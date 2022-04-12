СМОТРИТЕ ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ Реал Мадрид против Челси: вернитесь на стадион Бернабеу в Лиге чемпионов 2022

СМОТРИТЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ Реал Мадрид против Челси. Отличный матч для квалификации в полуфинал Лиги чемпионов. Поединок пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу. В первом матче «белые» победили со счетом 3:1, поэтому они спокойнее выступают перед своими людьми. Следует отметить, что на пути нет двойной цели.

Каземиро, один из деятелей ансамбля «меренге», выступил в предыдущем. «Ключ к этому — щит. Этот клуб живет на этом: выигрывать невозможные матчи, из матчей, в которые никто не верит. Мы живем на этом. И как говорится в песне: «Пойдем настоящим, до конца». Вот и все. Это лучший клуб в мире», — начал он.

«Мы не можем говорить о нашем оружии, но мы кормим соперника. Это будет непростой матч. Мы не доверяем друг другу. Это будет сложно, но у нас есть аудитория. Лучшие из них пройдут в полуфинал. Мы с уважением относимся к сопернику», — добавил бразилец.

«Единственное, что изменилось в Карим Бензема, связано с целями. Теперь добавь больше. Но как на поле, так и за его пределами одно и то же. Многие видят только цель. Это история клуба. Для нас большая честь иметь его. Мы наслаждались им», - закрыл он с похвалой за своего партнера.

Карло Анчелотти также поделился своими впечатлениями. «Все знают, что это будет сложный матч, как и в четвертьфинале Лиги чемпионов. Помимо того, что произошло в первом матче. Мы должны думать, что мы должны конкурировать, бороться и быть сосредоточенными. Мы ожидаем соперника, который сделает все возможное, чтобы выиграть ничью», - сказал он.

«Мы собираемся посмотреть состав. Мы бы хотели придерживаться такого же подхода и в первом матче. Но мы думаем, что «Челси» изменит свою игру, потому что в Лондоне у нее не получилось. Мы должны быть готовы и готовы ко всему», - сказал он.

«У меня есть персонал, который прекрасно знает, что произошло и может случиться. Мы не будем расслабляться. У нас сегодня настроение команды, которая рада играть в этом матче, потому что это отличная возможность выйти в полуфинал Лиги чемпионов. «Челси» по-прежнему остается сильным соперником», — заявил тренер «Реала».

С другой стороны, Томас Тухель, тренер «Челси», сказал, что у них мало шансов на продвижение, но они будут играть со всем. «Возможности? Может быть, не слишком много, учитывая результат первого матча, соревнования, соперника и стадиона. Но наши усилия и никогда не будут зависеть от вариантов, которые у нас есть для достижения результата. Стоит попробовать».

Реал Мадрид победил Челси со счетом 3:1 в Лиге чемпионов

РАСПИСАНИЕ РЕАЛ МАДРИД ПРОТИВ ЧЕЛСИ

- Гватемала/13:00

- Гондурас /13:00

- Сальвадор /13:00

- Коста-Рика /13:00

- Панама/ 14:00

- Мексика/ 14:00

- Перу/ 14:00

- Колумбия/ 14:00

- Эквадор/14:00

- Боливия/15:00

- Венесуэла/ 15:00

- Парагвай/15:00

- Соединенные Штаты (Майами) /15:00

- Чили /16:00

- Аргентина/16:00

- Уругвай/16 час. 00 мин.

- Бразилия/ 16:00

- Испания/ 21:00

КАНАЛЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА РЕАЛ МАДРИД ПРОТИВ ЧЕЛСИ

- Аргентина/ESPN и Star+.

- Боливия/ESPN и Star+.

- Бразилия/ТНТ Спорт, HBO Max и GUIGO.

- Чили/ESPN и Стар +.

- Колумбия/ESPN и Star+.

- Коста-Рика/ESPN и Star+.

- Сальвадор/ESPN и Star+.

- Гватемала/ESPN и Star+.

- Гондурас/ESPN и Star+.

- Мексика/ТНТ Спортс и HBO Max.

- Никарагуа/ESPN и Star+.

- Панама/ESPN и Star+.

- Перу/ESPN и Стар+.

- Парагвай/ESPN и Стар +.

- Испания/Мовистар +.

- Соединенные Штаты/TUDN США, Univision и Paramount +.

- Уругвай/ESPN и Star+.

- Венесуэла/ESPN и Star+.



