Случай убийства женщин, зарегистрированный в Эль-Колледжо (Кундинамарка)

Dos mujeres participan el 19 de junio de 2020 de un plantón para protestar por los feminicidios ocurridos este año en el país, especialmente durante la cuarentena nacional para contener la expansión del COVID-19, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A.

Во время событий, произошедших на рассвете в прошлый вторник, мужчина неоднократно нападал с ножом на женщину, которая уходила с работы в центре Меситас-дель-Коледжо в Кундинамарке, убив ее там.

Свидетели опознали ответственного за нападение как бывшего романтического партнера жертвы. После нападения мужчина скрылся, но был захвачен во вторник утром властями.

После судебного преследования предполагаемого агрессора губернаторство Кундинамарка и Управление омбудсмена сообщили, что они будут просить прокурора классифицировать преступление как убийство женщины в рамках Закона 1761 от 2015 года, известного как Закон Розы Эльвиры Чели.

Еще один случай убийства женщин в Вальедупаре

В минувший понедельник, около 9:00 вечера, 26-летняя Мария де лос Анхелес Араухо была убита после того, как была несколько раз застрелена из огнестрельного оружия во время работы на своем стенде эмпанада в Вальедупаре, столице Цезаря.

По словам бывшего партнера жертвы Адальберто Анибала Коронеля, он находился в торговом пункте, расположенном в районе Сан-Мартин, когда к нему подошли четыре парня на двух мотоциклах и, не вступая в диалог, выстрелили ему в спину. Преступники, которым казалось бы зарплата, включили мотоциклы и начали бежать, не дав им времени на реакцию.

Те, кто был свидетелем этого события, помогли женщине, которую перевели в клинику Санта-Исабель. Однако он скончался через несколько минут после поступления из-за тяжести полученных ранений.

Как сообщается, жертва, имеющая венесуэльское гражданство, была убита из-за того, что он не выплатил долг, который у него был непогашен в течение четырех месяцев, согласно информации местных СМИ. Коронель даже заявила, что 1 апреля аналогичное событие произошло с кредиторами «капля за каплей», которые подошли к ее дому и запугали ее.

«Видимо, он задолжал им 300 000 песо, но из-за трехбуквенной задержки проценты выросли. В первый раз, когда произошла драка, и они даже угрожали убить брата, они ударили по решеткам дома, и Мария Де Лос Анхелес вышла защищаться палкой, причинив ущерб мотоциклу коллекционеров, которые сразу предупредили ее, что так не будет», - сказал он.

В СМИ «Diario del Cesar» они узнали, что, когда произошел этот последний инцидент, несколько родственников рекомендовали Марии де лос Анхелес подать жалобу в прокуратуру. Это связано с тем, что на карте контроля платежей появилось имя, которое можно было привязать к получателям.

Андрес Альберто Паленсия, директор государственного обвинения в Сезаре, подтвердил версии, которые указывают на невыполненный кредит в качестве основной причины убийства: «У женщины были финансовые проблемы, она обращалась к людям, которые незаконно одалживают деньги, и, похоже, она не выполнила пакты или сроки доставки денег, и это привело к тому, что решение было принято, якобы, организацией, которая одалживает деньги для ее убийства».

Власти заявили, что расследование продолжается с целью поимки виновных, кроме того, по словам родственников Араужу, номерные знаки мотоциклов уже установлены: «Мы надеемся, что это преступление не останется безнаказанным, что правосудие восторжествует, потому что, к сожалению, это действия кобрадиаров, и никто ничего не делает», — добавил Адальберто Коронель.

Мария де лос Анхелес Араухо - пятая женщина, убитая в Вальедупаре в этом году. Из этих случаев три были выяснены Канцелярией Обвинителя. Между тем, власти Cesar сообщили о 12 убийствах женщин в 2022 году.

Согласно данным Колумбийского центра по наблюдению за феминицидами, в первом квартале 2022 года в стране было зарегистрировано 55 убийств женщин, причем наиболее часто используемым оружием являются огнестрельное оружие (36) и острое оружие (13).





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