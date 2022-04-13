Выборы 2022 года: узнайте список кандидатов на пост мэра Лимы и других округов

Все готово к региональным и муниципальным выборам 2022 года. Сегодня днем Национальное жюри выборов (JNE) представило официальный список предварительных кандидатов, которые примут участие во внутренних выборах партий, которые состоятся в мае следующего года.
Что касается выборов в метрополии Лиме, то политические партии зарегистрировали единый список кандидатов, поэтому окончательные имена участников избирательного конкурса, который состоится в следующее воскресенье, 2 октября, уже известны.
Большим отсутствующим является Fuerza Popular. Ее лидер Кейко Фухимори подтвердила, что не будет участвовать в выборах мэра Лимы. Вместо этого они поддержат кандидатуру, которая позволит интегрировать тех, кто считает, что столица Перу «не должна попасть в руки популизма или левых».
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ КАНДИДАТЫ В МЭРИЮ ЛИМЫ
- Альянс за прогресс: Омар Шехад
- Страна достижений: Луис Молина
- Вместе за Перу 1: Эдуардо Лю
- Вместе за Перу 2: Гонсало Алегрия
- Мы — Перу: Джордж Форсайт
- Свободное Перу: Юрий Кастро
- Мы можем: Дэниел Уррести
- Популярное обновление: Рафаэль Лопес Алиага
- Фиолетовая вечеринка: Гильермо Флорес
- Фронт надежды: Элизабет Леон
- Вера в Перу: Альваро Пас де ла Барра
- Зеленый демократ: Алекс Гонзалес
- Патриотическая партия Перу: Хулио Линган
- Фрепап: Карлос Торрес
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ КАНДИДАТЫ В ОКРУГА ЛИМА
САН-ХУАН-ДЕ-ЛУРИГАНЧО
- Популярное действо: Бланка Собревилла/Гарольд Акуач
- Альянс за прогресс: Хуан Наварро
- Страна достижений: Бренда Лизано
- Народная сила: Рой Вентура
- Вместе для Перу: Леонардо Безилио
- Мы — Перу: Хесус Мальдонадо
- Свободное Перу: Нильда Рафаэль
- Мы можем: Оскар Геркиниус
- Популярное обновление: Мануэль Ангуло
ЛА-МОЛИНА
- Популярное действие: Эдмундо дель Агила
- Альянс за прогресс: Луис Иберико
- Достижения страны: Хуан Карлос Зурек
- Вместе за Перу: Патриция Сото
- Мы — Перу: Наддер Лойола
- Свободное Перу: Дэвид Паломино
- Мы можем: Хулио Мартинес
- Популярное обновление: Диего Уседа
САНТЬЯГО-ДЕ-СУРКО
- Альянс за прогресс: Хуан Пальма
- Страновые успехи: Карлос Брюс/Дэвид Вера
- Мы — Перу: Джина Гальвес
- Фиолетовая вечеринка: Хуан Балтодано
- Свободное Перу: Эдвин Португал
- Мы можем: Эдуардо Каприле
- Народное обновление: Хуан Мануэль дель Мар
САН-БОРХА
- Популярное действие: Эрвин Пинедо
- Альянс за прогресс: Джина Казанова и Хавьер Диес
- Страна достижений: Стив Мубарак
- Народная сила: Сесилия Чакон
- Мы — Перу: Хосе Вальдес
- Фиолетовая вечеринка: Хорхе Роблес
- Мы можем: Хуан Зеваллос
- Популярное обновление: Марко Антонио Альварес
МИРАФЛОРЕС
- Популярное действие: Серхио Меза
- Альянс за прогресс: Мануэль Масиас
- Страна достижений: Алессандра Краузе
- Народная сила: Ситца Ромеро
- Мы — Перу: Хавьер Мендоса
- Фиолетовая вечеринка: Диего Мора
- Мы можем: Мария Кано
- Популярное обновление: Карлос Каналес
САН-ИСИДРО
- Популярное действие: Фернандо Агилар
- Альянс за прогресс: Франсиско Петроцци
- Достижения страны: Хавьер Сиприани
-Популярная сила: Цезарь сочетает
- Мы — Перу: Виктор Уго Базан
- Фиолетовая вечеринка: Мартин Эрнандес
- Мы можем: Чарльз Запата
- Популярное обновление: Нэнси Визуррага
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