Ale Capetillo тронул Эдуардо Капетильо нежным поздравлением с днем рождения: «Любовь всей моей жизни»

Семья Капетильо Гайтан празднует, кусок мыльной оперы и бывшему участнику Timbiriche исполнилось 52 года в эту среду, 13 апреля. Первой, кто поздравил его, была его дочь Алехандра Капетильо, которая, благодаря разнице во времени между Испанией, где он живет несколько месяцев, и Мексикой удивила своего отца в первые часы дня рождения трогательным посланием.

Модель и влиятельный человек зашли в свой аккаунт в Instagram, чтобы посвятить несколько трогательных слов в честь Эдуардо Капетильо. Он также открыл свой сундук памяти, чтобы поделиться серией фотографий своего отца в юности, другими, где он появляется с Биби Гайтан в первые годы их брака, и некоторыми другими, которые запечатлели незабываемые моменты, которые они прожили как семья.

Алехандра Капетильо начала свое послание, узнав траекторию своего отца и след, который она оставила посередине со своими главными героями в таких теленовеллах, как Маримар, Reach a Star, Байла Конмиго, Камила, Ла отра кара дель альма и ее время в культовой группе восьмидесятых Timbiriche. Инфлюенсер отметила, что у нее была возможность сопровождать его в некоторых проектах, и ей удалось увидеть его профессионализм в каждом из них.

Eduardo y Biby formaron una familia junto a sus cinco hijos. (Captura: @alecapetilloga/Instagram)

Тем не менее, аспект, который он больше всего ценит, - это его грань как отца: «Я имел честь видеть вас «папой» и, самое главное, как человека. Независимо от роли, которую вы должны выполнять, мне выпала честь видеть вас вблизи, как вы есть, без ярлыков, без роли [...] Ты для меня все значишь, и когда я говорю «все», я имею в виду именно это. Я до сих пор не могу найти НИ ОДНОГО слова, которое объединяло бы все, чем вы были для меня», - начал он.

Алехандра призналась, что за месяцы, которые она прожила в Испании, ей не только удалось стать независимой и добиться профессиональных побед, но и это время помогло ей задуматься о своей близости к семье, особенно к отцу, которого она считает примером во всех аспектах.

«Я хочу поблагодарить вас за то, что вы всегда ставили мое счастье и счастье всей вашей семьи превыше всего, потому что, слава Богу, у нас никогда не было недостатка, за то, что вы предоставляли нам все возможности, которые были в пределах вашей досягаемости, за терпение, за все ваши объятия, за ваши уроки, за защиту в первую очередь, я благодарю вас. за то, что вы и за то, что позвольте мне видеть вас не только отцом, но и как друга, на которого я всегда могу рассчитывать», - продолжил он.

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán protagonizaron "Camila" en 1998 (Foto: @alecapetilloga/Instagram)

22-летняя модель прокомментировала, что в такой особенный день ей хотелось бы иметь возможность заняться любимым занятием со своим отцом, насладиться морскими волнами: «На сегодняшний день, когда вы обняли меня в волнах моря, чтобы я не увлекся течением, этот момент все еще остается для меня безопасным местом, когда больше всего я чувствовал себя защищенным и счастливым».

Наконец, Алехандра упомянула, что будет продолжать обращаться к отцу, как и на протяжении всей своей жизни. Этим влиятельный человек раскрыл соучастие, близость и близкие отношения, существующие между отцом и дочерью. Реакция не заставила себя долго ждать, и вскоре Эдуардо Капетильо ответил на свои истории в Instagram с сердечной признательностью.

(Foto: @alecapetilloga/Instagram)

«Любовь всей моей жизни, я люблю тебя всей душой. Прекрасная дочь, ты лучшая. Спасибо за ваши прекрасные слова, всегда ваши, мою жизнь», - написал он.

Биби Гайтан не отстала и, прочитав пост дочери, прокомментировала: «Моя драгоценная девочка!!! Ты заставил меня плакать!!! Мы любим вас сверх того, что возможно!!»

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