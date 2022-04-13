Выборы 2022 года: узнайте список кандидатов на пост мэра Лимы и других округов

Все готово к региональным и муниципальным выборам 2022 года. Сегодня днем Национальное жюри выборов (JNE) представило официальный список предварительных кандидатов, которые примут участие во внутренних выборах партий, которые состоятся в мае следующего года.

Что касается выборов в метрополии Лиме, то политические партии зарегистрировали единый список кандидатов, поэтому окончательные имена участников избирательного конкурса, который состоится в следующее воскресенье, 2 октября, уже известны.

Большим отсутствующим является Fuerza Popular. Ее лидер Кейко Фухимори подтвердила, что не будет участвовать в выборах мэра Лимы. Вместо этого они поддержат кандидатуру, которая позволит интегрировать тех, кто считает, что столица Перу «не должна попасть в руки популизма или левых».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ КАНДИДАТЫ В МЭРИЮ ЛИМЫ

- Альянс за прогресс: Омар Шехад

- Страна достижений: Луис Молина

- Вместе за Перу 1: Эдуардо Лю

- Вместе за Перу 2: Гонсало Алегрия

- Мы — Перу: Джордж Форсайт

- Свободное Перу: Юрий Кастро

- Мы можем: Дэниел Уррести

- Популярное обновление: Рафаэль Лопес Алиага

- Фиолетовая вечеринка: Гильермо Флорес

- Фронт надежды: Элизабет Леон

- Вера в Перу: Альваро Пас де ла Барра

- Зеленый демократ: Алекс Гонзалес

- Патриотическая партия Перу: Хулио Линган

- Фрепап: Карлос Торрес

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ КАНДИДАТЫ В ОКРУГА ЛИМА

САН-ХУАН-ДЕ-ЛУРИГАНЧО

- Популярное действо: Бланка Собревилла/Гарольд Акуач

- Альянс за прогресс: Хуан Наварро

- Страна достижений: Бренда Лизано

- Народная сила: Рой Вентура

- Вместе для Перу: Леонардо Безилио

- Мы — Перу: Хесус Мальдонадо

- Свободное Перу: Нильда Рафаэль

- Мы можем: Оскар Геркиниус

- Популярное обновление: Мануэль Ангуло

ЛА-МОЛИНА

- Популярное действие: Эдмундо дель Агила

- Альянс за прогресс: Луис Иберико

- Достижения страны: Хуан Карлос Зурек

- Вместе за Перу: Патриция Сото

- Мы — Перу: Наддер Лойола

- Свободное Перу: Дэвид Паломино

- Мы можем: Хулио Мартинес

- Популярное обновление: Диего Уседа

САНТЬЯГО-ДЕ-СУРКО

- Альянс за прогресс: Хуан Пальма

- Страновые успехи: Карлос Брюс/Дэвид Вера

- Мы — Перу: Джина Гальвес

- Фиолетовая вечеринка: Хуан Балтодано

- Свободное Перу: Эдвин Португал

- Мы можем: Эдуардо Каприле

- Народное обновление: Хуан Мануэль дель Мар

САН-БОРХА

- Популярное действие: Эрвин Пинедо

- Альянс за прогресс: Джина Казанова и Хавьер Диес

- Страна достижений: Стив Мубарак

- Народная сила: Сесилия Чакон

- Мы — Перу: Хосе Вальдес

- Фиолетовая вечеринка: Хорхе Роблес

- Мы можем: Хуан Зеваллос

- Популярное обновление: Марко Антонио Альварес

МИРАФЛОРЕС

- Популярное действие: Серхио Меза

- Альянс за прогресс: Мануэль Масиас

- Страна достижений: Алессандра Краузе

- Народная сила: Ситца Ромеро

- Мы — Перу: Хавьер Мендоса

- Фиолетовая вечеринка: Диего Мора

- Мы можем: Мария Кано

- Популярное обновление: Карлос Каналес

САН-ИСИДРО

- Популярное действие: Фернандо Агилар

- Альянс за прогресс: Франсиско Петроцци

- Достижения страны: Хавьер Сиприани

-Популярная сила: Цезарь сочетает

- Мы — Перу: Виктор Уго Базан

- Фиолетовая вечеринка: Мартин Эрнандес

- Мы можем: Чарльз Запата

- Популярное обновление: Нэнси Визуррага

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