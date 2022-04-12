Какой пляж находится ближе всего к CDMX и сколько стоит туда добраться

Как и каждый пасхальный сезон, тысячи людей покидают Мехико (CDMX), чтобы насладиться отдыхом на одном из пляжей Республики или в одном из волшебных городов недалеко от столицы. Хотя одним из самых популярных направлений для путешествий в этом сезоне является Акапулько, есть и другие варианты, которые находятся всего в четырех часах езды от CDMX, если вы путешествуете на личном автомобиле.

Так обстоит дело с пляжем Теколутла в штате Веракрус. Согласно Google Maps, эта туристическая достопримечательность находится всего в 312 километрах от Мехико. Чтобы добраться туда, желающим придется заплатить за пять киосков, поэтому поездка на пляж стоит 367 песо. Таким образом, полный маршрут составит 734 песо.

Вот какие киоски вам придется заплатить, чтобы добраться до Tecolultla:

1. Сан-Кристобаль - Тепекспан Энтронке (Экатепек, штат Мехико): 83 песо

2. Обход Тулансинго (Асунсьон, Идальго): 46 песо

3. Техокоталь Энтронке - Нуэво-Некакса Энтронке (Нуэво-Некакса, Пуэбла): 30 песо

4. Авила Камачо Джанкшен - Тиуатлан Энтронке (Миауапан, Веракрус): 160 песо

4. Тотомокстл Джанкшен - Теколутла (Тотомокстле, Веракрус): 48 песо

El costo de las casetas de peaje para llegar a Tecolutla es de menos de 800 pesos (Foto: Facebook - Tecolutla, Veracruz) Samuel Elías Gaona Hernández

Что касается оценки топлива, которое автомобиль может потратить, чтобы добраться до места назначения, приложение Trace Your Route, включенное Министерством инфраструктуры, связи и транспорта (SICT), указало, что приблизительная сумма прибытия составит 596,8 песо, если автомобиль четырехцилиндровый и использует бензин Premium.

Чтобы просмотреть эту информацию, заинтересованные лица могут перейти на следующий веб-сайт: http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta и выбрать город отправления и назначения, а также транспортное средство, на котором вы будете ездить по автомагистралям, то есть, если вы будете путешествовать на автомобиле, мотоцикле, фургоне или грузовике, это для того, чтобы приложение могло предоставить более точную информацию о том, сколько вам придется заплатить, чтобы добраться до пляжа Теколутла или любого другого места назначения.

С другой стороны, если вы хотите добраться до вышеупомянутого пункта назначения на автобусе или грузовике, вы можете сесть на него на Северном автовокзале на линии ADO. Стоимость билета составляет 566 песо, а экскурсия — шесть часов 20 минут. Тем не менее, есть только два отправления: один в 23:59 и в 06:19.

Uno de los destinos más accesibles para acudir durante Semana Santa es la playa de Tecolutla (Foto: Facebook - Tecolutla, Veracruz) Samuel Elías Gaona Hernández

Если вы хотите отдохнуть недалеко от столицы, вы можете посетить город Куэрнавака, так как поездка из Мехико занимает всего один час 42 минуты, а расход топлива на машине минимален. В столице штата Морелос посетители могут посетить холм Тепосттеко, а также насладиться колониальным центром, в котором находится дворец Кортеса XVI века и Исторический музей, в котором есть фрески художника Диего Риверы.

Чтобы добраться до этого пункта назначения, автомобилисты должны заплатить 126 песо, чтобы иметь возможность пользоваться автомагистралью Мексика-Куэрнавака. Хотя существует также возможность использования федеральной автомагистрали, добраться до центра Морелоса будет намного медленнее, и автомобилистам придется перемещаться по маршруту, отмеченному большим количеством поворотов.

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