Закатекас: два работника городского совета Гуадалупе были застрелены

ZACATECAS, ZAC. 05JULIO2021.- Elementos de Guardia Nacional resguardan la escena del crimen en donde fue localizado el cuerpo de una persona sin vida a un costado de la carretera federal 45, en la comunidad de Cieneguillas. Alertados por estudiantes de la Unidad Académica de Agronomía de la UAZ, a unos pasos del lugar, indicaron que junto a un puente peatonal se encontraba cuerpo envuelto en una cobija. Esta mañana se han localizado 3 personas asesinadas en la capital zacatecana. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Два чиновника из городского совета Гвадалупе, Сакатекас, были убиты в штате, когда они были в выходной день, поскольку оба были казнены вооруженными людьми на юге района столицы штата.

Серверы были перехвачены киллерами, когда они двигались в фургоне вдоль главной улицы подразделения Вильяс-де-Гвадалупе, где нападавшие на борту транспортных средств несколько раз стреляли в своих жертв, которые погибли там.

После того, как убийцы застрелили должностных лиц городского совета Гваделупы, они скрылись на транспортных средствах, в которых они ехали, сбежав из этого места в неизвестном направлении.

Власти провели операцию по обеспечению безопасности для экспертов из Генеральной прокуратуры штата (FGE) для сбора соответствующих доказательств, а также для снятия тел, которые были переданы в Службу судебно-медицинской экспертизы (Semefo).

(Foto: EFE) EFE

Помимо двух чиновников, еще 16 человек были убиты за одни выходные в штате Сакатекас, из которых 8 были застрелены в муниципалитете Фреснильо, пять в Гвадалупе, трое в столице и остальные в различных частях штата.

Из-за угроз безопасности государственных служащих штата, и в частности сил общественной безопасности, элементы полиции штата Сакатекас более чем на одиннадцать дней прекратили свою деятельность, которая завершилась в прошлое воскресенье, 10 апреля.

Мужчины в форме, наконец, подписали соглашение с властями штата после встречи с губернатором образования Дэвидом Монреалем Авилой, которая была частью основных требований военнослужащих.

В соглашении, подписанном обеими сторонами, предусматривались три момента немедленного характера, в соответствии с которыми было предложено немедленно отменить остановку работ, которая заставила федеральные силы общественной безопасности провести профилактическую работу в Сакатекасе.

(Foto: Twitter/@Mselavy)

Первый случай из пунктов, указанных в списке, касался восстановления в должности элементов, уволенных в связи с прошлыми протестами, поскольку семь членов в форме, которые составляли стол для диалога с властями, были сняты со своих должностей, поскольку их начальство утверждало о предполагаемой потере доверия ; элементы не будут возвращены полиции штата, а будут переданы в различные органы управления.

Следующий вопрос касался увольнения начальника государственной превентивной полиции Исраэля Рейеса Гарсии, который обвинялся в якобы нерегулярных действиях, таких как поездки без сопровождения в районы, контролируемые организованной преступностью.

Точно так же люди в форме попросили сместить координатора подразделения Лизбет Такаш i; власти не вынесли решения по этому вопросу, но предполагается, что достигнута договоренность, которая пойдет на пользу обеим сторонам.

(Foto: Twitter/@Mselavy)

Последним моментом, на который обратили внимание полицейские, было немедленное введение страхования жизни для всех элементов охранной корпорации, чтобы иметь определенную степень защиты от волны насилия, присутствующей в штате.

В дополнение к трем основным пунктам в письме, подписанном обеими сторонами, были указаны и другие запросы, которые позже будут рассмотрены властями, поскольку они отнесены к категории «справочных» потребностей.

Мужчины в форме вернулись к нормальной деятельности в понедельник, 11 апреля, после перерыва в работе в первый день месяца, который начался в знак протеста против увольнения их коллег.

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