Что сделает миграция, чтобы компенсировать задержку с доставкой паспортов десяткам пострадавших?

Печать паспортов в международном аэропорту Хорхе Чавеса была прервана из-за проблемы в системе, которая создавала большие очереди и дискомфорт среди путешественников, которые не могли путешествовать из-за отсутствия этого документа . Глава отдела миграции Хорхе Фернандес пояснил: «Проблема не в отсутствии ноутбуков, а в отсутствии идентификации системы ноутбуков. Его уже печатают в аэропорту, и мы надеемся как можно скорее устранить непредвиденные обстоятельства», - отметил он.

Он пояснил, что когда паспортная книга входит в систему печати, она пуста, потому что нет удостоверения личности. «Он не становится паспортом, и это проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас».

Десятки людей пострадали из-за того, что не смогли получить проездной документ, и обратились с жалобами к властям. Были даже семьи, которые были вынуждены заплатить несколько тысяч подошв, чтобы изменить дату их билетов.

Что касается действий, которые они предпримут для облегчения положения пострадавших, Фернандес прокомментировал: «Управление по миграции стремится служить сообществу, все пользователи, отдельные случаи будут иметь нашу поддержку для достижения гармоничного решения, но мы не можем, как организация, Отмечу, что мы будем решать отдельные случаи».

На конкретный случай пассажирки, которая пропустит свой рейс, потому что у нее не было своего документа, начальник миграционной службы сказал: «Я понимаю ситуацию дамы, но мы дали общие директивы».

Он признал, что, поскольку это не было чем-то запрограммированным, они не могут заранее предупредить людей. И мы должны были найти решение как можно быстрее. И он сказал, что все сотрудники Migrations вложили свои плечи, чтобы выйти из этой проблемы.

«Как только я узнала, что приехала в аэропорт в 9 утра, я взяла на себя инициативу поговорить с присутствующими и предложить им решения. Теперь проблема с компьютером решена. Сегодня мы работали в штабе до 20 часов вечера, чтобы обслуживать каждого, кто стоял в очереди. В аэропорту мы продолжали присутствовать», - сказал он.

Он указал, что будучи компьютерной системой, датируемой 2014 годом, это все равно, что просить Blackberry сделать то, что делает iPhone сегодня. «То, что мы делали, - это устранение проблем, представленных для решения как можно быстрее, но он дал понять, что мы никого не принижали и не плохо обращались», - сказал Фернандес в интервью RPP.

Он был удивлен, что ни одно руководство никогда не планировало модифицировать эту компьютерную систему раньше. В этой связи он сообщил, что ведется работа над проектом, который будет представлен Министерству экономики и финансов (MEF), с участием 301 миллиона подошв, что позволит системе иностранных поставщиков быть обновленной и независимой, а не полагаться на третьих лиц при выдаче паспортов.

INDECOPI ПРИНИМАЕТ МЕРЫ

Узнав о проблемах, возникающих в системе выдачи электронных паспортов в Миграционном управлении международного аэропорта Хорхе Чавеса, Indecopi сообщила, что она координирует свою деятельность с Национальным управлением по миграции, чтобы обеспечить внимание и найти соответствующее решение.

Таким образом, как Национальное управление по защите прав потребителей и руководящий орган Национальной интегрированной системы защиты прав потребителей, он подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы как можно скорее узнать о действиях, предпринимаемых для разрешения этой ситуации.

Он также пояснил, что сегодня созовет авиакомпании, чтобы способствовать диалогу между этими компаниями и пострадавшими пассажирами, чтобы они могли прийти к наиболее удобному для них решению.

БЕЗ ШТРАФА

Latam Airlines Peru сообщила сегодня, что не будет взимать никаких штрафов за гибкость в обмене или возврате билетов своих клиентов, которые пострадали от сбоя в работе системы Управления по миграции в международном аэропорту Хорхе Чавеса.

Об этом говорится в заявлении Управления по корпоративным вопросам авиакомпании, в котором говорится следующее:

«После регистрации проблем, вызванных сбоями в системе, используемой Управлением по миграции в аэропорту Хорхе Чавеса, и стремления уменьшить неудобства, которые это может вызвать при перевозке наших клиентов, было определено, что пострадавшие пассажиры имеют соответствующие гибкие возможности для обмена и/или возврата без каких-либо штрафов», - сказал он.

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