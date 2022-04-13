Наедине с Мерриттом Уивером, Фивелом Стюартом и Лиз Флэхайв для «Roar» женский калейдоскоп превратился в мини-сериал

«Рев» — это готовящийся к выпуску мини-сериал Apple TV Plus, который адаптирует рассказ ирландской писательницы Сесилии Ахерн. Перед премьерой мы пообщались с одной из создательниц, Лиз Флэхайв («Свечение») и звездами Мерритт Вевер и Фивел Стюарт, которые снимаются в двух отдельных эпизодах сезона.

Как опыт женщины определяется с разных сценариев и точек зрения? Ирландская писательница Сеселия Ахерн принесла различные ответы на мир литературы на страницах Roar, сборника коротких истории, которые объединяют истории, характеризующиеся драмой, комедией, странностью и чувством завоевания свободы женщин. 15 апреля Apple TV+ выпустит мини-сериал, который адаптирует эту книгу под взглядом на Лиз Флэхайв и Карли Менш, писателей, снявших знаменитый Glow.

Через видеозвонок Infobae согласилась поговорить с Флейв и двумя актрисами, которые составляли актерский состав, Мерритт Уивер (Немыслимое) и Фивел Стюарт (нетипичный). Каждый из них поделился своими отношениями с романом Ахерна и тем, как им удалось построить разные истории в коротких эпизодах для ограниченного формата сериала, что не позволяет им слишком сильно расширяться для развития сюжета.

«У нас очень разные мозги, поэтому, когда мы реагируем на что-то вместе, это чувствует себя особенным», - призналась Лиз Флахайв о своей работе с Карли Менш, добавив, что самое смешное в этом предложении заключалось в том, что некоторые главы были слишком короткими или имена персонажей были неизвестны:» Что нам нравится в книге, так это то, что историй на самом деле очень мало [...] В каждой из историй была очень липкая идея, предпосылка или аллегория, которые действительно тебя заинтриговали ».

«И я думаю, Сеселия была очень открыта с нами, она была счастлива, что мы брали истории и полностью их разрушили и сделали нашими», - сказала она, вспоминая о начале проекта. «Когда вы приспосабливаетесь к работе, вы чувствуете танец: «Как сильно вы хотите, чтобы мы были здесь? Она была очень щедра и сказала: «Нет, возьми. Это твое. 'И теперь все по-другому, так что это было захватывающе для нас».

Цель представления Роара на маленьком экране также была оправдана прекрасной возможностью написать восемь историй с участием женщин, которые отличаются друг от друга. Для соавтора это будет своего рода «своего рода калейдоскоп», который выделяется своим разнообразием (голосов, возрастов и точек зрения), но не вдаваясь в утверждение, что это все женщины . Частью этого видения было наследство самой Сесилии Ахерн, как она детализирует.

Когда Лиз Флахайв спросили о своем любимом эпизоде всего сезона, она сразу же протестовала: «Я не могу выбрать своего любимого сына!» Тем не менее, он не мог не признаться, что любит «Женщину, которую кормила утка» с Мерриттом Вевером в главной роли, которую он знает со времен медсестры Джеки, потому что помимо написания фильма он также мог сидеть за камерами, чтобы режиссировать ее. Опыт был... уникальным и очень странным.

«Когда мы делали это, мы не знали, каково это видеть женщину и утку в стольких сценах вместе», — сказал он. «Это было захватывающе, потому что мы были на канате, понимаете? Иногда, когда вы что-то делаете, вы говорите: «Это сработает, потому что я видел это раньше». И когда мы планировали это, я как будто раньше не видела подобной сцены. Я точно не знаю, как снимать женщину, снимающую сексуальную сцену с уткой, но мы разберемся».

Женщина, которая «любила» утку, и другая, которая любила лошадей

Мерритт Уивер, запомнившийся тем, что воплотил Зои Баркоу в «Сестре Джеки» и был бесстрашным детективом «Немыслимого», играет главную роль в одном из самых странных эпизодов «Рева». С самого начала она считала, что играть с настоящим животным будет самым сложным делом. По прибытии на съемочную площадку соучастие главного героя и Джастина, утка, сделало возможным роман между этими двумя персонажами. Сложное закончилось обычным: актерская игра и как заставить его чувствовать себя честным, играя сцену.

« Часть повествования, которую я придумал для себя, заключается в том, что этот персонаж находится в очень неопределенном месте . Она очень оторвана от самых близких ей людей, как будто много страдала. И она встречает это существо, которое, по ее мнению, кормит ее хорошими вещами, что поможет ей», - сказала она о «Женщине, которую кормила утка». « В ходе эпизода она понимает, что он кормит ее очень плохими вещами, и в конце эпизода она учится кормить себя ».

Вевер также считает, что эта глава перекликается с газовым освещением, типом эмоционального насилия, который очень распространен в парах, но в данном случае происходит в отношениях между женщиной и уткой. С другой стороны, один аспект, который он считал «сложным» в этой телевизионной постановке, заключался в том, чтобы донести историю этого персонажа до общественности на основе довольно короткого сценария.

«Одна из трудных частей этого эпизода заключается в том, что мы пытаемся рассказать историю о том, что может происходить медленно и внезапно в течение определенного периода времени, и у нас есть только реалистичный [временной] предел, который произошел быстро. Поэтому я надеюсь, что все еще выглядит честно и достоверно. Но я согласен с тем, что полчаса или 30 страниц - это не много времени, чтобы рассказать историю и требуется много мастерства, чтобы все было правильно», - добавил он.

В отличие от его со-звезды на «Роаре», эпизод Фивела Стюарта является единственным, который изначально не был в книге и был чистым написанием для телевидения. «Девушка, которая любила лошадей» требовала тяжелой подготовки для молодой актрисы, хотя она была полностью знакома с этой средой с детства. Вы действительно любите их в реальной жизни?

«О, да! На сто процентов. Я вырос с лошадьми », - раскрыл он. « Я умел ездить на лошади с американским седлом, поэтому это было полезно. И Джейн, мой персонаж, ездит без него, поэтому мне пришлось выучить этот стиль и это был другой мир », - подчеркнула она о своем опыте на съемочной площадке, который заставил ее иметь около семи недель практики перед съемками. «У меня был более длительный опыт работы с Roar, больше полутора недель или я пошел снимать и заканчивать [...] Мне казалось, что я снимаю фильм».

В дополнение к реализации мечты сняться в историческом фильме, Стюарт подчеркнул, что основная идея этой истории заключается в том, что «насилие обычно не так». Сначала Джейн пытается отомстить мужчине, убившему её отца, но дочь пастора — которую можно считать её другом — бросается в попытках заставить его отказаться от этой самоубийственной миссии.

«Я надеюсь, что женщины или все, кто смотрит этот эпизод, понимают, что даже если вам больно или так злится, просто сделайте вдох и поймите ситуацию, и что в конечном итоге произойдут правильные вещи», - сказал он. Хотя этого фрагмента не было среди страниц Сесилии Ахерн, она прочитала его во время съемок: «Истории в целом невероятные и тот факт, что они есть, но это также так шокирует... Она проделала невероятную работу».

Что касается ее последней роли Иззи Тейлор в фильме «Нетипичный», мы спросили Фивела Стюарта, согласится ли она вернуться со спин-оффом, ориентированным на ее вымышленную пару и Кейси Гарднер, младшую сестру Сэма. «Я бы сделал это полностью. Работать с Бриджетт [Ланди-Пейн] над сериалом было бы мечтой», - рассмеялся он. «Я бы разобрался со своей жизнью. Я бы сказал: «Хорошо, это все, что мне нужно». Это было бы потрясающе».

Все восемь серий «Рева» будут доступны с 15 апреля на Apple TV+ .

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