Почему Чавес младший» S боксерская карьера может подойти к концу

Династия Чавеса столкнулась с серией личных взлетов и падений, когда Хулио Сезар Чавес-младший был помещен в реабилитационную клинику из-за его проблемы с зависимостью. В марте 2022 года великий чемпион Мексики поделился со своими подписчиками в Instagram новостями о том, что его сын поступил в реабилитационный центр.

Через месяц после того, как он поступил в клинику и перестал появляться на публике, Хулио Сезар Чавес Гонсалес рассказал о том, чего он ожидает от сына и что может произойти со спортивной карьерой Джуниора. Перед презентацией памяти Игнасио Беристайна Всемирным боксерским советом (WBC) Сезар бокса рассказал об эволюции, которую показал Хулито, и намекнул, что Чавес-младший». Карьера на ринге может быть на последних ногах.

Его отец поделился с разными СМИ, что все, на что он надеется, это на то, что Хулио выздоровеет и вернется в семью. Он обесценил актуальность возвращения на ринг, поскольку считал, что это не самое важное сегодня, поэтому Чавес Гонсалес надеется, что Хулито будет хорошо как физически, так и психически, как только эта часть будет исцелена, живая легенда гласила, что Чавес-младший может продолжать боксировать.

Хотя бокс - самая выдающаяся вещь в династии Чавеса, великий мексиканский чемпион предпочитает, чтобы Джуниор был стабильным в окружении своей семьи. Об этом также заявил спортивный комментатор Box Azteca:

Перед тем, как Чавес Карраско снова поступил в реабилитационный центр, он проявил интерес к противостоянию американскому ютуберу Джейку Полу, но из-за его рецидива план был сорван, и он не смог на него согласиться. Поэтому его нестабильность в отношении употребления психоактивных веществ отодвинет его от ринга.





* Информация в разработке