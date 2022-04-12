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вторник 12 апрель 2022
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Россия

Сакатекас: шесть тел со следами пыток были найдены недалеко от границы с Сан-Луис-Потоси

В этом районе были обнаружены два тела подозреваемых несовершеннолетних, и предполагается, что обе жертвы состояли в отношениях

Newsroom Infobae

12 апрель 2022
Soldiers and police officers patrol near at crime scene where unknown assailants left the bodies of men wrapped in blankets in Fresnillo, in Zacatecas state, Mexico February 5, 2022. REUTERS/Arturo Cardena NO RESALES. NO ARCHIVES
Soldiers and police officers patrol near at crime scene where unknown assailants left the bodies of men wrapped in blankets in Fresnillo, in Zacatecas state, Mexico February 5, 2022. REUTERS/Arturo Cardena NO RESALES. NO ARCHIVES

Утром во вторник, 12 апреля, шесть тел с явными следами пыток были обнаружены в Пиносе, Сакатекас, городе недалеко от государственной границы с Сан-Луис-Потоси, поэтому в первую очередь сообщалось, что тела были депонированы в соседнем штате.

Автомобилисты, ехавшие по местной автомагистрали в городе Сантьяго, сообщили властям о наличии пяти тел по номеру экстренной помощи 911, поэтому полиция штата переехала на место, чтобы обезопасить район и впоследствии обеспечить защиту экспертам Генеральной прокуратуры Штат Сакатекас (FGE).

Власти Сакатека прибыли на место примерно в 9 часов, где перед смертью обнаружили тела связанными и со следами насилия. Сотрудники Главного управления экспертных услуг (ГУСП) подняли тела и передали их в судебно-медицинскую службу, где будут проведены соответствующие исследования.

(Foto: Cuartoscuro)
(Foto: Cuartoscuro)Adolfo Vladimir

После обеспечения безопасности в этом районе военнослужащие штата Сакатекас провели разведку в районах, прилегающих к этому району, в результате чего им удалось обнаружить еще одно тело, которое также охранялось силами безопасности штата.

Во вторник днем ФГЭ сообщил о случившемся в заявлении, в котором он «подтверждает обнаружение шести трупов, в случае пяти мужчин и одной женщины; в настоящее время судебно-медицинский персонал обрабатывает место для изъятия и передачи тел в медицинский Служба «Форензик».

Точно так же агентство сообщило, что оно будет поддерживать постоянную связь с Генеральной прокуратурой штата Сан-Луис-Потоси в целях обмена информацией, «ведущей к оперативной идентификации тел, учитывая, что из-за близости находки к границам в этом штате не исключено, что жертвы или некоторые из них могут быть родом из этого места», - говорится в заявлении ФГП Сакатекаса.

*Информация в разработке...

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