У нас новый Перси Джексон! Уокер Скобелл снимется в сериале Disney +

NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 28: Walker Scobell attends The Adam Project World Premiere at Alice Tully Hall on February 28, 2022 in New York City. (Photo by Monica Schipper/Getty Images for Netflix)

Поиск преемника Логана Лермана окончен. Disney+ выбрала новый Перси Джексон для следующего телевизионного сериала, в котором будет интегрирован каталог оригинальных постановок. Уокер Скобелл станет следующим актером, который даст жизнь этому знаменитому персонажу, родившемуся в литературной саге о приключениях и фэнтези, созданной писатель Риордан.

«Перси Джексон и Боги Олимпа» будет состоять из телевизионной адаптации бестселлеров с одноименным названием, вышедших в период с 2005 по 2009 год . После того, как успешные романы привели к появлению двух фильмов в прошлом, потоковая платформа сделает ставку на то, чтобы рассказать историю в формате эпизодов и сезонов, причем Скобелл первым присоединится к актерскому составу, поскольку еще не подтверждено, кто другие звезды, которые будут сопровождать его в этом путешествии.

Walker Scobell y Ryan Reynolds protagonizaron la película de ciencia ficción que dirigió Shawn Levy. (Netflix) DOANE GREGORY/NETFLIX

Молодой артист недавно дебютировал в кино с The Adam Project, фильмом Шона Леви, который вышел в этом году через Netflix. В этом научно-фантастическом и драматическом предложении он дал жизнь молодому Адаму и разделил главную роль с Райаном Рейнольдсом, который сыграл его более старую версию. Другие известные голливудские деятели, такие как Марк Руффало, Дженнифер Гарнер и Зои Салданья, также были частью актерского состава.

Его актерское начало очень свежее, и кажется, что именно этот профиль лучше всего соответствовал роли Перси Джексона в этой перезагрузке франшизы живого действия. В 2010 и 2013 годах Логан Лерман взял на себя ответственность за то, чтобы поставить себя на место культового полубога для большого экрана и снялся вместе с Александрой Даддарио, Брэндоном Т. Джексоном, Дугласом Смитом, Джейком Абелем и Левеном Рэмбином. Оба фильма были сняты американским режиссером Крисом Колумбусом.

Shawn Levy, Zoe Saldana, Ryan Reynolds, Walker Scobell, Jennifer Garner y Mark Ruffalo posan juntos en la premiere de "El proyecto Adam". (Noam Galai/Getty Images para Netflix) NOAM GALAI | Getty Images for Netflix

Рик Риордан рад избранию Уокера Скобелла

Вскоре после того, как объявление стало официальным, Рик Риордан поделился несколькими словами о подписании следующего исполнителя Перси Джексона. « Уокер Скобелл - невероятно талантливый молодой человек, который сдул нас своими лентами прослушивания на роль Перси », - написал он в посте на своем сайте. Помимо того, что автор будет исполнительным продюсером, он будет гораздо больше участвовать в разработке и напишет пилотный эпизод с Джоном Стейнбергом.

«Многие из вас недавно узнали, насколько велик Уокер, когда смотрели «Проект Адама», в котором Уокер освещал экран как младшая версия персонажа Райана Рейнольдса. Нам посчастливилось пройти прослушивание Уокера за несколько месяцев до того, как эта постановка вышла, но фильм только подтвердил то, что мы уже знали о его таланте. Для меня и остальной команды было очевидно, что у Уокера было идеальное сочетание комического хронометража, сладости, бунта, сарказма и героизма, чтобы сыграть нашего героя Перси Джексона», - добавил он.

La saga literaria de Rick Riordan volverá a ser adaptada, pero esta vez para la pantalla chica. (Disney)

Телевизионная фантастика, которая будет носить название Перси Джексон и боги Олимпа, официально началась как проект Disney+ в январе этого года. Сюжет сосредоточен на 12-летнем мальчике, который обнаруживает себя полубогом и начинает разбираться с реальностью своего сверхъестественного происхождения и дарованными ему способностями. Однако его жизнь полностью перевернулась, когда Зевс обвиняет его в краже своего главного луча, поэтому он должен совершить путешествие по Соединенным Штатам, чтобы восстановить его под чрезвычайно важной миссией: вернуть порядок и спокойствие на Олимп.

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