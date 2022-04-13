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Россия

Чумель Торрес набросился на AMLO за исчезновения в Мексике: «Они дискредитируют выпускника»

Через свой аккаунт в Twitter ведущий «Пульса Республики» попросил детей, по иронии судьбы, не исчезать, так как их отсутствие вызывает мазок так называемой Четвертой трансформации

Newsroom Infobae

13 апрель 2022

Создатель контента Chumel Torres раскритиковал президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) за обеспечение исчезновения детей в Мексике используется в качестве клеветнической кампании против них.

Через свой официальный аккаунт в Twitter водитель El Pulso de la República иронично попросил детей не пропадать, так как его отсутствие вызывает дурную репутацию федерального президента и его администрации, так называемую Четвертую трансформацию (4T).

Наряду с публикацией комик из чихуахуа поделился отрывком из утренней пресс-конференции, где президента Лопеса Обрадора допрашивали о действиях против исчезновения 14 детей в день, однако федеральный президент уклонился от этого вопроса, обвинив в «клеветнической кампании».

El conductor de "El Pulso de la República" pidió a los niños, de manera irónica, no desaparecer (Foto: Twitter/@ChumelTorres)
El conductor de "El Pulso de la República" pidió a los niños, de manera irónica, no desaparecer (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

По данным Комитета ООН по насильственным исчезновениям (ООН), число исчезновений девочек и мальчиков в возрасте от 12 лет значительно возросло в страна, хотя глава местной исполнительной власти отверг эти обвинения, указав, что этот орган «не располагает всей информацией» и не «действует в соответствии с истиной».

В этой связи президент Лопес Обрадор заявил, что его правительство работает над обеспечением мира в стране, однако он набросился на средства массовой информации, которые, по его мнению, защищают интересы «старого режима», такие как тот, который возглавляла журналистка Кармен Аристеги, в которой он обвинил тренировка симуляции.

«Мы все время работаем над обеспечением мира, сталкиваясь с интересами старого режима и сталкиваясь с клеветническими кампаниями, подобными тем, которые проводила, среди прочего, Кармен Аристеги», - сказал он.

Denise Dresser reclamó a AMLO por evitar dar respuesta ante el aumento de desapariciones en México (Foto: captura de pantalla)
Denise Dresser reclamó a AMLO por evitar dar respuesta ante el aumento de desapariciones en México (Foto: captura de pantalla)

По этой причине, как и Чумел Торрес, несколько политиков и интернет-пользователей бросились против федерального президента; так было в случае с политологом Дениз Дрессер, которая призвала AMLO избегать реагирования на рост числа исчезновений в Мексике.

Тем временем журналистка Вероника Кальдерон посетовала, что президент убежден, что «люди позволяют похищать и убивать себя, чтобы дискредитировать его».

ONU advierte que las cifras oficiales reportan una creciente tendencia a la desaparición de niñas y niños a partir de los 12 años (EFE/Mario Guzmán/Archivo)
ONU advierte que las cifras oficiales reportan una creciente tendencia a la desaparición de niñas y niños a partir de los 12 años (EFE/Mario Guzmán/Archivo) EFE

В прошлый вторник, 12 апреля, Комитет ООН по насильственным исчезновениям представил отчет о своем визите с 15 по 26 ноября 2021 года, в котором независимые эксперты призвали власти принять немедленные меры, чтобы положить конец абсолютной безнаказанности и разработать национальную политику, которая будет способствовать предотвращению исчезновений.

«Комитет настоятельно призывает государство принять и осуществлять национальную политику по предотвращению и искоренению исчезновений, которая учитывает ряд замечаний и рекомендаций, представленных в его докладе Комитетом», - заявила его президент Кармен Рода Вилла Кинтана.

Чиновник указал, что большинство исчезнувших составляют мужчины в возрасте от 15 до 40 лет, хотя официальные данные свидетельствуют о растущей тенденции к исчезновениям девочек и мальчиков в возрасте от 12 лет, хотя подростки и женщины также включены.

La funcionaria indicó que la mayoría de los desaparecidos son hombres de 15 a 40 años (EFE/Carlos Ramírez)
La funcionaria indicó que la mayoría de los desaparecidos son hombres de 15 a 40 años (EFE/Carlos Ramírez) EFE

Эксперт добавила, что «это будут исчезновения, направленные на сокрытие сексуального насилия, убийства женщин, торговли людьми и сексуальной эксплуатации».

Она также выразила обеспокоенность исчезновением правозащитников и более 30 журналистов в период с 2003 по 2021 год, поскольку «никто из этих людей не был обнаружен, а расследования и санкции против виновных не продвинулись вперед».

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