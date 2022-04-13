Собачьи курьезы: 14 аспектов вашей собаки, о которых вы не знали

Portrait of a cute mutt dog playing with a stick.

Люди часто думают, что знают все о своих собаках. Несмотря на то, что около 4 тысяч лет назад они стали «лучшими друзьями человека», собаки до сих пор имеют большое количество моделей поведения, неизвестных их опекунам. Есть некоторые особенности, которые уже стали определенными, например, их обонятельная способность, но знаем ли мы, видят ли они в цветах или знаем, существует ли безусловная собачья материнская любовь?

La nariz de los perros es un poderoso detector de sustancias Getty harpazo_hope | Getty Images

1- Его нос: арсенал детектора

Собачий нос — мощный детектор, и в этом нет никаких сомнений. Согласно некоторым научным исследованиям, у него около 300 миллионов обонятельных рецепторов, в отличие от людей, у которых всего 6 миллионов. Но это еще не все, эти четвероногие спутники нюхают 5-10 раз в секунду, а преподаватели делают это только раз в полторы секунды. С которым у него в носу есть настоящий арсенал идентификации запаха.

Los perros pueden reconocer un gran número de compuestos orgánicos, incluidos los que produce el humano cuando se encuentra enfermo (Foto:Captura)

2- Собачий нос: ваш лучший врач?

Их обеспечение обонятельными рецепторами и их способность нюхать делают собак мощными детекторами даже болезней. До пандемии он уже продемонстрировал свою способность распознавать большое количество органических соединений, в том числе тех, которые вырабатываются людьми во время болезни. Вот почему, например, их можно обучить выявлению рака или COVID-19, как это было продемонстрировано во время пандемии.

Los perros pueden descifrar las emociones de sus compañeros humanos mediante las expresiones de su rostro

3. Собаки — лучшие ценители своих наставников

Отношения между собакой и ее опекуном уникальны и не оставляют сомнений. Но эта связь делает еще один шаг: они могут расшифровать эмоции своих спутников-людей через выражения на их лицах. Даже их потребность понять своего двуногого друга такова, что им удалось выучить и понять от 200 до 500 слов.

Los perros han logrado aprender y entender entre 200 y 500 palabras Foto: difusión.

4- Собачья любовь существует

Люди считают, что все чувства собаки сводятся к его хвосту: если он шевелится, он счастлив или прячется, он, например, боится. Однако собаки могут влюбиться, и это было доказано научными исследованиями, которые обнаружили, что они выделяют окситоцин, также известный как гормон любви. Стоит уточнить, что это происходит как при встрече с репетиторами, так и с другими собаками.

Los perros pueden enamorarse tanto de sus tutores, como de otros canes (iStock)

5- Депрессия у собак

Часто говорят о депрессии у людей, однако они не единственные, кто может страдать от нее. Собаки также могут страдать от депрессии, и во многих случаях вина может лежать на их опекунах. Хорошая новость заключается в том, что это чувство можно предотвратить двумя простыми шагами: обратите внимание на своего компаньона и регулярно выводите его на прогулку.

Los perros también puede sufrir depresión y, en muchos casos, la culpa puede ser de sus tutores (iStock)

6- Нос как отпечаток пальца

Отпечатки пальцев имеют многовековую историю. В 1850 году сэр Уильям Дж. Гершель, офицер британской армии в Индии, первым использовал отпечатки пальцев для подписания контрактов, именно тогда появилось название дактилоскопии (от греческого daktylos: пальцы и скопеин: осмотр). После нескольких встреч между двумя учеными: Генри Фолдсом и Фрэнсисом Гальтоном, впервые этот метод был использован в качестве уникального образца идентификации, когда Хуан Вучетич в 1891 году сделал первые в мире отпечатки пальцев. Помимо этой истории человечества, «отпечатки пальцев» собак — это их нос, так как это отличительная и уникальная черта каждой собаки.

Las “huellas dactilares” de los perros son su nariz, ya que es un rasgo distintivo y único de cada can REUTERS/Bernadett Szabo REUTERS

7- Мир глазами собаки

Чтобы дать точные данные, сначала необходимо развеять мифы. Собаки не видят черно-белого, это ложь . Согласно исследованию, проведенному ученым Марчелло Синискальки, собаки видят в цветах, хотя страдают дальтонизмом и путают красный и зеленый. Как они объяснили, такая ситуация связана с тем, что собаки охотились на восходе и закате солнца, поэтому им не нужно цветное зрение.

Los perros ven en colores aunque sufren de daltonismo y confunden el rojo y el verde Andres A Ruffo | Moment Editorial/Getty Images

8- Просто прикоснитесь к носу

В отличие от многих видов, собаки при рождении не слышат, не видят и не имеют зубов. Они могут узнать свое окружение, которое на ранних стадиях фокусируется на матери, только на ощупь и запах.

Los perros cuando nacen no oyen, no ven y tampoco tienen dientes

9. Несмотря на то, что у нее много щенков, любовь к матери-собаке не гарантирована

После беременности от 45 до 55 дней собака, живущая в домашних условиях, может родить и за один раз до 15 щенков. Однако, несмотря на их большую способность к деторождению, рождение этих детей не гарантирует принятия их матерью, особенно если роды были произведены путем кесарева сечения . Вот почему специалисты рекомендуют не мыть их слишком много.

El nacimiento de estos pequeños no garantiza la aceptación de su madre, en especial si el parto se realizó por cesárea (Getty Images)

10- Любопытные номера

Как если бы это была игра с числами, собаки имеют удивительные фигуры на теле. Например, у них 42 зуба и 18 мышц в ушах (что позволяет не пропустить ни одного звука).

Los perros tienen 42 dientes y 18 músculos en sus orejas Foto: Pixabay.

11. Собаки не просто «потеют» языком

В отличие от людей, у собак есть два механизма избавления от жары . Первый фокусируется на его языке, который, хотя и не потеет, служит для снижения температуры тела . Как объяснил Джек Боулант, физиолог-термофизиолог из Университета штата Огайо, когда собаки высовывают языки и задыхаются неглубоким быстрым дыханием, влага на их языках испаряется и вызывает падение тепла тела. Второй механизм расположен в их лапах, так как истинное потоотделение собак находится в подушечках их маленьких ног.

En las patas de los perros se pude detectar a verdadera sudoración canina Pixabay.

12- Собаки беспокоятся о дожде

Хотя это может быть связано с водой или намоканием, собаки испытывают дискомфорт из-за дождя из-за слуха. Дело в том, что этот звук работает как усилитель других шумов, что их очень раздражает.

Los perros se sienten incómodos con la lluvia por su oído, ya que funciona como un amplificador de otros ruidos (Foto: Pixabay)

13 - Собака может страдать венерическим заболеванием

Как и тасманские демоны и люди, например, собаки могут страдать заболеваниями, передаваемыми половым путем. В данном случае это рак, который распространяется во время спаривания, который может деформировать ваши гениталии.

Los omóplatos de los perros no están unidos a su esqueleto y les permite ser más flexibles

14 — Свободные лопатки

В отличие от других видов, лопатки собак не прикреплены к их скелету, а плечевая кость входит непосредственно в плечо. Благодаря этой функции собаки не только более гибкие во время бега, но и могут делать это быстрее.

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