Чумель Торрес набросился на AMLO за исчезновения в Мексике: «Они дискредитируют выпускника»

Создатель контента Chumel Torres раскритиковал президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) за обеспечение исчезновения детей в Мексике используется в качестве клеветнической кампании против них.

Через свой официальный аккаунт в Twitter водитель El Pulso de la República иронично попросил детей не пропадать, так как его отсутствие вызывает дурную репутацию федерального президента и его администрации, так называемую Четвертую трансформацию (4T).

Наряду с публикацией комик из чихуахуа поделился отрывком из утренней пресс-конференции, где президента Лопеса Обрадора допрашивали о действиях против исчезновения 14 детей в день, однако федеральный президент уклонился от этого вопроса, обвинив в «клеветнической кампании».

El conductor de "El Pulso de la República" pidió a los niños, de manera irónica, no desaparecer (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

По данным Комитета ООН по насильственным исчезновениям (ООН), число исчезновений девочек и мальчиков в возрасте от 12 лет значительно возросло в страна, хотя глава местной исполнительной власти отверг эти обвинения, указав, что этот орган «не располагает всей информацией» и не «действует в соответствии с истиной».

В этой связи президент Лопес Обрадор заявил, что его правительство работает над обеспечением мира в стране, однако он набросился на средства массовой информации, которые, по его мнению, защищают интересы «старого режима», такие как тот, который возглавляла журналистка Кармен Аристеги, в которой он обвинил тренировка симуляции.

«Мы все время работаем над обеспечением мира, сталкиваясь с интересами старого режима и сталкиваясь с клеветническими кампаниями, подобными тем, которые проводила, среди прочего, Кармен Аристеги», - сказал он.

Denise Dresser reclamó a AMLO por evitar dar respuesta ante el aumento de desapariciones en México (Foto: captura de pantalla)

По этой причине, как и Чумел Торрес, несколько политиков и интернет-пользователей бросились против федерального президента; так было в случае с политологом Дениз Дрессер, которая призвала AMLO избегать реагирования на рост числа исчезновений в Мексике.

Тем временем журналистка Вероника Кальдерон посетовала, что президент убежден, что «люди позволяют похищать и убивать себя, чтобы дискредитировать его».

ONU advierte que las cifras oficiales reportan una creciente tendencia a la desaparición de niñas y niños a partir de los 12 años (EFE/Mario Guzmán/Archivo) EFE

В прошлый вторник, 12 апреля, Комитет ООН по насильственным исчезновениям представил отчет о своем визите с 15 по 26 ноября 2021 года, в котором независимые эксперты призвали власти принять немедленные меры, чтобы положить конец абсолютной безнаказанности и разработать национальную политику, которая будет способствовать предотвращению исчезновений.

«Комитет настоятельно призывает государство принять и осуществлять национальную политику по предотвращению и искоренению исчезновений, которая учитывает ряд замечаний и рекомендаций, представленных в его докладе Комитетом», - заявила его президент Кармен Рода Вилла Кинтана.

Чиновник указал, что большинство исчезнувших составляют мужчины в возрасте от 15 до 40 лет, хотя официальные данные свидетельствуют о растущей тенденции к исчезновениям девочек и мальчиков в возрасте от 12 лет, хотя подростки и женщины также включены.

La funcionaria indicó que la mayoría de los desaparecidos son hombres de 15 a 40 años (EFE/Carlos Ramírez) EFE

Эксперт добавила, что «это будут исчезновения, направленные на сокрытие сексуального насилия, убийства женщин, торговли людьми и сексуальной эксплуатации».

Она также выразила обеспокоенность исчезновением правозащитников и более 30 журналистов в период с 2003 по 2021 год, поскольку «никто из этих людей не был обнаружен, а расследования и санкции против виновных не продвинулись вперед».

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