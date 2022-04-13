Аварии на дорогах и заторы в терминалах: так начался план Исхода на Страстную неделю в Антиокии

Как обычно, жители Медельина уже начали покидать свои дома, чтобы насладиться Страстной неделей в других муниципалитетах Антиокии. В этом направлении с ночи этого вторника, 12 апреля, начали фиксироваться переходы, аварии на дорогах и другие неудобства, которые уже были зафиксированы в социальных сетях.

Все это часть плана Исхода, который будет выполнять весь департамент Антиокия. Например, во вторник вечером по дороге, ведущей к ущелью Ла-Игуана, которая соединяется с западом этой территории, были большие очереди автомобилей, мотоциклов и автобусов.

Более того, по данным местной прессы, это автомобильное движение привело к двум авариям с участием мотоциклистов, которые вторглись на альтернативные полосы и столкнулись с автомобилями, движущимися по дороге.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются граждане Антиокии, заключается в том, что, прибыв на транспортные терминалы в Медельине, они обнаружили, что билетов на переезд в другие сектора национальной территории нет.

В связи с этим стало известно, что несколько пайсов могли получить доступ к покупке билетов только до утра этой среды, 13 апреля. Маршруты, которых, по словам пассажиров и некоторых транспортных компаний, было мало в последние часы, позволят им добраться до Урамиты, Дабейбы, Буритики, Карепы, Апартадо, Чигородо, Турбо и Некокли.

Власти заверили, что работают над решением этих проблем и обеспечением того, чтобы граждане могли отправиться в пункты назначения в течение основной недели. Фактически, Союз перевозчиков Utrans сообщил, что переезды закончились из-за ущерба, который был нанесен дорогам этого департамента в последние несколько дней.

Тем не менее, дорожная полиция Антиокии заверяет, что несколько дорожных осей департамента уже вмешались для обеспечения мобильности граждан. «На этих осях, которые обозначают основные маршруты сообщения с другими департаментами и столицами, влияние оказывалось только на дорогах в Боготу, Кибдо и Урабу», - заявил местной прессе полковник Фабио Энрике Сьерра, начальник Секции транспорта и дорожного движения Антьокии.

С другой стороны, полковник Сьерра призвал водителей планировать свои поездки заранее, избегать превышения скорости и не совершать «опасных маневров» по пути к месту назначения, чтобы не стать причиной дорожно-транспортных происшествий.

Фактически, из-за состояния дорог, по данным газеты Antioquia El Colombiano, стоимость билетов на землю выросла до 35%, что нанесло ущерб количеству автобусов, которые отправляются и заходят в терминалы территории Медельина.

Ситуация вызвала такой дискомфорт, что нескольким перевозчикам пришлось прибегнуть к другим методам перевозки людей, таким как аренда микроавтобусов, автобусов и других транспортных средств для доставки людей к месту назначения.

Правительство Антиокии ожидает, что во время этой Страстной недели по дорогам департамента проедет около 310 000 пассажиров. Фактически, Департамент инфраструктуры администрации департамента сообщил о некоторых участках дорог, которые пострадали от зимы и дождей, которые недавно обрушились на департамент.

-Виа Хеликония - Севилья - Эбехико:

-Виа Эбехико - Ла Мизеренга

-На востоке шоссе Гранада — Эль-Чоко — Сан-Карлос

-В долине Абурра, через Санта-Элену

-Виа Сан-Педро-де-лос-Милагрос, которая находится в секторе Пахарито

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