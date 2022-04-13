Чичарито Эрнандес не исключил возможного звонка со сборной: «Добро пожаловать!»

У Мексики уже есть гарантированное место в споре о чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. В разгар споров по поводу формирования состава, который отправится в азиатскую страну для участия в Кубке, Херардо Мартино не дал надежды снова увидеть Хавьера Эрнандеса в национальной сборной. Несмотря на это, академия Чивас клуба Гвадалахара Депортиво заявила, что готова ответить на возможный звонок аргентинского стратега.
Накануне матча с Чикаго Файр и после обгона LAFC в MLS Эрнандес снова выступил перед СМИ. Во время пресс-конференции его спросили о причинах, по которым его не рассматривала Тата Мартино. Хотя он не вникал в подробности, он выразил желание вернуться в национальную сборную.
«Как и любой подходящий игрок, я постараюсь сделать это наилучшим образом в своем клубе, в своем заведении, как всегда учили меня отец и дедушка. Так что я буду продолжать делать это наилучшим образом. Я буду продолжать работать. Моя голова на 100% занята этим проектом. Разумеется, если придут звонки, добро пожаловать. Если бы я не хотел быть в сборной, я бы вышел на пенсию», - сказал он.
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