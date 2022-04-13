Атлетико Мадрид спасался дважды подряд: Гюндоган не смог забить «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Атлетико Мадрид vs Манчестер Сити: полузащитник Илькай Гюндоган не смог дважды подряд конвертировать первый гол «Граждан» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов 2022 года в среду, 13 апреля, который был сыгран на стадионе Ванда Метрополитано в Испании.

В течение 30 минут после первого тайма «Атлетико» Мадрид пережил нападение «Манчестер Сити» в одежде с одной стороны на другую и с серией подборов, которые им удалось эффективно и к счастью защитить.

Нападающий «Сити» Рияд Марез дал точный пас в глубину для Кайла Уокера, когда он достиг базовой линии, ему удалось вытащить наземный крест, который оказался в конце коробки для прибытия Филипа Фодена.

Фоден контролировал и сдался товарищу по команде Илькаю Гюндогану, который выстрелил и врезал футбол в правую штангу ворот Атлетико Мадрид. Отскок снова остался в голове, и вошел Фелипе, который отверг опасность.

Атлетико Мадрид встретился с «Манчестер Сити» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов

Атлетико Мадрид вместе с Ливерпулем, Порту и Миланом вошел в группу B группового этапа Лиги чемпионов. «Колхонерос» прошел в фазу прямого выбывания со второго места в серии. Команда Диего Симеоне выбыла из «Манчестер Юнайтед» в 1/8 раунда с общим счетом в пользу 2-1 после ничьей и победы с малейшей разницей.

Со своей стороны, Манчестер Сити вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв Лиссабон «Спортинг». «Граждане» выиграли квалификационный раунд и заняли первое место в группе А вместе с ПСЖ, Лейпцигом и Брюгге.

Тренер «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне выстроился в ряд с Яном Облаком, Стефаном Савичем, Фелипе, Рейнилдо, Ренаном Лоди, Джеффри Кондогбиа, Коке, Томасом Лемаром, Маркосом Льоренте, Антуаном Гризманном и Жоао Феликсом.

Стратег «Манчестер Сити» Пепе Гвардила тренировался с Эдерсоном Мораесом, Кайлом Уокером, Жоао Кансело, Эмериком Лапорте, Джоном Стоунсом, Илькаем Гюндоганом, Кевином де Брюйне, Бернардо Силвой, Родри, Филипом Фоденом и Риядом Марезом.

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