Украинские войска перехватили российский беспилотник и открыли его для изучения технологии

Украинские войска перехватили российский беспилотник и открыли его, чтобы узнать о технологиях, с которыми он работает. Видео, опубликованное министерством обороны страны, показывает, как военный инспектирует аппарат.

Беспилотник, представляющий собой «Орлан-10», разбился где-то в Украине, о чем власти страны не сообщали.

На видео солдат показывает компоненты военного беспилотника. По мнению некоторых экспертов, некоторые аспекты российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) больше похожи на артефакт любительского производства, чем на высокотехнологичную военную шпионскую технологию, сообщает Peta Pixel.

El militar ucraniano muestra la cámara que traía el dron

Солдат обнаружил, что одной из основных камер дрона является Canon EOS Rebel T6i. Камера является одной из самых простых на рынке, ее стоимость составляет около 750 долларов.

На верхней части летательного аппарата крышка топливного бака была сделана из какой-то пластиковой бутылки с водой. Кроме того, несколько частей дрона были закреплены скотчем.

Большинство российских военных дронов — сравнительно небольшие и легкие модели. Некоторые из них даже предназначены для броска вручную. Основная часть автопарка состоит из моделей «Гранат 1», «Гранат 2», «Элерон-3», «Зала», «Орлан-10», «Тахион» и «Застава». Все они достаточно малы, чтобы «исчезнуть», когда поднимаются на высоту от 1,5 до 2 километров.

La tapa del combustible del dron ruso para ser hecha con una botella de plástico

С другой стороны, Украина продемонстрировала хорошее использование своих беспилотников против российских войск. В середине марта США объявили о поставке зенитного вооружения «большей дальности» и 100 американских беспилотников.

В случае дронов это Switchblades производства американской компании AeroVironment, также известные как «дроны-камикадзе» или «ракеты-самоубийцы», которые благодаря своему небольшому размеру, похожему на багет, обладают большой точностью и более тонкими, чем, например, противотанковые ракеты Javelin, также поставляемые силами Соединенных Штатов.

Есть две модели этих «бездельничающих боеприпасов». Switchblade 300 являются самыми маленькими. Они измеряют около 30 сантиметров, весят почти 2,5 килограмма и выбрасываются из маленькой трубки, напоминающей миномет. При точной атаке с использованием передовых боеприпасов они имеют дальность стрельбы 10 километров и дальность 15 минут. Его крейсерская скорость составляет 101 километр в час, а гоночная скорость — 161 километр в час. Они работают на высоте ниже 152 метров.

Drones Switchblade

Его боеголовка размером с гранату эффективна против небронированной техники и групп войск; она не может пробивать броню танков.

Другой моделью является Switchblade 600. По сравнению с предыдущими они крупнее и эффективнее против бронированных целей: весят около 22,5 килограмма и измеряют 1,3 метра. Они оснащены высокоточной атакой с противоброневой боеголовкой, что делает их полезными против транспортных средств. Они имеют рабочую высоту менее 200 метров, дальность полета составляет 40 километров, а дальность полета — 40 минут. Крейсерская и беговая скорости составляют 113 и 185 километров в час соответственно.

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