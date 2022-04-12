Закатекас: два работника городского совета Гуадалупе были застрелены

Два чиновника из городского совета Гвадалупе, Сакатекас, были убиты в штате, когда они были в выходной день, поскольку оба были казнены вооруженными людьми на юге района столицы штата.
Серверы были перехвачены киллерами, когда они двигались в фургоне вдоль главной улицы подразделения Вильяс-де-Гвадалупе, где нападавшие на борту транспортных средств несколько раз стреляли в своих жертв, которые погибли там.
После того, как убийцы застрелили должностных лиц городского совета Гваделупы, они скрылись на транспортных средствах, в которых они ехали, сбежав из этого места в неизвестном направлении.
Власти провели операцию по обеспечению безопасности для экспертов из Генеральной прокуратуры штата (FGE) для сбора соответствующих доказательств, а также для снятия тел, которые были переданы в Службу судебно-медицинской экспертизы (Semefo).
Помимо двух чиновников, еще 16 человек были убиты за одни выходные в штате Сакатекас, из которых 8 были застрелены в муниципалитете Фреснильо, пять в Гвадалупе, трое в столице и остальные в различных частях штата.
Из-за угроз безопасности государственных служащих штата, и в частности сил общественной безопасности, элементы полиции штата Сакатекас более чем на одиннадцать дней прекратили свою деятельность, которая завершилась в прошлое воскресенье, 10 апреля.
Мужчины в форме, наконец, подписали соглашение с властями штата после встречи с губернатором образования Дэвидом Монреалем Авилой, которая была частью основных требований военнослужащих.
В соглашении, подписанном обеими сторонами, предусматривались три момента немедленного характера, в соответствии с которыми было предложено немедленно отменить остановку работ, которая заставила федеральные силы общественной безопасности провести профилактическую работу в Сакатекасе.
Первый случай из пунктов, указанных в списке, касался восстановления в должности элементов, уволенных в связи с прошлыми протестами, поскольку семь членов в форме, которые составляли стол для диалога с властями, были сняты со своих должностей, поскольку их начальство утверждало о предполагаемой потере доверия ; элементы не будут возвращены полиции штата, а будут переданы в различные органы управления.
Следующий вопрос касался увольнения начальника государственной превентивной полиции Исраэля Рейеса Гарсии, который обвинялся в якобы нерегулярных действиях, таких как поездки без сопровождения в районы, контролируемые организованной преступностью.
Точно так же люди в форме попросили сместить координатора подразделения Лизбет Такаш i; власти не вынесли решения по этому вопросу, но предполагается, что достигнута договоренность, которая пойдет на пользу обеим сторонам.
Последним моментом, на который обратили внимание полицейские, было немедленное введение страхования жизни для всех элементов охранной корпорации, чтобы иметь определенную степень защиты от волны насилия, присутствующей в штате.
В дополнение к трем основным пунктам в письме, подписанном обеими сторонами, были указаны и другие запросы, которые позже будут рассмотрены властями, поскольку они отнесены к категории «справочных» потребностей.
Мужчины в форме вернулись к нормальной деятельности в понедельник, 11 апреля, после перерыва в работе в первый день месяца, который начался в знак протеста против увольнения их коллег.
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