Кто находился в машине, в которой разбился футболист Фредди Ринкон

Фредди Ринкон делает все заголовки в спортивной прессе страны после того, как он был вовлечен в потрясающее столкновение возле стадиона Паскуаль Герреро в Кали. Там фургон, в котором ехали Examérica de Cali и Real Madrid, столкнулся с автобусом общественного транспорта MIO.

У Ринкона, 55 лет, который сейчас является спортивным комментатором, было больше всего осложнений на физическом уровне, поэтому из-за тяжести травм его пришлось направить в ближайшую клинику для неотложной помощи. Однако ожидается, что в фургоне находились еще 3 человека, из которых власти смогли опознать только двух женщин.

Обе женщины получили отрицательный тест на алкотестер для Кортеса, в то время как Мария Патиньо покинула больницу без дополнительной информации, как прокомментировал президент:

Нет никакой уверенности в том, кто будет водить фургон, хотя две женщины предположили, что за автомобилем отвечает Фредди Ринкон, однако это будет установлено, учитывая, что информация о четвертом пассажире пока не известна.

Факты должным образом расследуются прокуратурой, которая будет отвечать за выяснение того, как произошли события, в которых сегодня Ринкон находится в критическом состоянии. Однако в дополнение к личности женщин, находившихся в фургоне, властям удалось добиться еще и того, что водитель автобуса общественного транспорта не дал положительного результата на алкотестер и что все произошло из-за очевидной безрассудства человека, управляющего фургоном, в котором бывший спортсмен путешествовал.

С другой стороны, было обнаружено, что поврежденный Ford не имел SOAT и что он также должен несколько штрафов за нарушение правил дорожного движения.

До сих пор Фредди перенес операцию и, по словам его семьи, он остается в индуцированной коме и под сдержанным прогнозом. По словам врачей, которые ухаживают за ним и наблюдают за ним, его состояние критическое. Несколько деятелей, связанных с футболом, направили обнадеживающее послание семье бывшего нападающего сборной Колумбии и желают ему скорейшего выздоровления.

В ближайшие несколько часов будет обновлено медицинское заключение о состоянии здоровья Фредди Ринкона, который лечится в клинике Имбанако в Кали.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:

«Это большая честь и вызов»: Джинет Бедойя была назначена послом ООН по борьбе с сексуальными насилия