Видео: «Законно ли это?» , Йеферсон Коссио расстроен компанией, которая продвигает тур, чтобы увидеть его дом

Йеферсон Коссио является одним из влиятельных лиц, вызывающих наибольшее восхищение у его подписчиков в социальных сетях, потому что действия, которые он выполняет с различными фондами, способствующими уходу за животными, брошенными на улицах, отличают его от других создателей контента. Однако он также говорил о дискомфорте, вызванном средствами массовой информации и недобросовестными людьми, использующими его имя для получения прибыли, о чем он недавно упомянул в своих социальных сетях, когда заметил, что туристические компании, которые проводят экскурсии по водохранилищу Гуатапе, присутствуют перед его домом.

«Это законно... есть туристическая компания, которая доставляет людей на лодке, чтобы посмотреть на мой дом, это вообще законно?» , влиятельный человек задал себе вопрос в своих «InstaStories», показывая, как лодка приблизилась к маленькому пирсу, который у него есть в его роскошном особняке.

Реакция на контент развлекательного портала Rechismes о том, что распространялось paisa, вскоре стала вирусной. За короткое время он уже набрал почти 250 000 просмотров и более 8 700 лайков с комментариями пользователей, которые критиковали его слова, потому что он не владеет плотиной.

«Люди, которые едут в эти туры, даже не узнают, кто он»; «Он уже слишком большой»; «даже те, кто из Голливуда, не жалуются, и это настоящий тур»; «Конечно, на самом деле, я делал тур несколько раз, и они показывают дом Джеймса Родригеса, Пабло Эскобара, среди прочих»; «но если они просто проходят мимо, они не входят на место»; «теперь он думает, что владеет плотиной», среди прочих.

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Вот полное содержание Yeferson Cossio :

Влиятель выразил свое несогласие в своем аккаунте в Instagram

После того, как около месяца назад они снялись в одном из самых расставаний в СМИ из-за просочившихся видеороликов о возможном союзе между Йеферсоном Коссио и Аидой Викторией Мерлано, последователи начали спекулировать на примирении страны с Дженн Мюриэль.

Все произошло после того, как пара отошла на дистанцию, и страницы сплетен начали захватывать их, наслаждаясь пляжами Доминиканской Республики и Канкуна. Еще одно событие, на котором их видели вместе, было открытие их пивного бренда, в котором влиятельный человек также сопровождал его.

Что ж, слухи закончились, когда они подошли к концу, через видео, которым Мюриэль поделилась в своих «InstaStories», воспроизведенном страницей сплетен, страстным поцелуем, оживленным песней «All of Me» Джона Ледженда.

Пользователи сети не упустили возможности напомнить ему о тупике и слухах о предполагаемых отношениях с дочерью бывшего конгрессмена Мерлано, в которых они выступили с резкими комментариями против влиятельного лица и его примирения.

Вот видео сверки :

Пара запечатала свое возвращение поцелуем при свечах и песней Джона Ледженда на заднем плане.

«Когда он целовался с Мерлано, его тоже очень проглотили наверняка», «когда они закончились?» , «буквально, какой клоун, я бы так не играл с отношениями лет», «они никогда не оставляли в покое «шоу»», «так много ерунды даром», «если вернут моего бывшего, а я почему бы и нет», - вот некоторые из комментариев, которые читаются в публикации.

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