Комиссия по установлению истины представит свою работу на фестивале иберо-американского театра в Боготе

До 17-го фестиваля иберо-американского театра в Боготе всего несколько дней. С 1 апреля прошлого года столы вернулись лицом к лицу, чтобы предоставить тысячам столиц и туристов шоу, достойным мировой столицы этого искусства. Такие места, как Хорхе Элиесер Гайтан, Casa E Borrero и Хулио Марио Сантодоминго, проводили выставки, посвященные основным работам и современным темам, таким как вооруженный конфликт и Итоговое мирное соглашение.

Именно эти элементы можно увидеть на фестивале от имени Комиссии по установлению истины, которая в рамках фестиваля представит символический отчет о внутреннем конфликте под названием «Unveils: A Song to the Four Winds», в котором участвуют более 100 артистов, являющихся одним из самых больших форматные работы, сделанные для этого мероприятия.

Вся боль жертв 60-летнего вооруженного насилия в стране будет организована для того, чтобы проявить сочувствие, а также примирение, как заявил президент образования отец Франсиско де Ру, который также указал, что это дань уважения тем, кто непосредственно пострадал от насилия в территории.

Точно так же священник-иезуит отметил, что это «песня надежды», которая позволяет поддерживать стремление к миру в разделенных обществах, таких как колумбийское. «Мы знаем, что есть измерения истины, которые не могут быть достигнуты с помощью рациональных аргументов в раздробленном мире, и что только искусство может пройти все стены и потрясти все фрагменты», - добавил он.

Премьера этого произведения состоялась в декабре прошлого года для небольшой группы людей, которые заявили, что постановка состоит из различных культурных знаний и традиций региональных художников, тех, кто пострадал от конфликта со смертью лидеров, губернаторов коренных народов и акушерок, которые были главными передавать обычаи своим народам.

Для выполнения этой работы Комиссия по установлению истины отвечала за сбор свидетельств и опыта не только жертв, но и у художников из разных регионов, таких как гвардия коренных народов, коллектив матерей ложных срабатываний Соачи и Молодые творцы Чоко, среди прочих.

Результат: производство перформативных картин, показывающих работу, проделанную организацией после ее создания, как это предусмотрено в Итоговом мирном соглашении, подписанном в 2016 году. «Работа предлагает эпический тон, который объединяет горизонты и раскрывает жестокость войны из поэтики образа, силы голосов и силового присутствия мужчин, женщин и молодежи», - говорится в синопсисе выставки.

«Unveils: A Song to the Four Winds» будет проходить на сцене с 14 по 16 апреля в Театре мэра Хулио Марио Сантодоминго, с пятью выступлениями: один в четверг в 20:00; два в пятницу (15:00 и 20:00) и два в субботу 16, в 15:00 и 20:00. самый экономичный.

Боковые пластины: 64.000

Задние пластины: 61.000

Первый передний балкон: 58 000

Первый задний балкон: 56 000

Второй передний балкон: 53 000

Большой балкон: 35 000

Частичный вид (доступно два места): 26 000

