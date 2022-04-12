Виктор Трухильо предсказал «еще одну печальную ночь» для AMLO во время голосования по реформе электроэнергетики

MEXICO D.F. 11OCTUBRE2006.- Victor Trujillo durante su ultimo programa ¨El Cristal con que se mira¨. Concluye el conductor después de dos años su programa de noticias en Canal 4. FOTO: Televisa/CUARTOSCURO.COM

Палата депутатов согласилась с Политическим координационным советом (Jucopo), что голосование по реформе электроэнергетики, продвигаемой президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором (AMLO), состоится 12 апреля, однако ситуация изменилась в последнюю минуту.

Перед скамьей Движения за национальное возрождение (Морена) и его союзников, лейбористские партии (PT) и Зеленый эколог Мексики (PVEM), попросили отложить эту сессию до следующего воскресенья, 17 апреля, начиная с 10:00 утра.

Как упомянул законодатель Моренистов Игнасио Миер, призыв в нижнюю палату был вызван «большей социализацией», а также гарантией того, что граждане полностью осведомлены о мнении об этой законодательной поправке по энергетике. Поэтому они попросили назначить новый день и дату обсуждения.

Председатель Палаты депутатов, член партии Гутьеррес Луна Серхио Гутьеррес Луна, услышав эту просьбу, позвонил в следующее воскресенье, 17 апреля, в 10:00 утра, ситуацию, которую он опубликовал в своих социальных сетях вместе с фотографией, на которой он очень улыбается, подписывая документ.

Сразу же персонажи оппозиции, включая политиков, влиятельных лиц и аналитиков, вышли, чтобы выразить свое недовольство этим решением, которое выгодно Морене, и возможным поиском голосов, чтобы противостоять оппозиции.

(Twitter)

Среди комментариев был комментарий Виктора Трухильо, известного коммуникатора и решительного критика Четвертой трансформации (IV квартал), который по этому поводу спас послание Гутьерреса Луны, чтобы отправить напоминание Лопесу Обрадору.

По иронии судьбы, он сравнил это голосование по энергетике с консультативным процессом аннулирования мандата, который состоялся 10 апреля. Он заверил, что 17 апреля следующего года будет «еще одной печальной ночью, подобной той, что 10».

«Если оппозиция будет сопротивляться утренней атаке, сценическим переговорам Адама Августа и линчеванию трудного клака, мы можем Свидетель 17-го числа, еще одна печальная ночь, как у 10″, написал создатель персонажа Брозо.

Пользователи этой социальной сети прокомментировали этот твит, чтобы поаплодировать работе оппозиционных депутатов, которые, помимо представления контрреформы, готовились провести ночь в нижней палате, чтобы избежать «раннего утра» Морены и ее союзников по принятию законодательства об AMLO.

Они также разделили позицию Координационного совета бизнеса (КСЕ) относительно переноса голосования. Этот документ заверил, что этот сектор не ведет «абсолютно ничего» с этим мнением в Палате депутатов.

El CCE también se posicionó respecto a la reprogramación (Foto: CCE)

Во-вторых, они уточнили, что решение об отсрочке голосования было исключительным для депутатов до тех пор, пока ЦИК не выразит свою обеспокоенность этой реформой, особенно в одном из открытых парламентов, которые были организованы по этому вопросу.

«Мы уже четко изложили свои опасения и ценные предложения. Это также было сделано большим количеством бизнес-организаций, специалистов, ученых, экологов, активистов и молодежных организаций, которые не приняли участия. К сожалению, в заключении эти рекомендации не были учтены», - говорится в официальном бюллетене.

Впоследствии он призвал правительство установить верховенство закона с «четкими правилами и эффективной государственной политикой», которые порождают доверие к инвестициям, о чем ранее заявляла ЦИК.

Наконец, было отмечено, что частный сектор привержен Мексике и обеспечению того, чтобы домашние хозяйства получали «достаточную, дешевую и чистую» энергию, что требует усилий, видения будущего и инклюзивного подхода ко всем идеям.

«Мексике требуется прозрачная и надежная правовая база, поощряющая инвестиции, инновации и конкуренцию. CDC подтверждает свою заинтересованность в содействии созданию этих условий», - говорится в документе.

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