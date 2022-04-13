Китай позволит восьми городам сократить время карантина

(Bloomberg) — По словам людей, знакомых с этой проблемой, Китай разрешает Шанхаю, Гуанчжоу и шести другим городам сократить карантин для иностранных путешественников и тех, кто имел тесный контакт с инфицированными людьми, в то время как власти проверяют возможные корректировки строгих мер по борьбе с коронавирусом в стране.

Города сокращают период с 14 дней до 10 дней в рамках месячного судебного разбирательства, которое началось в понедельник на этой неделе, говорят люди, которые попросили не называть их имена, потому что они не уполномочены публично обсуждать этот вопрос. По их словам, жилые комплексы, розничные магазины, офисные здания и другие места, закрытые из-за инфекций, также смогут открываться через 10 дней подряд без положительного результата теста по сравнению с 14 днями, которые требовались ранее.

Другие города, о которых ранее сообщал Caixin, - это Сучжоу, Нинбо, Сямынь, Циндао, Чэнду и Далянь, говорят люди. Информационное бюро Государственного совета не сразу ответило на запрос о комментарии.

Строгое соблюдение Китаем политики, направленной на искоренение инфекций, в отличие от обучения жить с вирусом, как это делают другие страны, привело к тому, что миллионы людей заперты в своих домах, поскольку омикрон, гораздо более инфекционный вариант, распространяется по всей стране. Это вызвало общественный гнев в таких местах, как Шанхай, где жители изо всех сил пытались обеспечить продовольствие и другие предметы первой необходимости, и замедлили активность во второй по величине экономике мира, поскольку такие компании, как Tesla Inc., были вынуждены закрыть заводы.

В то время как председатель Си Цзиньпин говорил о необходимости скорректировать политику Китая для борьбы с коронавирусом, чтобы они приводили к более низким социальным и экономическим издержкам, он также повторил, что страна намерена придерживаться стратегии нулевого уровня COVID.

Китайские чиновники также изменили свое внимание, чтобы достичь нулевого спреда в сообществе, а не строгой цели нулевого случая, например, момента, когда они ослабляют карантин. Это позволяет городам быстрее снимать массовые блокировки, даже если случаи заболевания все еще регистрируются в изоляторах.

По словам людей, начавшиеся на этой неделе испытания направлены на то, чтобы избежать нехватки помещений для людей, которые должны карантин, и снизить затраты на такие меры. По их словам, они не представляют собой отклонения от стратегии covid zero.

Оригинальное примечание:

Китай разрешит восьми городам сократить время карантина во время судебного разбирательства

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