последствий и стратегий реагирования». На данный момент эта группа подготовила 5 докладов, состоящих из нескольких томов. В 2022 году был проведен шестой, хотя некоторые аспекты будут полностью раскрыты во второй половине года.

2- Реально ли изменение климата? Кто виноват?

В первом докладе шестой партии, проведенной МГЭИК, было подчеркнуто: изменение климата - это реальность, и ответственность несет человек. По мнению экспертов, ответственность человечества за глобальное потепление «однозначна» , поскольку именно антропогенная деятельность «согревала атмосферу, океан и землю». Эта ситуация вызвала «широкомасштабные и быстрые изменения в атмосфере, океане, криосфере и биосфере».

3. Почему человечество виновато в изменении климата?

Эксперты говорят, что ответ прост. Деятельность человека отвечает за образование парниковых газов (углекислый газ -CO₂-, метан -CH⸺- и закись азота -N₂O-), которые повышают температуру планеты. Хотя эти вещества присутствуют в атмосфере Земли в течение миллионов лет, на самом деле эти вещества способствовали обитаемости планеты. Однако сжигание ископаемого топлива и некоторые виды промышленной, обрабатывающей и животноводческой деятельности нарушили баланс.

Las actividades humanas son las responsables de generan los gases de efecto invernadero (dióxido de carbono -CO₂-, el metano -CH₄-, y el óxido nitroso -N₂O-) que elevan la temperatura del planeta © Marco Bottigelli | Getty Images

Баланс заключался в том, что эти выделяемые газы могут поглощаться планетой. Сегодня количество углекислого газа, выделяемого человечеством, является самым высоким за последние два миллиона лет, а метан и закись азота достигли самого высокого уровня за последние 800 000 лет. Но эта ситуация имеет дополнительную добавку: углекислый газ может сохраняться в атмосфере на протяжении веков, а метан - в течение десятилетий, поскольку последний обладает большей силой глобального потепления.

4- Насколько повысилась температура на планете до сих пор?

В последнее десятилетие, то есть между 2011 и 2020 годами, измерения показывают, что температура планеты выросла почти на 1,1° C по сравнению с суммарной стадией между 1850 и 1900 годами (доиндустриальная). Глобальное потепление достигло 1,6° C, а в океаническом регионе оно находится на 0,9° C. Между тем, наиболее очевидные последствия этого прогрессирования наблюдаются на полюсах. Предел, установленный экспертами, составляет от 1,5° C до 2° C. Однако ученые говорят, что выбросы должны достичь потолка в 2025 году, а затем резко упасть. В противном случае, по некоторым оценкам, температура повысится до 4,4° C.

5- Какой лимит установили эксперты?

В Парижском соглашении ученые указали, что температура на планете должна подняться до 1,5° C к середине века, а к концу может подняться до 2° C. Однако они предупредили, что, несмотря на эти уровни, человечество увидит последствия экстремальных погодных явлений и их последствия ущерб.

Los científicos aseguran que es necesario que las emisiones toquen un techo en 2025, para luego caer drásticamente. Caso contrario, algunas estimaciones señalan que la temperatura aumentará hasta 4,4°C (Getty Images)

6- Человечество на исходе времени?

Этот последний доклад был настойчивым: окно времени для обращения вспять изменения климата гаснет. К 2050 году человечество должно сократить выбросы, чтобы достичь увеличения на 1,5° C, а к концу века выбросы должны быть близки к нулю, достигнув, таким образом, 2° C. Поскольку производство этих газов падает, могут начать реализовываться некоторые планы по восстановлению. Потолок выбросов парниковых газов — 2025 год, хотя в Парижском соглашении он был установлен в 2030 году. Если этот курс будет соблюден, к концу века потепление достигнет 2,8° C.

7- Что нужно сделать, по мнению экспертов

«Глубокие и, в большинстве случаев, немедленные сокращения», — резюмировали ученые, входящие в МГЭИК. Только это действие может достичь целевых показателей в 1,5° C и 2° C. Если цель состоит в том, чтобы обеспечить повышение температуры ниже 2° C, к 2030 году выбросы должны сократиться на 27% и 63% в 2050 году (по сравнению с 2019 годом), но если он составит 1,5° C, усадка должна составить 43% в 2030 году и 84% в 2050 году. Есть и третий вариант: в ближайшие годы планета временно превысит 1,5° C, а затем резко упадет (23% в 2030 году и 75% в 2050 году).

8- Ответственны ли ископаемые виды топлива?

Одним из пунктов, достигнутых между всеми экспертами, является ответственность ископаемого топлива за повышение температуры. По их словам, чтобы достичь повышения на 1,5° C, использование угля должно сократиться на 100%, нефти на 60% и газа на 70% к 2050 году. По словам экспертов, 73% выбросов, производимых человечеством, приходится на электроэнергию, промышленность и транспорт . Именно по этой причине ведется борьба с миграцией на возобновляемые источники энергии.

“El cambio climático inducido por el hombre ya está afectando a muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todas las regiones”, advierte el documento (iStock)

9. Какие последствия глобального потепления уже ощущаются?

«Изменение климата, вызванное деятельностью человека, уже влияет на многие экстремальные погодные и климатические явления во всех регионах», предупреждает документ, подготовленный МГЭИК, и заверяет, что в настоящее время «беспрецедентные» климатические явления воспринимаются, в то время как некоторые из них уже «необратимы» в краткосрочной перспективе и должны быть подождать столетия или тысячелетия, чтобы обратить их вспять. « Масштабы и масштабы воздействия изменения климата больше, чем предполагалось в предыдущих оценках. Изменение климата — это угроза благополучию людей и здоровью планеты », — заявили ученые. В то же время они предупредили об утрате биоразнообразия и предупредили, что от 3% до 14% видов наземных экосистем окажутся под угрозой исчезновения в ближайшие годы.

10- Можно ли исправить или обратить вспять изменение климата?

Только когда выбросы парниковых газов будут равны нулю, планета начнет медленно меняться, которая может длиться веками или даже тысячелетиями. «Восстанавливая деградировавшие экосистемы и сохраняя, эффективно и справедливо, 30-50% наземных, морских и пресноводных местообитаний, общество может извлечь выгоду из способности природы поглощать и хранить углерод, и мы можем ускорить прогресс в направлении устойчивого развития, но адекватного финансового и политического поддержка крайне важна», — заявили эксперты, подготовившие доклад МГЭИК. И они пришли к выводу: «Различные интересы, ценности и способы взгляда на мир могут быть согласованы. Объединяя научно-технический опыт и знания коренных и местных народов, решения будут более эффективными».

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: