США и Южная Корея начали предварительные военные маневры на фоне напряженности на полуострове

Estados Unidos y Corea del Sur han alcanzado un principio de acuerdo sobre el reparto de los costes asociados a la presencia de tropas estadounidenses en el país asiático. EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo

Южнокорейская и американская армии сегодня начали предварительные маневры для своих ежегодных весенних учений в период растущей напряженности на полуострове, где ожидается, что северокорейский режим вскоре сможет провести новое ядерное испытание.

Обе страны сегодня начали учения для персонала по управлению кризисными ситуациями, которые проводятся перед началом совместной подготовки командных пунктов (CCPT), сообщили агентству Yonhap южнокорейские военные источники.

Учения по управлению кризисными ситуациями, проводимые под руководством главы Южнокорейского объединенного комитета начальников штабов (JCS), включают моделирование предвоенных сценариев, в то время как CCPT представляет собой компьютерную симуляцию, которая может включать или не включать развертывание военных средств на местах на основе планов действий в чрезвычайных ситуациях в случае войны две союзные армии.

Первоначально CCPT должен был состояться в марте, но был отложен из-за президентских выборов и воздействия омикронного варианта коронавируса в Южной Корее, и его планируется начать 18 апреля и, как и каждый год, продлится около 10 дней.

Аналитики считают, что на этот раз Сеул и Вашингтон могли бы рассмотреть возможность проведения полевых учений, чтобы послать сигнал Пхеньяну, который совершил рекордное количество запусков снарядов, 12, в этом году, включая первую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) за пять лет.

Маневры совпадают с отправкой США авианосца USS Abraham Lincoln в регион, что является первым случаем, когда Вашингтон набрал силу таким образом с 2017 года, года, когда он развернул три авианосца в водах полуострова и в котором Пхеньян множество тестов МБР.

Институт ВМС США подтвердил сегодня на своем сайте, что атомный авианосец уже находится в водах Японского моря (называемого Восточным морем в обеих Кореях).

К этому следует добавить тот факт, что режим готовит масштабный военный парад в ознаменование 15 апреля 110-й годовщины со дня рождения своего основателя, на котором он мог бы выставить новое оружие, и что спутники также начали подготовку к тому, что станет их первым ядерным испытанием за более чем четыре года.

(С информацией из EFE)

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